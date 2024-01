Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Metade da semana já passou, mas ainda estamos longe de sextar, então que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (3), para manter a semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e hoje fecha o ciclo da fase Cheia, enviando bons estímulos para você exibir as suas habilidades, se destacar mais e crescer na profissão. Oportunidades devem surgir logo pela manhã e será mais fácil identificar boas promessas se estiver com as atenções concentradas na carreira. Se procura uma vaga e quer ver a carteira assinada também valerá a pena manter a antena ligada, pois pessoas influenciadoras e bem relacionadas podem dar algum tipo de apoio, seja direta ou indiretamente. Na paquera, seu carisma estará mais evidente e há sinal de sucesso na pista, mas uma paixão secreta pode pegar você de jeito e fazer o coração disparar. Astral envolvente com o love.

Aquário

Hoje as estrelas jogam no seu time e prometem golaços, meu cristalzinho! O dia será topzera para se dedicar aos seus ideais e há chance de realizálos através das novas oportunidades que podem surgir. Você só terá a ganhar ao trocar ideias e informações com amigos e conhecidos, mas também com pessoas diferentes e distantes. Se sonha com mudanças, pode receber boas notícias e até proposta de trabalho em outra empresa ou cidade. Agora, as melhores energias vão rolar na paixão e, com seus encantos tinindo, você tem tudo para passar o rodo na pista. Alguém da turma pode se apaixonar e falar de compromisso firme contigo. Namoro à distância também estará protegido e a relação a dois vai transbordar sintonia.

Peixes

Os astros abrem o dia com vibes positivas e deixam sua disposição nas alturas, piscianjo! Você pode receber boas notícias logo nas primeiras horas da manhã e terá energia farta para agilizar seus interesses, sobretudo nas finanças e no trabalho. Há chance de realizar negociações vantajosas, falar com a chefia sobre salário ou outro beneficio que pode elevar sua qualidade de vida. A intuição, que é sua marca registrada, estará mais fortalecida e será uma grande aliada no momento de decidir as coisas. Nos assuntos do coração, seu lado sensuelen vem à tona e você pode despertar atração forte em alguém que é popular e alvo de muitos olhares. Emoções intensas estão previstas na paquera, mas também no romance. Astral mais quente e vibrante.

Áries

Hoje a Lua libriana joga no seu time e forma aspecto superpositivo com Vênus, deixando seu jeitinho sociável, charmoso e extrovertido no modo turbo. Além de mandar bem nos contatos pessoais, você terá muita desenvoltura para trabalhar em grupos, equipes e saberá atender as expectativas alheias. Mas é na paixão que as melhores energias vão fluir e o dia tem tudo para ser perfeito. Com seus encantos em alta, vai ser fácil atrair companhias e pode chover convite para sair. Passeios e rolês diferentes prometem gratas surpresas e os contatinhos vão ferver. O momento é propício para conhecer gente nova e há chance de começar um lance com alguém que tem tudo para ser a capa do seu celular. Astral maravigold no romance.

Touro

Hoje a Lua traz notícia boa, ela troca ótimas energias com os astros e garante que você já vai começar o dia esbanjando disposição. Sua vitalidade física e mental tá na melhor forma, a saúde fica protegida e seu rendimento deve surpreender no trabalho. Aproveite o bom momento para agilizar suas atividades, colocar tudo em ordem e mostrar seus talentos pra chefia. Também vai contar com muita criatividade e ótimas ideias para incrementar seus ganhos ou realizar negociações vantajosas. Nos assuntos do coração, o clima esquenta e você terá seducência de sobra para deixar o crush caidinho pelos seus encantos na pista. O período também promete ser envolvente e apaixonado no convívio com o mozão.

Gêmeos

A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo, sorri para Vênus e promete um dia todo trabalhado na maravilhosidade. As coisas devem caminhar do jeitinho que você deseja em todos os assuntos e nada deve atrapalhar seus interesses. A sorte vai soprar em sua direção no lado financeiro, seus dons criativos ficarão cristalinos no serviço e ótimas vibes devem marcar presença nas relações pessoais. Agora, é no amor que a sua estrela mais vai brilhar e grandes alegrias estão previstas. Se está de olho em alguém, vai com tudo e mostre seu interesse porque o sinal estará verdinho para a conquista. Clima de harmonia e felicidade com o xodó.

Câncer

Família é assunto sagrado para o seu signo e hoje os astros só vão reforçar os vínculos já existentes. A Lua estará em sintonia com Vênus e vai blindar o convívio com os parentes, prometendo um período repleto de carinho e entrosamento com a turma de casa. Todos estarão mais unidos, prestativos e essa rede de apoio fará você se sentir ainda mais valorizada e protegida, caranguejinha! Se precisar de um help para qualquer coisa, pode contar com seu pessoal e olha que a ajuda pode se estender até para as demandas de trabalho, ainda mais se toca algum negócio próprio ou exerce atividade em home office. No lado amoroso, a quartafeira também tá bem servida e os laços de afeto com o love vão se fortalecer.

Leão

Olha, leãozinho, hoje você vai acordar com o bumbum virado pra lua e pode esperar um dia dos mais positivos em todos os aspectos. Se depender do céu, não vai faltar estímulo para alcançar conquistas surpreendentes e, com a luz de Vênus iluminando seu paraíso astral, a sorte vai te fazer companhia. Você tem tudo para encher o bolso, vai contar com ótimas perspectivas no trabalho e as melhores energias no amor. Seus encantos leodivos estarão turbinados e vai ser fácil cativar o interesse daquele crush especial. Portanto, não pense duas vezes para se aproximar, puxar conversa e mostrar o tamanho do seu carisma. Se tem um love, as promessas também são excelentes e a harmonia deve reinar na relação a dois.

Virgem

Virginiamores hoje estarão no modo sortudo em matéria de dinheiro e podem ter um dia dos mais lucrativos. As promessas chegam da Lua e de Vênus, que garantem um período propício para tirar a barriga da miséria. Se precisa reforçar o orçamento e faturar uma grana extra, aproveite o bom momento para explorar as suas habilidades e aplicálas nas coisas que sabe e gosta de fazer. No trabalho, tudo deve transcorrer de acordo com as suas expectativas e a fase é de estabilidade no emprego. Ótimas vibes vão marcar presença nas relações pessoais e o convívio familiar deve reservar alegrias. Paquera com o crush pode dar um passo mais serio, já quem tem um mozão vai sentir mais firmeza e segurança emocional.

Libra

Preparada para lacrar, lucrar e arrasar, librinha? Se depender das vibes astrais, é exatamente o que pode acontecer e sucesso é o que te espera. Além de brilhar toda linda e poderosa no seu signo, hoje a Lua se alia com Vênus e anuncia um período de glórias e vitórias na vida profissional, financeira e pessoal. Com suas qualidades em alta, você vai sobressair em tudo o que fizer e pode ouvir muitos elogios. De quebra, sua comunicação, inteligência e simpatia serão grandes aliadas e te ajudarão a se destacar. Se está free na pista, vai ocupar o centro das atenções e pode ter surpresinhas deliciosas em encontros e conversas descontraídas. No romance, sintonia de corpo, mente e alma com o xodozinho.

Escorpião

Seu jeito pode estar mais ressabiado e talvez demore um pouco para se abrir com as pessoas, mas garanto que tudo vai fluir bem e você pode ter gratas surpresas ao trocar confidências com gente da sua confiança. No lado financeiro, há sinal de lucros e sua intuição vai indicar os melhores caminhos para ampliar seus ganhos. Pode ter ótimas ideias para incrementar e engordar seus recursos, só não comente com ninguém, valeu? Na relação com o love, um clima de cumplicidade e estabilidade deve prevalecer. Já na paquera, não se contentará com rolinhos e vai querer algo mais firme.

Sagitário

As estrelas desenham no céu o cenário perfeito para você realizar suas esperanças e as promessas são de sucesso pleno em suas iniciativas, sagitarianjo! O astral fica maravilindo no trabalho, suas competências vão ganhar visibilidade e nenhuma bagacinha deve azucrinar hoje. O dia também tá sortudo em matéria de dinheiro e há boas chances de incrementar sua renda com coisas diferentes, criativas e inovadoras, portanto, bora colocar a mão na massa! Agora, as melhores notícias chegam para a sua vida social e amorosa e tudo indica que você vai bombar nas amizades e nos contatinhos. Alguém da turma pode se apaixonar pra valer e falar a respeito de compromisso firme. Na união, sonhos a dois se fortalecem e podem ser alcançados.

