Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Vale a pena dirigir sua atenção para as tarefas que exigem espírito cooperativo hoje, Caprica. Demonstrar sua disposição para atuar em equipe pode abrir novas oportunidades no trabalho. Faça sua parte para manter o ambiente mais harmonioso com os colegas e invista na comunicação, ainda mais se trabalha diretamente com o público. À noite, o astral muda e as redes sociais pedem mais cautela porque pode ser alvo de pessoas fofoqueiras. Jogue seu charme se quiser que um rolo fique sério de vez, mas escolha as palavras com cuidado para evitar mal–entendidos. O romance se fortalece ao longo do dia, mas o clima esquenta na intimidade e a paixão pega fogo à noite!



Aquário

Nesta quinta, todo o seu foco promete se concentrar no trabalho. Vai sobrar disposição para mergulhar nas tarefas e terminar tudo rapidinho, o que pode melhorar a imagem que passa aos outros, Aquário. Mais tarde, ainda vai sobrar disposição para dedicar tempo para a sua saúde. Uma dica é cuidar melhor do seu corpo praticando exercícios físicos, por exemplo, ou fazendo um detox antes das festas de ano–novo. Uma amizade pode ficar estremecida por causa de dinheiro. Se anda de olho em alguém, deixe para se aproximar no final da noite, quando as vibes são mais positivas. Até o romance fica mais gostoso e vocês podem trocar chamegos e carinhos mil.



Peixes

A semana está acabando, Peixes, mas sua criatividade e disposição para conviver bem com os outros seguem em alta nesta quinta. Para melhorar, a sorte também sorri para o seu lado e você pode ter boas novas se fizer uma fezinha, entrar em um sorteio, comprar uma rifa. Quem está de férias vai nadar de braçadas e tem tudo para se divertir em viagem, passeio, visita a lugares novos e até dando um rolê pela cidade mesmo. Mas, se precisa trabalhar, o jeito é pegar firme e manter o foco, tá? O romance conta com as melhores vibes e tudo corre às mil maravilhas. Já a paquera traz novidades deliciosas, mas adiante os contatinhos porque o astral muda no final da noite.

Áries

A semana está acabando e você segue dando um show de bom–senso no trabalho, Áries. Se está de férias, a família e os assuntos de casa devem ganhar destaque e você vai curtir muito ficar no seu canto. Quem trabalha com produtos e serviços para o lar, ou em home office, tem mais oportunidade para se destacar. Se tem planos para viajar, saiba que os astros pedem cautela à noite: revise cada etapa com calma para evitar imprevistos. E com a entrada da Lua em seu paraíso astral à noite, ainda dá tempo de movimentar seus contatinhos e se dar bem se está na pista! Os momentos a dois ficam mais gostosos e vocês vão fechar a quinta com chave de ouro.



Touro

Você começa a quinta com muito pique para cuidar de tarefas e serviços que envolvem deslocamentos rápidos ou que precisam ser resolvidos fora do seu local de trabalho, Touro. E seu lado comunicativo conta com excelentes energias! Um bom papo, aliado ao seu raciocínio rápido, vai fazer maravilhas no trabalho e abrir muitas portas. Só tenha cautela para não arrumar confusão com alguém do seu círculo de amigos à noite, meu consagrado. E com seu jeito animado, é melhor agilizar a conquista durante o dia, quando as suas chances serão maiores. À noite, a Lua destaca seu lado caseiro e você vai querer curtir o seu canto aconchegado com o mozão.

Gêmeos

Aproveite a manhã para planejar seus gastos, investir na sua imagem e colocar em prática uma boa ideia para engordar os seus ganhos, Gêmeos. É que os astros enviam as melhores vibes para as finanças hoje, sinal de que seu planos devem render uma grana mais cedo ou mais tarde. Mantenha o foco e não se distraia pelo caminho! À noite, faça um esforço para melhorar a convivência com os outros, especialmente com o mozão, e diminua as críticas. A boa notícia é que a Lua entra em Leão e deixa o astral mais descontraído, inclusive com quem ama. Um bom papo pode ajudar a superar qualquer crise no romance! A paquera pode trazer surpresas mais tarde.



Câncer

A semana está acabando, Câncer, e esta quinta será perfeita para cuidar de alguns assuntos pessoais que ficaram em segundo plano nos últimos dias. Aproveite toda essa disposição para assumir a liderança em um projeto ou ir atrás de uma promoção. Mas a saúde pede um pouco de atenção: não se sobrecarregue, e cuide melhor do seu corpo. À noite, a Lua se muda para Leão e o seu lado possessivo pode vir à tona, por isso, vá com calma. Se está na pista, vai sobrar energia para sair e paquerar, mas adiante os contatos porque suas chances são melhores ao longo do dia. Seu jeito original e encantador tem tudo para derreter o mozão.



Leão

O ano está chegando ao fim, Leão, e tudo o que você vai querer é paz e sossego hoje. Mas se não está de férias, o jeito é anotar qualquer ideia ou plano novo para colocar em prática mais tarde. A boa notícia é que, mesmo que as coisas demorem um pouco para acontecer, você pode usar seu sexto sentido no serviço para fugir de gente invejosa e encontrar boas oportunidades que poderiam passar batidas. A Lua entra em seu signo à noite e ainda dá tempo de animar a paquera se você jogar todo o seu charme para seduzir seu alvo. Já no romance, o clima vai fechar e um lance que já não ia bem pode chegar ao fim. Se não é o que quer, capriche no romantismo.



Virgem

Aproveite a manhã para fazer planos a longo prazo porque você vai sonhar alto hoje, Virgem! Seu lado altruísta também se destaca, o que pode melhorar a convivência com os colegas. O astral é perfeito para cultivar novos amigos e até pedir uma ajuda à turma se está planejando animar as vendas ou encontrar um novo emprego. Quem está de férias pode se divertir muito com o pessoal mais próximo! Mas há sinal de tensão em casa, ainda mais se o pessoal anda se metendo demais na sua vida amorosa. A turma pode dar um empurrãozinho na paquera, mas não enrole para se aproximar. Se tem planos com o mozão, não deixe para o final da noite, quando pode faltar pique.



Libra

Seu tino para lidar com os negócios segue a todo vapor e você vai dar um show de profissionalismo, Libra. Mantenha o foco para dar conta das tarefas de rotina no trabalho e as estrelas garantem que poderá colher os frutos do seu esforço, mesmo que demore um pouquinho. Bora lá apostar na sua ambição e lutar por aquela promoção que andava sonhando nos últimos tempos. Também vale desenvolver melhor suas habilidades sociais, porque nem tudo será perfeito nos seus contatos à noite. Bom momento para fazer ajustes e conversar sobre o que espera ao lado do mozão. Os amigos podem apresentar alguém se o seu coração está vago.



Escorpião

Você começa o dia com pique total e precisa direcionar toda essa energia para o trabalho se quiser que as coisas se desenvolvam a contento. É que o desejo de viajar e sair da rotina cresce hoje, o que pode ser muito divertido para quem está de férias. Se não é o seu caso, bora lá manter o foco para dar conta de tudo o que vier pela frente! Mantenha o bom humor e tudo vai se ajeitar no final das contas, Escorpião. Na paquera, explore sua criatividade para encontrar novas maneiras de despertar o interesse daquele crush mais difícil. Há sinal de momentos divertidos com quem ama, mas o ciúme também pode causar problemas se não tiver cuidado.



Sagitário

Esta quinta começa agitada e algumas mudanças estão a caminho, Sagita. Aproveite essas boas energias para fazer ajustes nos seus planos profissionais, planejar o próximo ano, se desapegar de algumas coisas que não têm mais espaço em sua vida no momento... Pena que nem tudo é perfeito e pode rolar torta de climão em casa à noite, por isso, pense duas vezes antes de dar opinião e veja se não está exagerando nas implicâncias. Se quer fisgar de vez o coração do crush, use sua sensualidade. Também há sinal de paixão nos momentos íntimos com o mozão! No final da noite, a Lua entra em Leão e o astral fica mais descontraído: ainda dá tempo de sair e se divertir!

Deixe seu Comentário

Leia Também