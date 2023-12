Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Capricórnio

Com a Lua iluminando o seu paraíso astral nesta sexta, e a entrada do Sol em seu signo, você tem tudo para brilhar hoje! Compartilhe suas ideias e explore seu charme para se entender melhor com as pessoas, tanto no serviço quanto na vida pessoal. É um bom momento para conquistar novos clientes ou dar aquele gás nas vendas. Assuntos pessoais podem se desenrolar agora e, de quebra, você vai contar com a sorte em jogos ou apostas. Que tal fazer uma fezinha? As estrelas garantem muito sucesso para fisgar de vez aquele crush, mas se não tem alguém em vista, pode se apaixonar quando menos espera. O romance atravessa uma fase maravilhosa e divertida. Se joga!



Aquário

A vontade de ficar na cama e descansar tem tudo pra falar mais alto hoje, meu cristalzinho! Mas se não der, o jeito é encontrar coragem pra encarar a sexta porque podem surgir boas novas no seu caminho. No trabalho, aposte no bomsenso para lidar com as tarefas do dia a dia e ouça sua intuição, que estará mais forte e pode enviar avisos importantes. A companhia da família pode ser muito divertida, mas também há chance de receber uma ajuda se estiver precisando. Programa caseiro e aconchegante com o mozão pode ser mais gostoso do que esperava, além de ajudar a diminuir o ciúme. Mas a paquera anda meio devagar e um ex pode reaparecer de repente.



Peixes

Sextou, Peixes, e você vai começar o dia com muita disposição para encarar o que surgir pela frente. No trabalho, explore seu raciocínio rápido e compartilhe ideias originais para se destacar. Se tiver que mostrar seu lado multitarefa e cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo, vai tirar de letra! O Sol coloca as amizades em destaque e você tem tudo para se divertir muito com o pessoal, mesmo que seja apenas nas redes sociais. Aproveite para conhecer gente nova, expandir seus contatos e, de quebra, pode se encantar com alguém que cruzou seu caminho do nada. Tem compromisso? O romance conta com altoastral, muito carinho e animação

Áries

Nesta madrugada, o Sol entra em Capricórnio e destaca a sua ambição e vontade de vencer, Áries. Pra melhorar, sua habilidade para lidar com dinheiro está turbinada e tudo indica que pode encontrar negócios lucrativos, fechar uma ótima parceria e até negociar um aumento. A sua popularidade também está no auge e pode chover convites para o final de semana! Aproveite para desfilar por aí e colecionar elogios, bebê. Você pode encarar alguns perrengues na conquista se não controlar seu lado possessivo, mas nem isso vai abalar o seu sucesso! As finanças do casal ganham destaque e, se a relação está sólida, é um bom momento para conversarem sobre o futuro.



Touro

Sextou, Touro, e você começa o dia com muito otimismo e energia de sobra pra correr atrás dos seus interesses! Mas mantenha o foco e mergulhe no trabalho se quiser dar conta das suas obrigações e deixar tudo em ordem antes de curtir o fim de semana. Você pode se surpreender com o que é capaz de conquistar quando coloca seu foco em alguma coisa. Planos para uma viagem contam com as bênçãos do Sol e de Mercúrio, que também prometem um astral mais leve e descontraído. Você vai dar um show na conquista se usar seu carisma! As coisas também ficam maravilhosas com o mozão e podem se divertir muito nos momentos de folga.

Gêmeos

Hoje, as estrelas prometem reviravoltas e surpresas pelo caminho! A Lua vai infernizar seu astral, mas também destaca seu lado mais sensível e intuitivo. Manter o foco e terminar todas as tarefas do dia será mais fácil se agir de maneira reservada, bebê. Ainda bem que o seu signo tem jogo de cintura de sobra para se adaptar quando as coisas não saem de acordo com seus planos, porque oportunidades melhores podem cruzar o seu caminho quando menos espera. Não marque bobeira! Clima de mistério pode animar a conquista e a sua sensualidade será imbatível! Aproveite para reforçar a intimidade, mas o mozão terá que lutar para acompanhar o seu pique na cama.



Câncer

Sextou, bebê, e você começa o dia com muito pique para expandir seus horizontes, viver novas experiências e deixar a rotina de lado! E como o Sol envia good vibes para os relacionamentos, também tem tudo para se entender melhor com colegas e clientes no trabalho. Priorize as tarefas realizadas em equipe se quiser terminar tudo rapidinho. As amizades também seguem em alta e prometem muita diversão em viagem, contato ou reunião. Sintonia e muita conversa não devem faltar nos momentos a dois e o relacionamento tem tudo para ficar perfeito sem defeito! A paquera pode ficar mais animada com a ajuda dos amigos. Amizade com benefícios pode emplacar.



Leão

Nesta madrugada, o Sol brilha em Capricórnio e coloca o trabalho e a saúde em destaque, Leão. Você começa o dia esbanjando confiança e energia para dar conta do serviço, inclusive as tarefas chatinhas ou rotineiras. Sua ambição vai fazer hora extra e esse é um bom momento para fazer planos a longo prazo, repensar seus objetivos para a carreira e correr atrás do sucesso. Mudanças no visual ou um pouco mais de atenção aos seus hábitos pode render elogios, bebê. Tem compromisso? É um bom momento para fazer planos para o futuro de vocês dois. A paquera fica movimentada agora e a sua popularidade tem tudo para crescer. Capriche na produção pra fazer sucesso!



Virgem

Com o Sol iluminando seu paraíso astral a partir de hoje, você tem tudo para viver momentos maravilhosos nesta sexta, Virgem! Sua criatividade e curiosidade se destacam e você pode explorar essas qualidades no trabalho para brilhar. E, se depender das estrelas, os serviços em equipe têm tudo pra ser sucesso! É um ótimo momento para planejar uma viagem de fim de ano ou colocar os pés na estrada hoje mesmo. Reunir o pessoal que está longe tem tudo para aquecer seu coração. Sair da rotina ajuda a animar as coisas com o mozão, ainda mais se caprichar nas demonstrações de carinho. A paquera também traz novidades e será difícil alguém resistir ao seu charme.



Libra

Sextou, bebê, e o seu lado caseiro e família fica mais evidente com as energias enviadas pelo Sol, que entrou em Capricórnio nesta madrugada. Quem está de férias e pode curtir a companhia da família tem tudo para se divertir muito! Se não é o seu caso, o trabalho vai exigir mais dedicação e foco para dar conta das tarefas. Mas você vai tirar de letra qualquer desafio nessa área se ouvir sua intuição para encontrar a melhor saída para cada situação. Os assuntos do coração contam com vibes maravilindas e você tem tudo para brilhar! Seu poder de sedução tem tudo para crescer, seja na hora de fisgar um novo contatinho ou de seduzir o mozão.



Escorpião

Você começa o dia dando um show de comunicação e pode usar seu raciocínio rápido para cuidar de tudo o que precisa ser feito. Vai ser fácil trocar ideias com os colegas e lidar com o público em geral. Mas o astral muda à tarde e será preciso bom–senso e praticidade se quiser deixar tudo em ordem e dar andamento às tarefas de rotina. Os assuntos domésticos contam com vibes maravilhosas e você pode se entender com os parentes: aproveite para fazer as pazes com todo mundo antes das festas de final de ano. Você e o mozão podem curtir um programinha caseiro ou uma reunião em família. Tá na pista? Melhor adiantar os contatos e jogar seu charme logo cedo para se dar bem.



Sagitário

Sextou, Sagita, mas vejo aqui que você vai precisar de muito foco e esforço para dar conta das tarefas antes de poder curtir o final de semana! A boa notícia é que as estrelas enviam good vibes para dar um gás e tanto nas suas obrigações. E o Sol avisa que as finanças vão receber um reforço de peso: há boas chances de encher o bolso e receber a recompensa por todo o seu esforço nos últimos tempos. Dedicação e disciplina ajudam a cuidar melhor da saúde, por isso, invista no seu bemestar. Talvez a sua atenção não esteja tão focada na paquera, mas um lance com um colega pode engrenar. Talvez tenha que fazer algum sacrifício e dar uma ajuda para o mozão, mas vão se entender bem.

