Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:



Capricórnio

Logo cedo, busque apoio na prudência do seu signo e não faça nada de que possa se arrepender, cabrinha! É que Plutão se estranha com a Lua e recomenda muita cautela para não tomar decisões impensadas, sobretudo na vida profissional. Ainda bem que o astral deve mudar rapidamente e boas novas estão previstas, deixando a manhã perfeita sem defeitos para você realizar as suas esperanças. Pessoas que admira, conhecidos e amigos mais chegados podem ter papel importante nesta sexta, influenciando e favorecendo as suas conquistas. No amor, há chance de definir o lance e engatar namoro firme com o crush, mas procure ter mais tato e jeitinho à noite, quando altos e baixos vão rolar e podem afetar a paquera ou o romance.

Aquário

Sextou e as estrelas avisam que quanto mais foco e paciência, melhor para você. O dia começa com pegadinha e não convém inventar muita moda nas primeiras horas da manhã, já que imprevistos e aborrecimentos podem atrapalhar seus planos. Em compensação, o restante do período será bem mais estimulante e seus interesses profissionais vão receber um baita impulso. Vai com confiança atrás do que ambiciona e explore as suas habilidades para chegar aonde quer, pois você contará com ótimas perspectivas para triunfar. Há sinal de vitórias na carreira, só não faça alardes nem fique postando suas conquistas nas redes. Uma abordagem mais discreta também será bemvinda na paixão: evite se expor demais e proteja a sua privacidade, valeu?

Peixes

Há risco de sextar com preocupações por causa de grana, mas logo o céu clareia e as bagacinhas irão embora, piscianjo! A Lua muda de posição no Zodíaco e promete vibes superpositivas entre a manhã e a tarde, favorecendo suas relações pessoais, as demandas de trabalho e também os assuntos que envolvam dinheiro. Boas novidades devem marcar presença e você pode ter surpresas incríveis ao se dedicar a outros interesses. Quem está pensando em viajar vai receber sinal verde dos astros e tudo deve fluir de acordo com os planos. Só convém ligar o radarzinho nos contatos e paqueras à noite, quando malentendidos podem rolar. Faça a sua parte na relação a dois para melhorar o diálogo e a sintonia com o xodó.

Áries

Sextar, sextou, minha consagrada, mas convém segurar a ansiedade e ir com calma logo cedo, pois instabilidades vão surgir. As relações em geral podem ser palcos de tretas e há risco de se desentender com quem o seu santo já não bate muito, inclusive no trabalho. Depois o astral melhora e as atenções tendem a se voltar para os interesses financeiros. Com sua garra, disposição e vontade de progredir, você pode ir mais longe e alcançar grandes conquistas no lado material. O clima esquenta nos assuntos do coração, no convívio com o love e uma paixão de tirar o fôlego pode brotar para quem está na pista. Seu jeito fica no modo sensuelen e o crush não vai resistir, só não pressione para definir o lance.

Touro

O primeiro passo é cuidar com mais carinho da sua saúde, que pode oscilar no começo do dia. Não se estresse com coisas que não dependem apenas de você ou das suas iniciativas. Por outro lado, o astral melhora bastante ainda pela manhã e boas notícias vão chegar para levantar seu ânimo. Planos de viagem ou programa diferente podem tomar forma e virar realidade. No trabalho, parcerias e alianças profissionais estarão favorecidas, sem falar que surpresinhas boas devem surgir para quem está em busca do crush perfeito. No entanto, as melhores oportunidades estarão concentradas até o final da tarde e bagacinhas podem marcar presença na vida amorosa à noite, então, se liga!

Gêmeos

Se dependesse apenas da Lua, você poderia sextar de braços dados com a sorte e esbanjando carisma, sqn, minha consagrada! O problema é que a Lua se estranha com Plutão, aponta dissabores nos assuntos do coração e recomenda a pegar mais leve em tudo o que fizer. Não convém forçar a barra nem esperar favorecimentos ou facilidades nas primeiras horas da manhã, ainda bem que as coisas vão melhorar ao longo do dia. Sua vitalidade tende a aumentar e não faltará disposição para dar conta de tudo o que pretende fazer. Na paquera, seu jeito seducente pode mexer com um colega e o clima deve ficar vibrante, mas não descarte altos e baixos ao anoitecer, inclusive na relação a dois, se você já tem um mozão.

Câncer

Canceriamores que sonham com novidades no bolso, no trabalho e no coração podem levantar as mãos para o céu e agradecer. A Lua passa a se movimentar no setor mais positivo do seu Horóscopo nesta manhã, anunciando uma sexta top e de ótimas promessas em vários setores da sua vida. Em paz com os astros, ela garante que você vai brilhar no serviço e terá razões para vibrar de alegria na paixão, principalmente se está na pista e quer encontrar um love. Vai ser fácil ocupar o centro das atenções e atrair novos contatinhos, mas se já escolheu seu alvo, não perca tempo e aja rápido, pois instabilidades podem atrapalhar a conquista à noite. A união também estará mais protegida durante o dia – fortaleça o diálogo.

Leão

Quer sextar bem longe de treta e perrenguinho? Então ouça as recomendações das estrelas, escolha bem as palavras e controle a vontade de falar umas verdades, viu leãozinho? O astral vai ficar tenso logo cedo e convém melhorar a sua comunicação, a boa notícia é que esse clima treteiro perde força ainda pela manhã e as coisas devem caminhar numa boa com quem convive e trabalha. Aliás, o pessoal de casa vai estar do seu lado e pode estender a mão para te ajudar no que precisar. À tarde, há sinal de good news em assunto que envolva bens, recursos ou negociação em andamento. Já na paixão, valerá ligar o radarzinho à noite e maneirar no sentimento de posse para não queimar o filme com o crush ou o love.

Virgem

O dia começa com altos e baixos em matéria de dinheiro e convém controlar a grana com pulso firme: pense mil vezes antes de gastar com coisas que pode passar sem. Mas se a parte financeira enfrenta pegadinha, as relações pessoais e amorosas ficam bem servidas e os astros garantem que você vai sextar com tudo. A Lua muda de cenário com a missão de animar seus contatos, aponta um período pontuado por muita conversa e encontros gostosos. Isso sem falar das promessas especiais previstas para as paqueras e as surpresas incríveis que podem rolar para quem está free na pista. Se é o seu caso, prepare o coração para emoções intensas e declarações apaixonadas.

Libra

Você corre o risco de sextar às voltas com tensões e a culpa é da Lua, que briga com Plutão antes de se despedir do seu signo. Isso significa que perrengues não estão descartados nas primeiras horas da manhã e podem tumultuar o astral da vida familiar. Mostre sua diplomacia e tenha muita calma nessa hora para não estrilar com os parentes por qualquer coisinha. Ainda bem que o clima melhora e tudo deve entrar nos eixos ao longo do dia. Você vai se entender numa boa com quem convive, trabalha e ainda pode ter ótimas novidades sobre um dinheiro ou pagamento que aguarda. Só fique esperta à noite, quando exigências e cenas de ciúme podem azedar o lance com o crush ou a relação com o love.

Escorpião

Faça as coisas com mais calma e não decida nada na loucura. Confusões e discussões podem rolar no início da manhã, ainda bem que essas vibes treteiras caem por terra e o astral vai ficar redondinho a partir das 9h39, quando a Lua ingressará em seu signo. Seu brilho pessoal vai impressionar, suas qualidades vão ficar cristalinas e tudo deve fluir do jeitinho que você espera no trabalho, na parte financeira e nos contatos em geral. Aliás, seu sucesso será absoluto na pista e não vai faltar crush querendo te conhecer melhor. No romance, momentos deliciosos estão previstos durante o dia, já à noite, pegue mais leve e evite atitudes mandonas com o momozin.

Sagitário

Se depender das estrelas hoje o astral tá meio atribulado para o seu lado e não convém criar altas expectativas. Planos podem esbarrar em dificuldades logo nas primeiras horas da manhã e será preciso agir com mais jogo de cintura para não se estranhar com quem convive ou trabalha. Ao longo do dia, o clima dá uma melhorada, mas talvez você sinta mais necessidade de ficar só e cuidar dos seus assuntos sem dar muito espaço para papos e interesses dos outros. No final da tarde, vai ser bom recarregar as baterias e sossegar no seu refúgio: pode ter mais vontade de curtir sua casa. Porém, não deixe o crush ou o love de escanteio ou um clima de frieza pode falar mais alto na vida amorosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também