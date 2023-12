Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Metade da semana já passou, mas ainda estamos longe de sextar, então que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (13), para manter a semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

As tarefas de rotina podem ocupar a maior parte da sua atenção no trabalho, Caprica. Coloque as mãos na massa e use seu bomsenso para lidar com qualquer coisa que surgir pela frente. Os assuntos familiares ou que envolvem a sua casa também pedem atenção e o pessoal pode oferecer apoio se precisar. Talvez pinte um ou outro atrito com um parente logo cedo, mas respire fundo e mantenha a calma que tudo logo se ajeita sem muito drama. Você e o mozão podem se entender melhor se a relação for séria. Invista em um programa caseiro para estreitar ainda mais os laços. A família pode apresentar alguém se ainda não encontrou o amor.

Aquário

O trabalho corre às mil maravilhas nesta quarta e você vai dar um show em tudo o que envolva comunicação. Um malentendido pode ocorrer logo cedo, então escolha as palavras com cuidado e não confie em tudo o que lê nas redes sociais, Aquário. O golpe tá aí e você precisa ficar esperta pra não cair! Use e abuse do seu poder de comunicação para melhorar a relação com os amigos, botar o papo em dia e expandir a sua rede de contatos. Seu lado descontraído e falante aumenta suas chances de se dar bem na conquista. Bom momento para esclarecer as coisas com um ficante. Mas, se tem compromisso sério, o romance fica mais leve, gostoso e animado.

Peixes

A manhã começa um pouco tensa e é preciso cautela ao lidar com dinheiro, Peixes, seja fazendo um empréstimo ou investindo sua grana em um projeto que parece bom demais para ser verdade. Ainda bem que o astral logo melhora e as estrelas avisam que deve receber boas novas envolvendo dinheiro. Embora você conte com a sorte, também é preciso colocar a mão na massa para garantir uma grana extra, meu cristalzinho. Não adianta ficar de braços cruzados sonhando com a mega. Os relacionamentos ficam mais sólidos e você vai buscar segurança emocional, o que pode tirar um pouco da graça na conquista. Mas o romance sai ganhando com a devoção do par.

Áries

Logo cedo, o céu fica um pouco tenso e pede cautela em seus relacionamentos de trabalho. Pegue leve nas críticas, inclusive ao analisar o seu próprio desempenho, porque ninguém consegue ser perfeito o tempo todo, Áries. Ainda bem que o astral logo melhora e correr atrás dos seus sonhos fica mais fácil. Mas coloque as suas obrigações em primeiro lugar e deixe para fazer o que der na telha mais tarde, valeu? O clima será perfeito para paquerar, conhecer gente nova e flertar por aí. Tome a iniciativa para se aproximar de quem despertar seu interesse. O romance ganha mais animação e vai ser divertido curtir a companhia do mozão e sair da rotina.

Touro

Esta quarta será ideal para diminuir o ritmo, meditar e agir discretamente, bebê. Planos para uma viagem talvez precise de ajustes logo cedo, mas as coisas melhoram rapidinho. No trabalho, fique na sua e mantenha distância de qualquer tipo de confusão, porque seu pique pode diminuir, mas a sua intuição vai fazer hora extra! Em casa ou na vida pessoal, é um bom momento para preparar o caminho para tomar decisões importantes sem tanta pressão, adiantando as suas resoluções de ano novo. Vá com calma na paquera porque o crush pode ficar meio distante agora. As coisas andam meio arrastadas nos assuntos do coração, mas uma boa conversa com o mozão pode ajudar.

Gêmeos

Se depender das estrelas, você conta com energia e disposição para se divertir com os amigos, tentar algo diferente na vida profissional ou colocar uma ideia genial em prática. Talvez pinte tensão com algumas amizades logo cedo, mas não perca a calma e logo tudo deve entrar nos eixos, tá? Deixe o isolamento bem longe e priorize as tarefas que podem ser feitas em colaboração com os colegas. Que tal fazer um detox das mídias sociais ou, pelo menos, uma limpa nos seus contatos? O romance segue às mil maravilhas e a sintonia entre vocês deve crescer. Uma reunião descontraída e animada com os amigos pode ser o que faltava para animar a conquista.

Câncer

O dia começa meio tenso e algumas bagacinhas podem surgir, especialmente no contato com colegas de trabalho, com a chefia ou até em suas relações pessoais. A boa notícia é que o astral melhora rapidinho e o seu foco vai se voltar para o trabalho. Vale traçar estratégias a longo prazo para a carreira e pensar no seu futuro, Câncer. Uma atenção extra na hora de se produzir vai render elogios, o que tem tudo para massagear o seu ego e até dar uma animada no seu coração. Use e abuse da sua popularidade para arrasar na conquista! O romance passa por momentos tensos pela manhã, por isso, não exagere nas cobranças. Mas as coisas se acertam e a relação fica sólida.

Leão

Nesta quarta, você pode se distrair com facilidade pela manhã, por isso, redobre a atenção no trabalho para não deixar algo importante passar batido. Mas logo seu otimismo estará a todo vapor e pode melhorar a relação com colegas e clientes, Leão. Será divertido aprender mais sobre qualquer assunto, seja pesquisando na internet ou fazendo uma maratona de séries ou documentários no conforto do seu sofá. Tem compromisso? O astral segue descontraído com o mozão e garante momentos deliciosos a dois. Se tem alguém em vista, tente se aproximar e puxar papo. Seu jeito animado pode atrair novos contatinhos e agitar a conquista.

Virgem

O dia promete algumas mudanças e reviravoltas no último minuto, Virgem, sinal de que a rotina vai passar longe hoje. É um bom momento para rever e melhorar seus hábitos, cuidar mais da saúde, planejar melhor a alimentação e até retomar os exercícios físicos. No serviço, faça a sua parte e preste atenção aos avisos que a sua intuição envia: há chance de topar com uma grande oportunidade pelo caminho. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar uma briga com quem ama logo cedo. Não deixe que isso se transforme em algo sério, valeu? Mas a paquera e a vida a dois contam com boas energias no resto do dia e a paixão tem tudo para animar a intimidade.

Libra

A Lua envia ótimas energias para os relacionamentos nesta quarta e você vai se entender melhor com todos à sua volta. Tire proveito disso no trabalho, seja para cuidar de tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas ou para entrar em contato com novos clientes, expandindo sua rede de contatos. Talvez pinte um desentendimento com a família pela manhã, mas faça as pazes mais tarde. À noite, você vai buscar a companhia das pessoas queridas para curtir os momentos de folga. Na paquera, não se apegue demais e deixe claro que sonha com algo sério, se for o caso. O ciúme cresce pela manhã, mas você e o momozin logo voltam às boas.

Escorpião

Seu lado prático segue em alta, Escorpião, e você tem tudo para mergulhar no trabalho hoje! Se anda sonhando com uma promoção, é um bom momento para encarar uma hora extra, mostrar que dá conta das suas responsabilidades e até fazer sacrifícios para atingir seus objetivos. A comunicação pede um pouco mais de atenção logo cedo e vale ter cautela com tudo o que ouve ou lê por aí. A saúde entra em foco e você pode aproveitar o dia para aprender a se cuidar melhor. A paquera anda meio arrastada, mas pode ver um colega com novos olhos agora. Se tem compromisso, preste atenção às necessidades do mozão e procure ajudar no que puder.

Sagitário

Hoje, a Lua segue iluminando seu paraíso e também envia uma dose extra de sorte, e você pode se dar bem ao fazer uma fezinha, participar de um sorteio, entrar em uma rifa... Mas nem tudo é perfeito e as finanças precisam de atenção pela manhã: nada de sair comprando tudo o que vê pela frente, Sagita! A criatividade e o carisma também estão on e você pode tirar vantagem disso no trabalho, especialmente se lida com educação, vendas, redes sociais ou tem contato com o público. O romance segue blindado e maravilhoso, desde que controle o ciúme, claro. A conquista pode surpreender e ninguém será capaz de resistir ao seu charme, bebê!

