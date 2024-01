Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o primeiro dia útil do ano atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Várias trombadas astrais vão acontecer e essas vibes tensas podem atazanar seu dia, principalmente se quer começar coisas novas. Contratempos e dissabores estão previstos e talvez seja melhor adiar ou ajustar alguns dos seus planos. Nem tudo deve fluir do jeito que espera em estudos, provas, concursos e também em viagens. Nos contatos pessoais ou profissionais, a recomendação é esclarecer logo qualquer dúvida ou confusão para não dar chabú. Ainda bem que a Lua muda de cenário à noite, eleva seu magnetismo, sua popularidade e revela que você pode chamar a atenção de um crush que todas querem pegar. Porém, o romance pode ter altos e baixos.

Aquário

Mercúrio retoma o curso direto e garante que os seus planos vão ganhar muita agilidade a partir de agora. Suas ideias estarão fervilhando e você pode viabilizar vários projetos, só não vale ir com muita sede ao pote nas primeiras horas da manhã porque há risco de tomar decisões precipitadas ou equivocadas. A grana também vai exigir cautela extra no mesmo período, portanto, avalie as despesas e enxugue os gastos. Outra recomendação é não se deixar levar pelas influências alheias e abrir o olhão com certas amizades. Noite mais harmoniosa e positiva com o crush e com o love.



Peixes

Mercúrio volta ao movimento direto no ponto mais alto do seu Horóscopo. Os interesses profissionais vão andar e o astro até poderia dar um baita incentivo para as suas ambições, não fosse o aspecto nervosinho que faz com a Lua logo cedo. Isso significa que convém melhorar a sintonia com os parceiros de trabalho e tomar cuidado com adversários e concorrentes. O astral também fica confuso nas relações pessoais e desentendimentos não estão descartados, inclusive com o mozão. À noite, vale medir as palavras e controlar as reações para ficar longe de tretinhas, mas a paixão vai ganhar desejo, intensidade e a seducência deve florescer nos momentos íntimos a dois.

Áries

Se depender do céu, os interesses de trabalho vão se impor nesta terçafeira, mas você terá que ralar bastante para alcançar seus propósitos, minha consagrada! A recomendação é focar no serviço e não perder tempo com distrações, conversa fiada e outros interesses. Quem tem viagem marcada para hoje pode se deparar com imprevistos e a saúde também vai exigir atenção. Já à noite, o clima melhora graças à mudança da Lua, que passa a enviar vibes generosas para seus contatos e relacionamentos. Você terá mais vontade de socializar, agradar e mimar as pessoas queridas, sobretudo o mozão. Se está free na pista, o desejo de se amarrar tende a aumentar e há boas chances de começar um lance que tem futuro com alguém bacana.



Touro

Prepara, respira e não pira, minha querida tourinha! Contrariedades podem acontecer e as estrelas avisam que hoje não dá para esperar molezinha, não. Convém se apoiar na prudência do seu signo para ficar longe de situações confusas e que não inspiram confiança. Também é melhor fechar a carteira porque há risco de gastar na louca e acabar se arrependendo – aí não adianta chorar o leite derramado, certo? O clima anda nervosinho nas relações pessoais e perrengues não estão descartados, inclusive nos assuntos do coração. Valerá pegar mais leve e controlar a teimosia para não dar ruim com ninguém, ainda bem que o clima muda à noite e favorece o amor: você vai mostrar um jeitinho mais maleável com o crush ou o xodó.

Gêmeos

Geminianos adoram socializar, puxar conversa e ampliar a rede de contatos, mas hoje precisarão dobrar a cautela. É que os astros apontam iperrengues, tretas estão previstas e todo tipo de comunicação pode ficar à mercê de instabilidades. Seu regente Mercúrio aconselha a começar o dia com mais tolerância e filtro nas palavras para não provocar torta de climão em suas relações. Tensões vão rondar as parcerias de trabalho e o convívio com pessoas próximas faz parte do combo, principalmente com parentes e o mozão. A boa notícia é que a Lua muda de cenário e migra para o seu paraíso à noite, trazendo vibes positivas e generosas para a paixão. Seu charme estará irresistível e o crush pode ficar caidinho por você.



Câncer

Quer ter um dia produtivo e tranquilo? Então faça a sua parte e comece a manhã pegando mais leve em tudo, bebê! Os astros alertam que você pode prejudicar seu bemestar físico e emocional se incorrer em excessos. Portanto, a recomendação é cuidar com mais carinho do seu organismo, melhorar o humor e evitar assuntos polêmicos com quem convive e trabalha. Aborrecimentos e conversas tensas podem mexer com seu pique e afetar seu desempenho no serviço, isso sem falar que há risco de descontar a irritação em quem estiver por perto, até mesmo no momozin. Ainda bem que as tretas diminuem e o clima deve ficar mais maneiro à noite, quando você terá boas chances de restabelecer a paz e a harmonia com seus queridos.



Leão

Mercúrio e Marte seguem rolezando no setor mais positivo do seu Horóscopo e deixam seus encantos no modo turbo nesta terça! Pena que hoje eles se estranham com a Lua e apontam altos e baixos em vários setores da sua vida, sobretudo no lado financeiro e amoroso. Muita calma nessa hora para não cair em tentação nas lojinhas e torrar um dindim que não pode ou não tem. Como os avisos também englobam os assuntos do coração, convém ligar o radarzinho e não tomar atitudes ou decisões impulsivas. Deixe as coisas fluírem naturalmente e não pressione o crush para definir a situação. Se você tem um mozão, a recomendação é reforçar o diálogo e resolver qualquer tretinha numa boa, sem cobrança e discussão.



Virgem

O ano mal começou e você já quer resolver tudo o que precisa no primeiro dia útil, meu cristalzinho? Errada não tá, mas convém ir devagar porque as coisas podem não caminhar como espera nesta terça e tensões vão rondar, principalmente na vida familiar. Meça as palavras, controle as reações e mostre mais jeitinho para não se desentender com os parentes e as pessoas próximas por causa de bobagens. No serviço, suas qualidades vão sobressair, mas talvez tenha resultados mais satisfatórios nas tarefas que conhece e domina bem, portanto, evite sair muito da sua zona de conforto. Na paixão, a possessividade tende a aumentar e se passar da conta pode gerar atrito com o crush ou o love – pegue mais leve, bebê!



Libra

Hoje as estrelas estão em pé de guerra e deixam o astral tumultuado em vários setores, viu? Interesses que envolvam o trabalho e a saúde vão pedir mais atenção, desentendimentos podem rolar em seus contatos e será preciso agir com mais prudência e jogo de cintura para não se meter em saias justas ou complicações. A boa notícia é que a Lua desembarca no seu signo às 21h46, trazendo mais descontração, leveza e harmonia para suas relações. Seu jeito vai ficar mais solto, sociável e receptivo, sinal de que será bem mais fácil superar tretas, bagacinhas e entrar em sintonia com as pessoas. A vida amorosa também sai no lucro e o período deve ser mais estimulante com o crush ou o love.

Escorpião

Hoje a dica é ir suave na nave e não forçar a barra com ninguém, bebê! Nem todos os seus planos devem fluir do jeito que espera e preocupações podem deixar você de cabeça quente. A ordem é respirar fundo e fazer as coisas com calma para não perder o foco, ainda mais no período da manhã, Há tendência de se estressar e os astros recomendam cautela dobrada com os assuntos financeiros. Pense muito bem antes de abrir a carteira e passar o cartão, pois gastos impulsivos podem virar bola de neve. Relações pessoais que já não andam tão bem podem ficar estremecidas e a dica é mostrar mais tolerância para não piorar a situação. Também não convém misturar amizades com interesses amorosos porque não vai dar liga



Sagitário

Suas ambições não serão poucas nesta terça e o desejo de subir na vida deve falar mais alto, só que os astros apontam desafios e convém ir com calma na alma, Sagita! Segure o facho e evite atritos com quem tem diferenças ou rivalidades, pois o caldo pode entornar e o recado vale tanto para os interesses de trabalho quanto para as relações pessoais. A paixão pode ser alvo de instabilidades, ainda bem que o clima dá uma guinada à noite, quando a Lua libriana sobe ao céu e traz à tona seu lado sociável. Baladas e rolês com amigos devem movimentar os contatinhos e há boas chances de engatar um lance promissor com alguém que você já admira. No romance, o companheirismo vai crescer com seu amorzinho.

Deixe seu Comentário

Leia Também