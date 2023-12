Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

A vontade de ficar no seu canto e descansar pode falar mais alto logo cedo, Caprica, e quem está de férias pode aproveitar essa vibe para recarregar as baterias antes das festas de final de ano. Não é o seu caso? Então, cuide do que for possível em casa e busque a ajuda da família pra resolver qualquer problema, inclusive na vida profissional. Ainda bem que você vai se comunicar com mais habilidade e pode usar isso a seu favor no trabalho. Pode pintar um ou outro atrito em casa à noite. Um programa romântico em casa mesmo pode ser a melhor pedida se tem compromisso. Mas a paquera promete se tornar movimentada e pode ter chuva de notificações hoje se usar seu charm



Aquário

Nesta quinta, trabalho que envolve contato com o público, comunicação ou pequenos deslocamentos recebe vibes maravilhosas logo cedo. Você terá facilidade para se expressar, ouvir pontos de vista diferentes e conviver com todo tipo de colega. Também há chance de receber um dinheiro que não esperava, seja uma dívida antiga ou uma grana que já considerava perdida. Siga sua intuição se quiser melhorar as finanças, Aquário! Vai ser divertido colocar o papo em dia com os amigos, mas escolha as palavras com cuidado. A conquista promete fortes emoções e pode emplacar. Já o romance conta com um astral leve e animado que garante ótimos momentos a dois.



Peixes

Parece que o seu tino para os negócios estará a todo vapor nesta quinta, Peixes. É um bom momento para investir na sua imagem, fazer planos ambiciosos na vida profissional e batalhar por um aumento. Planos para uma viagem talvez precisem de ajustes, mas tudo deve se resolver no final. As amizades contam com a proteção das estrelas e você pode aproveitar o dia para retomar alguns contatos, marcar algo com o pessoal ou colocar a conversa em dia. Aliás, alguém da turma também pode ter papel decisivo para você abandonar a solidão e encontrar um novo amor. O romance segue sólido, mas sair um pouco da rotina pode ser o que faltava para vocês dois se animarem

Áries

Você vai contar com energia extra logo cedo e pode aproveitar esse pique para botar em dia os seus interesses, adiantar algumas coisas no serviço ou mesmo resolver assuntos que estavam pendentes e dependem da sua iniciativa. É um bom momento para ir atrás dos seus sonhos porque pode ter um resultado melhor do que imagina, mas mantenha seus planos em segredo e só compartilhe com quem confia de verdade, Áries. A noite promete ser animada e, se está na pista, há chance de se encantar com alguém de fora. O romance reserva sintonia e cumplicidade, mas é preciso pegar leve com a possessividade que pode crescer mais tarde.



Touro

Você pode começar a quinta com a energia meio baixa, mas seu sexto sentido estará tinindo e pode fazer a diferença se precisa tomar uma decisão importante. Ainda pela manhã, Mercúrio e Saturno enviam energias maravilindas para quem planeja uma viagem ou tem grandes planos para a carreira, Touro. É hora de pensar grande e seguir sua intuição, pois há chance de encontrar a oportunidade que estava esperando para se destacar. Só mantenha tudo em segredo por enquanto! A distância pode virar um problema se está a fim de um contatinho que mora longe. Você e o mozão vão querer paz e sossego, mas o astral fica mais descontraído no final da noite.

Gêmeos

A manhã tem tudo para ser agitada, Gêmeos, e um astral otimista ajuda a deixar as tarefas mais leves também. Mas nem tudo é festa e a saúde precisa de uma atenção extra hoje. Vai sobrar pique para se concentrar no serviço e acabar o mais rápido possível, especialmente se trabalha em parceria ou em esquipe. Bom momento para fazer planos a longo prazo, dar uma guinada na vida profissional e traçar metas ambiciosas. Pode pintar briga com um amigo. Se já tem um contatinho em vista, jogue seu charme sem pensar duas vezes. Vale fazer planos para uma escapada romântica com o mozão ou um encontro com amigos em comum do casal.



Câncer

A Lua garante ótimas energias para a vida profissional nesta manhã e você começa o dia com o pé direito para mergulhar no trabalho, Câncer. Com seu lado mais competitivo e ambicioso em destaque, você não vai se contentar com qualquer coisa e tende a fazer planos grandiosos! Concentrese mais na parte da manhã, mantenha o foco e adiante o que puder. É que, à noite, podem surgir algumas bagacinhas nos relacionamentos e você vai precisar de diplomacia pra resolver. Você e o mozão podem planejar algo importante para o romance, mas maneire nas críticas. A paquera pode emplacar no final da noite se os amigos derem uma mãozinha.



Leão

Logo cedo, talvez seja preciso dividir sua atenção entre a família e a vida profissional, por isso, encontre o equilíbrio e não deixe nada pela metade. Ainda bem que as estrelas enviam uma dose extra de otimismo e boa vontade para dar conta das tarefas. Sua curiosidade também cresce e você pode explorar novas possibilidades e caminhos diferentes pela manhã. Com tanta coisa para fazer, vale cuidar melhor da saúde para acompanhar essa agenda lotada, Leão. Se tem planos para viajar, se joga que vai dar bom! Use e abuse do seu charme para deixar o par ainda mais apaixonado. A paquera conta com vibes maravigolds e você pode se apaixonar quando menos espera.



Virgem

Se depender das estrelas, o dia tem tudo para ser agitado e produtivo, bebê. Talvez você precise de jogo de cintura para lidar com um ou outro imprevisto, mas tem tudo para sair ganhando no final das contas. A comunicação será um trunfo no serviço, por isso, esclareça qualquer mal–entendido rapidinho e aproveite para expandir seus contatos profissionais. Mudanças em casa estão protegidas e você pode aproveitar para fazer aquela faxina de final de ano, abrindo espaço para as boas energias circularem no seu lar. O romance fica mais picante e deve pegar fogo, mas também pode pintar briga se não tiver cuidado. Seu charme está on e a paquera reserva ótimos momentos.



Libra

Os relacionamentos seguem em destaque hoje e contam com boas energias pela manhã, sinal de que tudo o que fizer em parceria com os colegas tem mais chance de sucesso. No trabalho, Mercúrio e Saturno enviam good vibes para cuidar de tarefas que podem ser feitas em casa. Se procura um novo emprego, alguém da família pode dar uma mãozinha. As boas energias também se estendem à vida pessoal e pode se sentir melhor se deixar a solidão de lado. Só evite implicar com a família. Há sinal de carinho e romantismo com quem ama, mas o ciúme pode dar as caras à noite. Se quiser deixar a solidão para trás, essa é a hora de investir naquele crush especial.



Escorpião

Logo cedo, boa parte da sua atenção vai se concentrar em assuntos ligados a saúde e trabalho, Escorpião. Aproveite essas energias astrais pra dar conta de todas as responsabilidades e, de quebra, melhorar as finanças também. Você tem tudo para se comunicar melhor, seja na vida profissional ou pessoal. Só não deixe a saúde de lado porque exageros, até mesmo no trabalho, podem ter consequências. Conversar sobre um aumento ou promoção fica mais fácil agora. Seu charme está on e tem tudo para arrasar na conquista, ainda mais se usar a sua lábia. O romance conta com vibes maravilhosas e o diálogo com o mozão também pode melhorar.



Sagitário

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, você conta com ótimas ideias para começar o dia e resolver alguns assuntos pessoais. Aproveite para colocar os seus planos em movimento em vários setores hoje. Com criatividade e uma mãozinha da sorte, dá para resolver qualquer perrengue. Mercúrio e Saturno enviam good vibes para quem sonha em comprar a casa própria, iniciar uma reforma ou comprar algo importante junto com a família. Altas doses de romantismo deixam a vida a dois muito mais gostosa, Sagita. Mas nem tudo é perfeito, por isso, vá devagar com o ciúme! A paquera fica mais movimentada e pode até pintar paixão à primeira vista. Se joga!

