Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Metade da semana já passou, mas ainda estamos longe de sextar, então que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (10), para manter a semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Hoje você tem tudo para lacrar, lucrar e arrasar. Além de mostrar um comportamento mais receptivo e descontraído nos contatos e relacionamentos, vai contar com mais desenvoltura, traquejo e ideias férteis para transformar seus planos em realidade. Os astros também garantem que você vai passar a quarta-feira de braços dados com a sorte e as coisas só melhoram para o seu lado, já que um prêmio, comissão ou dinheiro inesperado pode chegar até as suas mãos. Hoje Júpiter deixa a sua boa estrela blindada e promete um período de sucesso pleno não só na parte financeira como também na paixão. Seu charme vai ficar irresistível e o crush pode cair de amores rapidinho.

Aquário

A Lua atravessa seu inferno astral. Hoje ela só faz aspectos positivos no céu e mais vai ajudar do que atrapalhar, mesmo agindo em um setor polêmico do seu Horóscopo. Seu comportamento não estará tão sociável como de costume e as relações pessoais devem ficar um pouco de lado, mas você pode se dar muito bem ao lidar com dinheiro e contará com uma poderosa intuição para orientar suas decisões. Boas oportunidades devem aparecer logo nas primeiras horas do dia e você tem mais é que ligar o radarzinho para negociar, faturar e sair no lucro. No amor, uma vibe tímida pode tomar conta e não convém criar altas expectativas, seja na pista ou na vida a dois.

Peixes

Tudo deve fluir do jeito que espera no trabalho, o dinheiro virá para a conta e gratas surpresas devem surgir nos assuntos do coração, sinal de que quem pode tirar a sorte grande é você! Com sua boa lábia, jeitinho sociável e sua simpatia no auge, também não terá dificuldade para convencer os outros e envolver quem cativar o seu interesse. Se está na pista e já escolheu seu alvo, invista alto na aproximação e caia no papo porque o dia tá perfeito sem defeitos para se declarar e transformar um sonho de amor em realidade. Planos protegidos com o xodozinho.

Áries

Hoje as suas ambições estarão turbinadas e você recebe sinal verde das estrelas para realizar seus mais altos ideais. A Lua fecha parceria com Marte e favorece especialmente seus assuntos profissionais, incentivando a dar o seu melhor na carreira e mostrar suas competências pra chefia. Conquistas virão e você pode acelerar seu sucesso, ainda mais se explorar sua garra, autoconfiança e capacidade de iniciativa. De quebra, Júpiter também traz ótimas energias para os seus interesses financeiros e garante que seus esforços serão recompensados com mais dinheiro no bolso. A vida pessoal pode ficar em segundo plano ao longo do dia, mas ganha estímulos à noite. Você vai fazer sucesso na pista, já se tem um romance, aguarde um período tudo de bom com seu amorzinho.

Touro

A Lua muda de cenário, manda vibes positivas e alimenta sua vontade de realizar coisas novas e diferentes. Há chance de descobrir potenciais inexplorados e se interessar por atividades que nunca pensou em fazer. Amigos e pessoas que admira terão mais influência sobre você e podem te incentivar a começar algo que deve trazer muita satisfação. O dia também será favorável nos estudos e no trabalho, mas as maiores surpresas devem rolar na paixão e há chance de conhecer alguém que é a capa do seu celular. Na vida a dois, clima de sintonia total com o par.

Gêmeos

Quer realizar mudanças, quitar as contas e melhorar de vida? Então aproveite o baita impulso que os astros vão enviar, pois eles revelam que boas oportunidades vão aparecer e suas iniciativas serão bem-sucedidas. Você vai contar com boas chances de sobressair na carreira e pode acelerar seu progresso, ainda mais se levar a sério sua intuição e seguir seus instintos. Acordos vantajosos podem ser feitos e o período ainda será oportuno para pleitear descontos, corte em juros, taxas, renegociar prazos, dívidas e pendências. Agora, o clima esquenta mesmo é nos assuntos do coração e seu lado sensual virá à tona, instigando desejos intensos na paquera ou na relação a dois. A intimidade deve ficar quente pegando fogo com o crush ou o mozão.

Câncer

Hoje as estrelas estão inspiradas e prometem um dia de grande harmonia. Seu jeito estará ainda mais receptivo, dedicado e atencioso do que já é, sinal de que você vai se entrosar numa boa com quem trabalha e convive. A Lua fica em paz com os astros e garante um momento propício para aperfeiçoar suas relações pessoais e profissionais. Além de formar ótimas parcerias e interagir com gente interessante, tudo indica que vai ampliar sua rede de contatos, seus horizontes e suas experiências. Valerá a pena investir em novos aprendizados e conhecimentos: você vai crescer mais do que imagina. Na paixão, pode dar um passo mais sério e começar um lance de futuro com alguém especial. União blindada e protegida com o xodozinho.

Leão

Hoje a rotina deve se impor e os assuntos de trabalho vão dominar a cena. A boa notícia é que você vai contar com muita determinação para realizar todas as tarefas, terá mais perseverança e boas estratégias para alcançar suas metas, sem falar que atravessa uma fase de ótimas energias na saúde. Sua vitalidade vai bombar e não faltará disposição para ralar no serviço, o que deve render elogios da chefia e mais reconhecimento na carreira. No romance, seu jeitinho tende a ficar mais prestativo e ajudar o xodó será mais prazeroso. Se está free, é bem capaz de se engraçar por alguém que encontra sempre em seu cotidiano.

Virgem

Cruzando os dedinhos por notícias boas, virginiano? Nem precisa porque hoje o céu tá forrado de acontecimentos positivos, a começar pela Lua, que passa a brilhar no seu paraíso. Ela fecha parceria com os astros e promete ótimas vibes em vários setores da sua vida, inclusive no trabalho. A criatividade será uma grande aliada para o seu sucesso e se você gosta do que faz, terá perspectivas ainda melhores. Pode se realizar em suas atividades e também contará com apoio alheio para o que precisar, já que não hesitará para somar forças com os outros e saberá atender as expectativas alheias. Agora, é no amor que as maiores promessas estão reservadas: o romance fica blindado e as chances de conhecer o crush perfeito triplicam.

Libra

Se depender das estrelas, hoje você já vai levantar com toda disposição, e pode agilizar vários assuntos em casa antes de ir para o trabalho. Tudo indica que a sua manhã será das mais produtivas e não vai faltar motivação nem determinação para colocar tudo em ordem à sua volta, seja na vida pessoal, seja no lado profissional. Se tem um negócio próprio, atua em esquema de home office ou desempenha algum serviço que pode fazer em casa, deve render bastante. Nesta quarta, também pode consolidar um sonho antigo com apoio ou participação direta de parentes mais velhos e experientes. Na paixão, reencontro com alguém que já foi importante em outros tempos pode reacender uma chama adormecida. Astral cúmplice com o love.

Escorpião

Boas novas chegam da Lua, que muda de signo e cenário, realçando sua inteligência, esperteza e seu dom para se expressar. Sua comunicação vai ficar mais articulada, convincente e tudo indica que você vai se dar muito bem ao interagir com os outros, principalmente na vida profissional. Saberá expor suas opiniões, vender seu peixe e, se procura emprego, tem mais é que fazer seu marketing pessoal: divulgue seu currículo e marque quantas entrevistas puder. Como hoje só tem aspecto positivo no céu, os contatinhos e contatões também vão ficar protegidos e você pode ganhar uma enxurrada de likes nas redes sociais. Novas amizades e admiradores vão pintar na área e alguém que tem mais idade e experiência pode despertar fortes emoções. Clima de pura sintonia no romance.

Sagitário

A Lua passa a maior parte do tempo em sua companhia e deixa as suas habilidades sagitarianas tinindo! O período da manhã será dos mais estimulantes para você mostrar o que sabe no trabalho e se destacar em suas atividades. Só convém dobrar o jogo de cintura com parentes e pessoas próximas depois do almoço, pois mágoas podem vir à tona e provocar torta de climão. Agora, se as suas relações podem ficar à mercê de atritos, hoje vai sobrar determinação para ir atrás das ambições financeiras e suas iniciativas devem trazer resultados positivos e imediatos: dinheiro que aguarda pode cair na conta até à noite. Os assuntos do coração ficam movimentados durante o dia, mas os ânimos tendem a diminuir ao anoitecer.

