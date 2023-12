Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Com muito foco e disciplina, você vai mergulhar no serviço logo cedo, Caprica. Aproveite para finalizar as tarefas de rotina, que são mais chatas ou que exigem atenção redobrada aos detalhes. É que o astral muda à tarde e você terá facilidade para se entender com quem está à sua volta, inclusive para interagir com colegas de trabalho. Mais tarde, faça o possível para deixar a solidão bem longe e aproveite para se divertir com quem ocupa um espaço importante em sua vida. A noite será perfeita para curtir o mozão, desde que deixem as implicâncias de lado. Se está saindo com alguém, isso pode evoluir para algo mais sério agora. A paquera fica animada à noite.

Aquário

A sorte estará ao seu lado pela manhã e vale a pena fazer uma fezinha! Se está de férias, aproveite para passear por aí, encontrar as pessoas queridas e curtir seus programas favoritos. Se precisa trabalhar, explore sua habilidade para lidar com as pessoas logo cedo. À tarde, talvez tenha que ralar mais do que esperava, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado e virar dindim no bolso. Depois das festas, a saúde também pede mais atenção da sua parte e alguns cuidados extras. Mandar mensagens carinhosas para o mozão pela manhã ajuda a animar o relacionamento e afastar a rotina. Se está só, suas chances de emplacar um novo romance serão maiores logo cedo



Peixes

Colocar a casa em ordem, ou mesmo trabalhar em home office, será mais fácil pela manhã. Peça uma ajuda aos familiares se precisar, Peixes, assim você não se sobrecarrega tanto. Mas a melhor notícia é que a Lua ilumina seu paraíso astral à tarde, garantindo criatividade na hora de cuidar das tarefas e facilidade para se entender com os colegas no trabalho. Mas é nos momentos de lazer que a sua estrela tem tudo para brilhar, por isso, reserve tempo para se divertir mais tarde. Se anda sonhando com um novo amor, é hora de brilhar na paquera. Ninguém vai resistir ao seu charme! A vida a dois fica mais leve, com direito a gestos românticos e ótimas conversas com o mozão

Áries

Você começa a semana com o pique renovado e pode se destacar em tudo o que envolve comunicação! Depois do almoço, os assuntos domésticos podem ocupar a maior parte da sua atenção, mas tudo vai correr às mil maravilhas. Se precisa trabalhar, a dica dos astros é priorizar as tarefas rotineiras ou que exigem praticidade, já que você vai encarar os desafios com responsabilidade e sem perder a calma. Se estava pensando em comprar algo para a casa, pode encontrar boas pechinchas hoje. A paquera tem mais chance de emplacar pela manhã, então, adiante os contatos. Você e o mozão podem curtir um programa caseiro e sossegado, mas controle o ciúme.



Touro

Nesta terça, tire proveito da sua habilidade com as finanças para identificar as boas oportunidades e encher o bolso, meu consagrado. À tarde, o astral muda e você vai se expressar com facilidade, o que também ajuda a se entender com os outros. Se não está de férias, aproveite para dar uma adiantada no serviço, encontrar soluções criativas para as tarefas e mandar e–mails, por exemplo. Mais tarde, o contato com os amigos tem tudo para ser divertido e você pode colocar o papo em dia e matar a saudade. A paquera fica animada e você vai fazer sucesso se usar seus encantos. Tem compromisso? Saia da rotina e faça um programa romântico com o mozão

Gêmeos

A última semana do ano está começando, Gêmeos, e você vai contar com ótimas energias para correr atrás dos seus interesses e finalizar alguns projetos pela manhã. Depois, são as finanças que ganham foco e você vai administrar os recursos que já possui ou identificar boas oportunidades de engordar a carteira se prestar atenção ao seu redor. Aproveite para focar na carreira logo cedo, correr atrás de um aumento ou até enviar currículos se está atrás de uma nova oportunidade. A paquera tem mais chance de dar certo pela manhã: use todo o seu charme! Se tem compromisso, saiba que excesso de grude pode sufocar o momozin e queimar o seu filme.



Câncer

Hoje, você vai ficar mais na sua e priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós. A saúde pede um cuidado extra logo cedo, por isso, não marque bobeira e ouça os avisos que o seu corpo envia. Mas a Lua entra em seu signo à tarde e renova suas energias, Câncer! Aproveite para cuidar de projetos pessoais que estavam precisando de um pouco mais de foco para virarem realidade. Se está de férias, vai sobrar disposição para cair na estrada, dar uma volta pela cidade, ir ao cinema, ler um livro... Tá na pista? Tome a iniciativa para fazer contatinhos novos e agitar as suas redes sociais. As estrelas fortalecem o entrosamento com o mozão, mas nem tudo será perfeito à noite.



Leão

Seu lado solidário e animado dá as cartas nesta manhã, Leão, e vai ser fácil estabelecer contato com colegas e clientes, e trabalhar em equipe. Depois do almoço, a Lua passa a infernizar seu astral e seu pique pode cair um pouco. Por outro lado, para quem está de férias, o astral é perfeito para relaxar e deixar o estresse desse ano para trás. Não é o seu caso? Então, ouça seu sexto sentido para descobrir o melhor momento para fazer alguns ajustes e dar conta de todas as tarefas que surgirem. Você tem mais chance de se aproximar do crush ou topar com um novo contatinho pela manhã. O romance entra em um ritmo mais tranquilo, mas a paixão pode esquentar também.



Virgem

Logo cedo, seu foco na vida profissional será enorme e você pode tirar vantagem disso mergulhando nas tarefas e finalizando tudo o que estava pela metade, Virgem. Depois do almoço, a entrada da Lua em Câncer favorece a convivência com colegas e amigos, por isso, juntar forças será a melhor pedida para alcançar seus objetivos no trabalho, bebê. As amizades entram em destaque e seu lado mais sociável pode surpreender, além de garantir ótimos momentos com o pessoal. Na paquera, você vai esbanjar charme e tem tudo para fazer sucesso em encontros com os amigos ou nas redes sociais. Há sinal de muita sintonia e romantismo com quem ama.



Libra

O desejo de viajar, visitar amigos que moram fora ou dar um rolê pela cidade tem tudo para crescer logo cedo, Libra, e você vai se divertir muito se estiver de férias. Mas, se não é o caso, tente direcionar sua curiosidade para algo produtivo no trabalho, ainda mais se for uma tarefa em equipe. À tarde, sua ambição cresce e você vai concentrar a atenção nas atividades de rotina. Para fechar a noite, o astral fica mais tranquilo e pode ser produtivo tirar um tempinho para fazer grandes planos para o futuro. Com a sua popularidade em alta, a paquera também fica agitada e traz novidades. Tem compromisso? Vocês dois podem conversar sobre o romance e o futuro juntos.



Escorpião

Você conta com boas ideias e flexibilidade para lidar com o serviço logo cedo, Escorpião. Há chance de ganhar um dindim extra e fechar um bom negócio se seguir seus instintos. Mais tarde, o astral muda e você pode se sentir mais à vontade para trabalhar em equipe. As estrelas também garantem uma dose extra de carisma e o seu bom humor deve contagiar todo mundo ao redor. Se surgir uma oportunidade de viajar, agarre essa chance sem pensar duas vezes, meu consagrado. O clima fica mais leve e gostoso no romance, com direito a muito alto–astral. Seu charme também se destaca e vai sobrar pique para paquerar, movimentar as redes sociais e flertar por aí.



Sagitário

Seu lado sociável segue em alta nesta manhã, Sagita, e você pode usar essa habilidade para animar o ambiente no trabalho e se entender melhor com os colegas. A Lua se muda para Câncer à tarde e pode trazer surpresas para o trabalho. Vale agir com cautela e apostar em tarefas de rotina, especialmente se puder trabalhar em casa. Aproveite para gastar o excesso de energia dando uma geral nos armários e doando tudo o que não usa mais. Abra espaço para a energia circular pelo seu lar! Tá na pista? Use e abuse da sensualidade para fisgar de vez um contatinho ou ganhar novos admiradores. O desejo cresce e promete animar os momentos íntimos com o par.

