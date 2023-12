Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal começar o último sextou do ano e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:

Capricórnio

O ano está acabando e esta sexta promete ser movimentada, Caprica! As transformações estão na ordem do dia e você vai precisar de dedicação para driblar qualquer imprevisto que pintar. Foque sua energia em algo produtivo e não deixe nada distrair a sua atenção durante o trabalho. As amizades contam com a proteção das estrelas e vocês podem se divertir muito hoje, inclusive nas redes sociais. Vênus avisa que um pouco de mistério pode apimentar a conquista, mas são os amigos que vão dar a ajuda que faltava pra fisgar o crush de vez. Talvez seja difícil vencer as diferenças no romance e pode até pintar briga logo cedo, mas faça um esforço para voltar às boas com o mozão.

Aquário

Logo cedo, você pode ter ótimas ideias para dar uma alavancada na sua vida profissional, Aquário. Mas vale guardar algumas coisas para si mesmo por enquanto e agir nos bastidores se quiser ter sucesso. As parcerias contam com o apoio das estrelas e as tarefas têm mais chance de sucesso se forem divididas com outra pessoa. Você fará o possível para evitar o isolamento hoje e isso pode movimentar a vida pessoal também. Mas nem tudo será perfeito em casa e pode pintar briga logo cedo. Ainda bem que o astral melhora e você pode descobrir novas maneiras de fortalecer o romance e driblar o ciúme. Tá na pista? Uma amizade pode virar algo mais agora.

Peixes

Sextou, bebê, e você pode se surpreender com o quanto as coisas vão render se colocar todo o seu foco no trabalho. Talvez seja difícil manter a concentração logo cedo, mas você terá determinação suficiente para mudar o jogo rapidinho. Há boas chances de dar um gás nas tarefas antes de encerrar o ano e com Vênus destacando seu lado ambicioso, você pode colher os frutos do seu esforço antes do que imagina. A sua popularidade vai aumentar e há boas chances de atrair a atenção de um crush popular e disputado se jogar o seu charme direitinho. Se tem compromisso, mantenha o bom humor e use a criatividade para tirar o romance da rotina.

Áries

Você começa a última sexta do ano com muito pique para encarar mudanças profundas, Áries, e pode até rever algumas decisões importantes para dar uma guinada na sua vida profissional. O único aviso das estrelas é para tomar cuidado com os gastos, que podem ser exagerados logo cedo. Nada de gastar descontroladamente para não começar o próximo ano com chuva de boleto, bebê. E com a Lua em seu paraíso astral e Vênus de mudança para Sagitário, você estará ainda mais envolvente e irresistível, sinal de sucesso na conquista. Se joga que vai dar bom! Romantismo e alto–astral marcam o romance, mas converse com o mozão sobre o orçamento do casal.

Touro

Você pode enfrentar uma ou outra bagacinha em casa logo cedo, Touro, mas o astral melhora rapidinho e você tem tudo para brilhar na última sexta do ano! O céu envia vibes mais tranquilas para o trabalho, sinal de que vai dar conta das tarefas com bom–senso e praticidade. O astral melhora ao longo do dia e você pode curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e até planejar uma viagem com todo mundo se está de férias. Vênus destaca a sua sensualidade a partir de agora e o mozão vai ter que lutar para acompanhar o seu pique. Credo, que delícia! A conquista pode surpreender e há chance de iniciar um romance à distância.

Gêmeos

As estrelas ressaltam a sua dedicação no trabalho e você tem tudo para mergulhar de cabeça nas tarefas, bebê. É verdade que começa a terça mais falante e comunicativa do que o normal, mas cuidado para não falar mais do que deve e se meter em confusão por causa disso, tá? Excesso de sinceridade pode trazer problemas. Mas o ritmo segue intenso nesta sexta e você pode tirar proveito disso para abrir novas portas no serviço. E com Vênus de mudança para Sagitário, os relacionamentos ficam protegidos a partir de agora. Pode esperar muito romantismo e carinho nos momentos a dois! Se está só, isso pode mudar rapidinho e há chance de se comprometer.

Câncer

Sextou com foco nas finanças e muita vontade de encher o bolso, Câncer! Mas as estrelas mandam o papo reto: há risco de sair no prejuízo logo cedo se não tiver controle dos gastos ou misturar amizade e dinheiro. Depois, o astral melhora no trabalho e você pode se entender com colegas, clientes e com o público em geral. Aposte em tarefas que podem ser feitas em parceria para deixar tudo pronto antes de curtir o final de semana. Vênus entra em Sagitário e ressalta seu lado mais realista, mas o romance ainda conta com ótimas energias e altas doses de chamego. Se o seu coração está vago, dê um passo de cada vez e use todo o seu charme para agitar as conquistas.

Leão

Logo cedo, você vai contar com uma reserva extra de energia para mergulhar no serviço e dar conta de tudo o que cair no seu colo. Criatividade e foco serão a base para ter sucesso, mas quem trabalha em home office ou com produtos e serviços para o lar tem mais chance de brilhar nesta sexta. Só tenha cuidado para não criticar demais os outros pela manhã, porque pode receber o troco na mesma moeda. À noite, Vênus brilha em seu paraíso astral e vai ser fácil conhecer gente nova, trocar ideias e usar seu charme natural para fisgar o crush ou atrair novos contatinhos. O romance também entra em uma fase maravilhosa e vocês vão se divertir muito juntos.

Virgem

Sextou, Virgem, e as estrelas avisam que você vai brilhar em tudo o que envolve comunicação, contato com o público e relações pessoais de um modo geral. A sua intuição estará tinindo, mas será preciso um pouco mais de cautela para manter o foco nas tarefas logo cedo porque pode se distrair com bobagens, perder prazos e até atrasar coisas importantes. Viagem também precisa de cuidado redobrado pela manhã, mas depois o astral melhora. A conquista pode surpreender e sua lábia vai fazer o maior sucesso. Vênus avisa que um ex pode cair de paraquedas no seu caminho se está só. A dois, controle a insegurança e use seu charme para deixar o mozão ainda mais na sua.

Libra

As finanças contam com energias maravigolds logo cedo, Libra, e há chance de comprar algo que sempre sonhou para o lar ou até iniciar os passos para conquistar a casa própria. Talvez pinte briga ou discussão com um amigo pela manhã, mas tente contornar isso com diplomacia. É que o astral fica mais descontraído rapidinho e os contatos com amigos vão render boas risadas mais tarde, meu cristalzinho! Com tanta coisa acontecendo, não se esqueça de manter o foco no trabalho. Vênus vai mandar vibes maravilhosas para a conquista e vai ser difícil escolher entre tantos contatinhos novos. O romance fica mais leve e descontraído, perfeito para curtirem juntinhos à noite.

Escorpião

Chegou a última sexta do ano, meu cristalzinho, e o seu lado ambicioso segue em alta. Você conta com disposição extra para mergulhar no trabalho e conquistar qualquer objetivo, Escorpião! A concorrência pode até incomodar, mas tente manter boas relações com os outros no trabalho. E como os astros ressaltam a sua habilidade para se comunicar e o seu raciocínio rápido, você vai lidar de maneira mais leve com qualquer desafio que surgir. Pode se preparar para curtir as novidades na conquista, ainda que esses lances não evoluam para algo mais sério. Vênus destaca seu lado possessivo a partir de agora, mas uma boa conversa deixa o astral muito mais leve e gostoso.

Sagitário

Sextou, Sagita, e as estrelas prometem boas novas para contatos profissionais e interação com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, você só tem a ganhar se investir em conhecimento – tudo o que aprender ajuda a somar. Logo cedo, porém, não vai ser fácil manter o foco no serviço, mas faça um esforço. Também vale cuidar melhor da saúde: deixe os exageros bem longe e busque o equilíbrio. A boa notícia é que pode entrar uma grana que não estava esperando! À noite, Vênus entra em seu signo e você tem tudo para dar um show na paquera. A vida a dois fica mais descontraída e vocês vão fechar a noite em grande estilo. Se joga!

