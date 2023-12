Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Logo cedo, tire vantagem da sua habilidade para se comunicar se quiser melhorar a interação com colegas e clientes. Tarefas que envolvem deslocamento e até pequenas viagens estão com tudo hoje. Mas também pode surgir desentendimento, gente fofoqueira ou mal entendido à tarde, por isso, não baixe a guarda. À noite, os momentos em família contam com a proteção da Lua e pode ser divertido reunir todo mundo em casa. Você e o mozão podem se divertir juntos, mas programa caseiro também cai bem. Se está só, você pode cair de amores por alguém quando menos espera. Adiante os contatos para aumentar suas chances na conquista.

Aquário

O dia começa positivo para as finanças e tudo indica que você vai encher o bolso nesta terça, Aquário! Ligue suas antenas para identificar as boas oportunidades de lucro que devem cruzar seu caminho, mas sem deixar as tarefas de rotina de lado, tá? Melhor não pedir ou emprestar dinheiro a um amigo à tarde, porque há risco real oficial de prejuízo. A Lua está de mudança para Áries e sair da rotina será prioridade. Aposte em um passeio ou um bom papo para relaxar e esquecer o estresse. Vejo aqui que pode ter chuva de notificação no celular se ainda está na pista. O romance fica mais descontraído e perfeito para o diálogo.



Peixes

Tudo indica que o serviço vai render mais do que espera se tirar vantagem do seu raciocínio rápido e da habilidade para lidar com as pessoas. Pode surgir uma ou outra crítica à tarde, mas não deixe que isso abale sua confiança, tá? À noite, vale reservar um tempo para se mimar um pouco e adquirir algo que deseja há um tempão. Aproveite para organizar as contas e fechar o ano no lucro! A paquera tem mais chance de engrenar durante o dia, então não enrole para entrar em contato com o crush. Há sinal de possessividade no romance, mas também de estabilidade e segurança

Áries

As finanças contam com ótimas vibes nesta terça e pode receber um dinheiro que não esperava. O astral fica tenso à tarde, por isso, redobre a atenção com atitudes impulsivas, Áries. Faça a sua parte, sem chamar muita atenção, e não se estresse com o que não pode controlar. Com a Lua brilhando firme e forte em seu signo à noite, você ganha mais disposição para curtir os momentos de lazer e os seus passatempos preferidos. Com facilidade para se expressar, tem tudo para fazer sucesso na paquera e chamar a atenção de quem deseja. Tem compromisso? Seu jeito original e autêntico deixa os momentos a dois mais interessantes e gostosos.



Touro

As amizades contam com a proteção das estrelas logo cedo e, se tiver a chance, coloque o papo em dia com o pessoal e mate a saudade. À tarde, porém, uma briga não está descartada e as coisas podem azedar se não pegar mais leve com a galera. No trabalho, compartilhe suas ideias originais e priorize as tarefas que podem ser feitas em equipe. À noite, a Lua passa a infernizar seu astral e a vontade de curtir o seu canto e diminuir um pouco o ritmo tem tudo para crescer. Sua intuição vai fazer hora extra e pode ter papel importante até na vida amorosa. A cumplicidade com o mozão tende a crescer, mas se está na pista, mantenha um lance recente escondido por enquanto.

Gêmeos

Sua ambição segue a mil por hora e todo o seu foco tende a se concentrar no serviço hoje, Gêmeos. É um bom momento para fazer planos para a carreira, tomar decisões importantes para o próximo ano e batalhar pelo sucesso! Só tente conviver melhor com os outros, sem exagerar nas críticas, tá? À noite, a Lua entra em Áries e você dará um show na hora de fazer contatos ou curtir os momentos com os amigos. A sintonia com o mozão promete crescer e um astral descontraído deixa tudo mais gostoso. Se está em busca de um amor, espalhe a notícia entre os amigos e veja se eles conhecem alguém para apresentar. Amizade com benefícios pode surpreender.



Câncer

Seu entusiasmo e otimismo estão em alta nesta terça, Câncer, e você tem tudo para contagiar as pessoas à sua volta com ideias e planos empolgantes. À tarde, porém, pode ser complicado manter o foco no serviço porque sua atenção vai se voltar para assuntos mais interessantes. Cuidado para não perder uma oportunidade interessante. Depois, a Lua destaca seu lado ambicioso e a sua popularidade. Que tal dedicar um tempo extra à sua aparência? Tudo indica que vão chover elogios. Mas a conquista tem mais chance de emplacar durante o dia, por isso, jogue seu charme. É um bom momento para conversar sobre o futuro do romance e dar um passo mais sério.



Leão

Você tem planos ambiciosos para o trabalho e quer colocar a mão na massa? Aproveite a manhã para fazer ajustes, rever uma decisão antiga e até se arriscar em uma nova área se não está contente com a carreira atual, Leão! O trabalho pode surpreender e talvez as coisas não saiam exatamente como planejou, mas o resultado tem tudo para ser favorável no final das contas. A noite começa com um astral mais leve e o seu bom humor deve crescer. Planos para uma viagem recebem ótimas energias O bom humor será sua arma secreta para ter sucesso na paquera. Pode pintar briga com o mozão à tarde, mas um astral descontraído à noite será perfeito para fazer as pazes.



Virgem

Sua habilidade para lidar com as pessoas será o grande destaque desta segunda. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas e você tem tudo para se divertir com as pessoas que ama. A boa convivência com os colegas facilita a colaboração no trabalho, Virgem, e unir forças para atingir um objetivo em comum será uma ótima tática. Em casa, tente ceder de vez em quando, assim, fica mais fácil manter a harmonia com todos à sua volta. Devem surgir contatinhos novos e bem interessantes se está só, e um lance recente tem tudo para se firmar de vez. Você e o momozin vão se entender às mil maravilhas, mas controle o ciúme à noite.



Libra

Hoje, você vai precisar de muito foco para dar conta de tudo o que deve cair no seu colo, Libra. Ainda bem que as estrelas reforçam seu lado responsável e seu comprometimento, o que deve fazer o serviço render mais. Malentendido ou informações equivocadas podem atrapalhar seu desempenho à tarde, por isso, reforce a atenção! Os relacionamentos ganham maior destaque à noite e você deve se sentir mais à vontade na companhia de outras pessoas. Reforce os laços com quem é importante em sua vida! Se anda sonhando com um novo amor, dê um passo de cada vez. O romance ganha mais sintonia e também há sinal de diversão nesta noite.



Escorpião

O dia começa com excelentes vibes e a sorte tem tudo para sorrir para você, meu consagrado. Vale a pena fazer uma fezinha! Só tenha cautela com as finanças à tarde, porque a vontade de sair gastando e comprando tudo o que vê pela frente pode trazer um grande prejú, tá? À noite, fica mais fácil lidar com as questões práticas do dia a dia e você pode aproveitar para desenrolar tudo o que estava pela metade e colocar ordem no seu canto. Se está na pista, use o seu charme e sua lábia para despertar o interesse de um novo contatinho. Pode até pintar paixão à primeira vista! O romance conta com a proteção das estrelas, mas a rotina pode falar mais alto à noite.



Sagitário

Assuntos domésticos seguem em alta nesta terça e podem ocupar boa parte do seu tempo, Sagita. Quem trabalha com a família, em casa ou com produtos e serviços para o lar tem tudo para se destacar hoje! Só tenha cuidado para não bater de frente com o pessoal e exigir tudo do seu jeito em casa: ceder um pouco ajuda a manter a paz. A Lua ilumina seu paraíso astral à noite e favorece a diversão, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Reserve um tempo para descansar e curtir os momentos de lazer! A vida a dois conta com mais romantismo e entrosamento com o par. Mas é na paquera que a sua estrela vai brilhar: use seu carisma para fisgar quem deseja.

