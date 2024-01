Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Segundona é sinônimo de trabalho e hoje você vai mostrar porque pertence a um dos signos mais responsáveis do Zodíaco. Com as atenções voltadas para os deveres, vai querer deixar tudo em ordem no serviço e não medirá empenho em suas tarefas. Sua capacidade de concentração estará tinindo, mas a produtividade será maior em atividades individuais e que não precise interagir muito com os outros. A vida amorosa fica numa vibe mais tímida neste início de semana e talvez não seja fácil abrir o coração, principalmente no período da noite. As instabilidades aumentam e confusões podem marcar presença nos contatos pessoais e afetivos. Será preciso melhorar a comunicação e reforçar o diálogo para afastar o risco de tretinhas com o xodó.



Aquário

Semana começando com excelentes estímulos para sair da zona de conforto e focar na realização das suas esperanças. Quem quer abraçar novos projetos e ousar mais em suas iniciativas recebe sinal verde das estrelas e tem tudo para progredir, sem falar que vai contagiar e motivar as pessoas com facilidade. Seus planos e ideias vão conquistar adeptos e não vai faltar gente interessada em somar forças contigo, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Hoje o terreno tá fértil para semear boas amizades e também para começar um envolvimento de futuro na paixão, só não convém esperar muito à noite, quando desapontamentos e decepções podem rolar. Convém ter mais cautela e cair na real para não se enganar com as aparências.



Peixes

Se depender das estrelas, você vai segundar com a vitalidade nas alturas e terá toda disposição para batalhar por suas metas, peixinha! Lua e Vênus fecham acordo e parceria no ponto mais alto do seu Horóscopo, elevam suas ambições e alimentam a sua energia física e mental, dando gás extra para você ir atrás do seu progresso e sucesso. Seus talentos ganham visibilidade à tarde, os chefes estarão atentos ao seu desempenho profissional e podem até cogitar melhorias salariais. Porém, o astral vai oscilar à noite e nem tudo pode fluir do jeito que deseja, ainda mais nos assuntos do coração. Frustrações, rivalidades e desilusões não estão descartadas e podem atrapalhar tanto quem está free na pista quanto quem vive um romance.

Áries

Semana começando com good news para você, minha consagrada, e as estrelas garantem que a segundona tem tudo para ser com “s” de sorte e sucesso. A Lua fecha parceria com Vênus e anuncia um período perfeito para dar start em projetos e atividades que sempre desejou realizar. Os caminhos se abrem para o seu progresso e novos horizontes vão despontar, ainda mais se você focar nas mudanças com as quais vem sonhando. Proposta de emprego em outra empresa ou cidade pode trazer excelentes estímulos e promessas de melhorias nos ganhos. Os assuntos do coração também ficam protegidos hoje e a sensação é de estar ao lado da alma gêmea. Só não descuide da saúde à noite, quando tensões e confusões podem rolar.



Touro

A segundona chega com uma porção de compromissos e talvez seja preciso estabelecer prioridades, mas se organizar direitinho você dá conta do recado. Hoje não vai faltar disposição para agilizar seus interesses e os astros também deixam seus instintos apurados para lidar com dinheiro, ainda mais no período da tarde. Pode faturar uma grana extra com algo que sabe fazer bem ou então sair no lucro em negociações. No entanto, convém ligar o radarzinho à noite, quando Mercúrio e Netuno formam aspecto nervoso no céu. Nem tudo deve fluir como espera em seus contatos e conflitos podem vir à tona com pessoas do seu círculo de amizades. Isso sem falar que há risco de perrengues nos assuntos do coração, portanto, pegue leve, tourinho!

Gêmeos

Você vai segundar com todo incentivo das estrelas para brilhar em suas atividades e terá simpatia para dar e vender, bebê! Lua e Vênus realçam seus encantos, elevam a sua habilidade para socializar e prometem um dia dos mais produtivos nos contatos em geral, pois oanunciando um momento deal para alcançar conquistas pessoais ou profissionais. Parcerias e alianças vantajosas podem ser seladas, pena que o astral tende a ficar tenso e atribulado em seus relacionamentos à noite e pode sobrar até para o convívio com o mozão. A recomendação é esclarecer malentendidos o quanto antes e não deixar confusões evoluírem, mesmo porque ressentimentos e mágoas podem aflorar e complicar a situação. Faça sua parte e resolva logo qualquer picuinha.



Câncer

Se depender da Lua e de Vênus, sua semana começa repleta de estímulos nos assuntos de trabalho e você vai mostrar pra chefia do que é capaz, minha consagrada! Seus dons e talentos estarão tinindo nesta segundona e tudo indica que suas iniciativas vão trazer frutos excelentes, incluindo mais prestígio com a gerência e chance real e oficial de melhorias salariais. À tarde, cuidados com o corpo, a aparência e o bemestar estarão favorecidos e você vai se orgulhar dos resultados. Na paixão, interesse por colega pode ficar mais evidente, mas não convém criar expectativas altas demais à noite, quando desilusões e bagacinhas podem acontecer. Se vive um romance, talvez tenha necessidade de aparar algumas arestas com o mozão.



Leão

Virgem

Segundou e você já vai começar a semana com uma porção de assuntos para resolver em seu lar, meu cristalzinho! Pendências, probleminhas domésticos e coisas antigas que envolvam a manutenção da casa podem concentrar as atenções, exigindo atitude e solução definitiva. Parentes podem fazer cobranças e não vai ser fácil se desvencilhar de outras responsabilidades hoje. A boa notícia é que seu senso estético e bom gosto estarão cristalinos e tudo que você tocar pode irradiar beleza: aproveite para caprichar no look! O crush vai ficar encantado com seu jeitinho charmoso na pista e quem tem uma união deve curtir mais cumplicidade com o xodó. Mas é melhor não esperar muito do romance à noite, pois instabilidades vão rondar e malentendidos podem aflorar a dois.



Libra

Escorpião

Querendo notícia boa para o seu bolso, minha consagrada? Então pode levantar a mão para o céu e agradecer porque a semana começa com bons estímulos para suas finanças. Lua e Vênus fecham parceria em sua Casa da Fortuna e garantem que a segundona será propícia para você incrementar seus ganhos, ainda mais se tirar proveito das suas habilidades e dos seus talentos para faturar. Já no amor, emoções contraditórias podem surgir e nem tudo deve fluir como quer e espera à noite. O sentimento de posse vai aflorar e há tendência de fazer pressões e exigências, colocando em risco a harmonia com o mozão. Convém controlar as reações e mostrar mais jogo de cintura para não dar ruim na paquera ou no romance.



Sagitário

Êba, ôba, meu cristalzinho, hoje a sorte vai soprar em sua direção e as coisas não poderiam parecer melhores neste início de semana! Com as presenças luminosas da Lua e de Vênus em seu signo, sua estrela vai brilhar intensamente em vários assuntos, a começar pelo amor, que deve ficar blindado e protegido. Se está a fim de alguém, pode ir com confiança total e insinuar seu interesse porque tudo indica que o crush vai cair de amores por você. A vida a dois também estará abastecida de boas vibes e o clima é de felicidade com o love. Só não marque bobeira à noite, quando há risco de se desentender com parentes e pessoas da sua intimidade. Procure ter mais jeitinho, paciência e muita calma nessa hora, valeu?

