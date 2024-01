Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Quer quintar com notícia boa, cabrinha? Hoje tem e garanto que não é boa, é ótima! Marte desembarca no seu signo às 11h58 e vai dar uma tremenda força para você resolver uma porção de coisas, inclusive pendências que podem estar tirando o seu sono. Coragem, ousadia e determinação serão seus trunfos para progredir e você ainda vai contar com mais dinamismo para se destacar no que faz. Os parentes e as pessoas próximas vão valorizar suas iniciativas e, de quebra, a Lua também favorece seus interesses, apontando um período top para realizar metas profissionais. À noite, cresce a vontade de colar no mozão e curtir a intimidade a dois. Se está free, esbanjará seducência e pode engatar paquera com alguém que chama muita atenção.

Aquário

Seu signo é do tipo que adora uma novidade e hoje vai rolar, só não espere que seja tão positiva. É que Marte passa a infernizar o seu astral e pode trazer instabilidades em seus contatos, sejam pessoais ou profissionais. Convém ligar o radarzinho e dobrar a paciência porque desentendimentos podem surgir do nada e provocar perrengues. Vale se apoiar no seu dom para conversar e fortalecer o diálogo com quem convive, assim não dá ruim com ninguém. Ainda bem que a Lua vai mandar boas vibes e ajudará a manter as tretinhas longe. Boas notícias sobre viagem, trabalho ou algo que quer fazer podem chegar a partir final da tarde. As paqueras vão ficar mais animadas à noite e alguém da turma pode se declarar.

Peixes

Quintou bem quintado com as good news de Marte, que agora envia muitas energias para você consolidar seus objetivos, minha consagrada! Além de impulsionar seus planos, o planeta vermelho promete um período oportuno para incrementar seus ganhos e realizar alguns dos seus sonhos materiais: bora lá colocar seus projetos em prática e dar um up no dindim! As relações sociais também vão receber estímulos e seu jeito tende a ficar bem mais ativo e determinado no convívio com amigos e pessoas queridas. Você vai exercer sua liderança sem fazer muito esforço e esbanjará carisma para atrair contatinhos. Isso sem falar que a Lua vai realçar seu pode de sedução e avisa que hoje pode pintar uma paixão de tirar os pés do chão.

Áries

A Lua entra na fase Minguante na primeira hora do dia e deixa o astral bem mais sussa, bebê! A agitação típica do seu signo pode dar um tempo e você terá mais paciência, sobretudo no convívio com as pessoas próximas e o love. Agora, a grande novidade quem traz é Marte, que hoje sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo, empoderando seu lado ambicioso, prático e batalhador. Em busca de sucesso, progresso e reconhecimento, você vai lutar com garra para vencer concorrentes, brilhar e alcançar conquistas, melhor ainda se elas forem suadas, pois o gostinho da vitória será mais saboroso. Se está free, o desejo de se amarrar aumenta e as chances de fisgar um crush que é seu número aumentam a noite.

Touro

Quintou com grandes estímulos para você dar um up na vida, minha consagrada! Marte desembarca em Capricórnio, seu signo irmão, trazendo promessas de novos horizontes e mudanças significativas que podem abrir de vez os seus caminhos. Tá certo que reviravoltas do tipo novela das nove não estão descartadas, mas você vai contar com coragem, perseverança e disposição de sobra para assumir o controle da situação e ir atrás do que sempre desejou. Pra melhorar, outros astros garantem que seus esforços vão trazer bons resultados no trabalho e mais dinheirinho para o seu bolso. Saúde firme e forte e romance ainda mais: o período será de grande entrosamento com o mozão. Se está na solteirice, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre e entusiasmar seu coração.

Gêmeos

Mudanças importantes acontecem hoje e quem promove é Marte, que anuncia uma fase transformadora para os geminilovers. Seu signo é sociável por natureza e faz amizade em todo canto, mas seu jeito vai ficar mais seletivo e há tendência de escolher as companhias a dedo. O astro também revela que sua capacidade de superação e adaptação será vital para resolver assuntos na vida pessoal e profissional. Interesses financeiros vão concentrar as atenções, só convém administrar a grana com pulso firme e investigar promessas de lucro rápido: pode ser golpe ou cilada, bebê! No amor e no sexo, sua sensualidade fica turbinada e o clima esquenta pra valer à noite graças às good vibes dos astros. Vai ter festa na pista e no colchão!

Câncer

Com Lua Minguante no céu, será mais fácil concluir assuntos e botar um ponto final em situações que se arrastam, ainda mais na vida familiar. Agora, as vibes mais importantes de hoje quem traz é Marte, que muda de signo e manda um baita incentivo para os seus interesses pessoais e profissionais. Alianças, parcerias e negociações ganham impulso e você tem mais é que ligar o radar nas oportunidades que devem surgir, já que poderá formalizar acordos e contratos vantajosos para o bolso e a carreira. Determinação, capacidade de iniciativa e disposição para somar forças com os outros serão seus trunfos. Na paixão, a vontade de encontrar um love vai crescer e quem está a fim de alguém não hesitará para dar um passo mais sério.

Leão

Grandes novidades marcam presença no céu desta quinta e quem traz é Marte, que começa a se movimentar no setor do trabalho em seu Horóscopo. O planeta vermelho promete impulsionar seus interesses profissionais e revela que você pode acelerar seu sucesso se explorar sua garra, dedicação e capacidade realizadora. A saúde também se fortalece com essas vibes e sua vitalidade estará tinindo, só convém controlar a pressa, principalmente no trânsito, combinado, leãozinho? No amor, as melhores energias vão chegar ao anoitecer e o cenário vai ficar perfeito para a paixão brilhar. Lua e Mercúrio formam aspecto maravigold, realçam sua seducência, boa lábia e garantem que a conquista será gloriosa. Na relação a dois, pode esperar um período repleto de prazer e atração.

Virgem

Querem quintar com notícia boa, virginiamores? Não seja por isso! Hoje tem good news chegando de Marte e as maiores surpresas podem rolar nos assuntos do coração. Ele é o planeta da paixão e passa a brilhar em seu paraíso, deixando sua seducência poderosíssima, no ponto para fisgar um peixão na pista. As inibições do seu signo vão cair por terra e deve sobrar ousadia para envolver o crush. E as novidades não param aí, já que a Lua também muda de ciclo e ingressa na fase Minguante. Isso até poderia esfriar os ânimos de quem sonha com melhorias materiais, mas não faltam vibes positivas no céu e os astros garantem que o dindim vai entrar. À noite, o romance vai contar com vibes mais estimulantes.

Libra

A Lua segue no seu signo e ingressa na fase Minguante, trazendo energias mais amenas e tranquilas para o astral. Em contrapartida, os assuntos do lar devem ficar mais agitados e o recado é de Marte, que hoje muda para o setor doméstico do seu Horóscopo, movimentando bastante sua casa e sua vida familiar. Tudo indica que você terá mais pulso firme para lidar com os interesses do seu ninho e dos parentes, além de mostrar um jeito mais ativo com quem convive. Com um comportamento menos indeciso, pode resolver muitas coisas com o seu pessoal, inclusive com o mozão. Plano de mudar de residência pode tomar forma. Se está na solteirice, prepara o coração: surpresinhas deliciosas, cantadas e declarações devem rolar à noite.

Escorpião

Boas novidades marcam presença nesta quintafeira e as mais importantes chegam de Marte, que hoje muda de signo e cenário. O planeta vermelho promete deixar seu jeito ainda mais decidido e determinado do que já é, além de empoderar sua comunicação, energia mental e inteligência. Os contatos pessoais e profissionais vão fluir com mais agilidade e suas ideias estarão tinindo. Se está atrás de emprego, aproveite para fazer seu marketing, atualizar o currículo e agendar entrevistas. Você terá mais confiança para expor suas opiniões, divulgar seus interesses e saberá convencer os outros sem gastar tanto vocabulário. O momento também é propício para falar do que sente e ousar mais em suas investidas amorosas. À noite, vai querer curtir chamego com o love.

Sagitário

O ano está apenas começando e os assuntos de dinheiro já pegam no pé, Sagita? Esquenta não porque você vai contar com um aliado de peso a partir de hoje: Marte! O planeta vermelho traz ótimas notícias para as suas finanças ao ingressar em sua Casa da Bufunfa, revelando que você terá garra e iniciativa de sobra para ir atrás do que pode trazer mais grana para o seu bolso. O melhor é que suas ideias criativas vão trabalhar em favor dos seus ganhos e as perspectivas de faturar com coisas novas que pode pensar em fazer são ótimas. À noite, Lua e Mercúrio trazem vibes espetaculares e prometem um clima de alegria, sintonia e realização nos contatinhos, paqueras ou no romance, se você já tem um xodó.

