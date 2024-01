Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:

Capricórnio

Hoje o cenário tá propício para você focar nos seus interesses materiais e as vibes astrais da Lua vão incentivar seus ganhos, Caprica! Ouse mais em suas iniciativas e tire proveito da sua capacidade empreendedora para faturar, mas faça escolhas seguras e tenha cautela com gastos, negociações e investimentos pela manhã, já que há risco de cilada ou preju. Ainda bem que depois o céu clareia e tudo deve fluir de acordo com os seus planos, seja em matéria de dinheiro, seja na vida pessoal. Marte segue brilhando todo poderoso no seu signo e vai dar carta branca para você consagrar conquistas. As melhores devem rolar nos assuntos do coração e o crush pode ficar encantado com seu charme e carisma.

Aquário

Quer notícia boa, aquarianjo? Então toma! A Lua ingressa em seu signo no primeiro minuto desta sexta, realçando as suas principais qualidades e prometendo um período dos mais produtivos no trabalho. Ela avisa que o momento é perfeito para dar um gás em suas atividades e mostrar seus talentos criativos, só não deixe nenhum problema familiar atrapalhar sua manhã. Perrenguinhos e discussões com parentes podem tirar seu foco, ainda bem que o astral logo melhora e as coisas vão fluir do jeito que espera, sobretudo nas finanças. Marte aponta boas notícias sobre pagamento que aguarda e um Pix tão desejado pode cair na sua conta. Na paixão, seus encantos estarão cristalinos e o crush pode cair de amores. A hora de investir é agora!

Peixes

A Lua começa a se movimentar no signo anterior ao seu e pode deixar seu jeito mais introvertido, inseguro e ressabiado, meu cristalzinho! Cismas e incertezas podem surgir do nada e será preciso mais determinação para espantar as preocupações. Além disso, tretas e malentendidos não estão descartados no período da manhã e convém ter mais clareza nas palavras. A boa notícia é que Marte virá em seu socorro e vai formar aspecto positivo com Júpiter, dando ânimo e coragem para vencer bagacinhas e o melhor é que você também vai contar com o apoio de amigos e pessoas queridas. Tarde mais produtiva no trabalho e chance de definir o lance com o crush, apesar do astral mais tímido nos assuntos do coração

Áries

Sextou bem sextado e você vai contar com boas notícias das estrelas, minha consagrada! A Lua muda de posição no Zodíaco e traz novidades que devem reforçar a sua confiança e alavancar seus planos para o fds. Marte e Júpiter também formam aspecto maravigold hoje e garantem um período topzera para realizar negociações vantajosas e faturar. As chances de encher o bolso são nítidas, só não convém sair gastando como se não houvesse amanhã porque depois a conta chega e não adianta lamentar. Nas relações pessoais, você vai fazer sucesso pleno e seu jeitinho sociável deve atrair não apenas amizades, mas também novos contatinhos. As paqueras vão fervilhar e o convívio com o love estará pra lá de protegido.

Touro

Chegou a hora de focar em suas metas e ousar um pouco mais em suas iniciativas, meu cristalzinho! Hoje os astros dão todo apoio para as suas ambições e reforçam um lado irreverente e ousado que nem sempre você mostra. Isso pode contribuir para abrir novas portas e caminhos, sobretudo na vida profissional, e o céu é o limite! Você vai contar com mais coragem e desprendimento para agir e pode consagrar conquistas gloriosas, mas fique de antena ligada na concorrência, que não será pequena. Em compensação, Marte e Júpiter também jogam no seu time e prometem novidades estimulantes que devem encher seu coração de alegria. No amor, pode rolar uma química poderosa com alguém que combina super com você. Tudo azul no romance.

Gêmeos

Trago verdades e elas são para glorificar em pé, geminianjo! Hoje a Lua Nova desembarca em Aquário, seu signo irmão, deixando o astral livre, leve e solto, do jeitinho que você gosta. Surpresas, boas notícias e alegrias estão previstas nesta sexta, principalmente nos contatos e conversas com pessoas diferentes e inteligentes. Quem tem planos de viajar pode ir arrumando a mala ou a mochila porque o momento não poderia ser mais indicado. Só convém ligar o radarzinho e resolver qualquer picuinha na vida a dois, já que malentendidos podem rolar na parte da manhã. Mas, passado esse período, as coisas vão entrar nos eixos e o cenário ficará propício para você curtir tudo o que tem direito com seu amorzinho.

Câncer

Se depender do céu, você vai sextar com muitos estímulos e promessas de progresso, caranguejinha! A Lua sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo e manda um baita incentivo para você ousar, brilhar e arrasar, sobretudo no trabalho. A chefia estará atenta ao seu desempenho e a hora de mostrar que sua competência faz a diferença é agora. Por outro lado, convém abrir o olhão com certas amizades e ficar esperta com gente que elogia na frente e fala mal pelas costas. Ainda bem que Marte entra no circuito e esparrama vibes maravilindas em suas relações, reforçando sua determinação para superar decepções e bagacinhas. Nos assuntos do coração, uma paixão cheia de desejo pode brotar e virar romance firme.

Leão

Hoje as estrelas deixam a sua habilidade para se relacionar e formar parcerias no modo turbo, leãozinho! Seus interesses pessoais e profissionais recebem um belo impulso logo nas primeiras horas desta sexta e tudo indica que você pode sair no lucro ao tratar de assuntos que envolvam acordos, contratos ou sociedade comercial. Também terá sucesso em reuniões, trabalhos em equipes, atividades comunitárias e que fizer em grupos. Porém, pense duas vezes antes de realizar alguma mudança que pode alterar sua rotina de forma repentina: vá com calma e procure pesar os prós e contras. No amor, rivais vão rondar na paquera e o romance pode ter altos e baixos pela manhã, mas depois tudo se ajeita e o astral vai ficar pra lá de protegido.

Virgem

Se depender da Lua, hoje não vai faltar disposição para você ralar no trabalho e alcançar conquistas importantes, minha consagrada! Sua vitalidade está na melhor forma e você também vai contar com mais ousadia e criatividade para se destacar. Só não convém sair muito do planejamento nem abraçar mais atividades do que pode dar conta: busque o equilíbrio e não se sobrecarregue! Nas relações pessoais e amorosas, sua sexta pode ser gloriosa e quem promete é Marte, que realça seu carisma, simpatia e seducência. Você vai marcar presença em todo lugar e pode colecionar admiradores na pista. O romance também tá bem servido e emoções intensas estão no cardápio, sinal de que você tem tudo para se deliciar com o mozão.

Libra

Sextou com grandes promessas despontando no seu horizonte astral e hoje as estrelas estão mancomunadas para te favorecer, librianjo! As principais energias chegam da Lua, que migra para o seu paraíso no primeiro minuto do dia e deixa a sua sorte no modo turbo. O período pode ser espetacular para ganhar dinheiro e há chance de faturar algo em jogo, aposta ou loteria, só não vale gastar por conta de um valor que ainda não está em suas mãos, viu bebê? Mas o cenário tá redondinho no trabalho, ótimas notícias devem chegar na vida familiar e no amor, então, nem se fala! Sua estrela vai brilhar intensamente na pista e pode dar match com o crush no primeiro encontro. Intimidade envolvente e prazerosa com o xodó.

Escorpião

Fds chegando e você está como, escorpiãozinho? De acordo com os astros, já vai sextar querendo terminar logo os deveres para curtir seu cantinho. Hoje a Lua promete encher seu lar de boas vibes e vai animar o convívio familiar, só que talvez tenha umas broncas para resolver no período da manhã e será preciso agir com mais jogo de cintura para não tretar com parentes ou o mozão. Em compensação, você pode ter surpresinhas gostosas com colegas e pessoas que encontra sempre e o astral vai ficar movimentado nos contatos. Conversas descontraídas podem abrir caminho você conhecer melhor alguém que pode ser a capa do seu celular. De quebra, há belas chances de engatar um namoro firme – vai com tudo!

Sagitário

Sagita, meu chapa, se depender do céu você vai sextar com a sorte coladinha na sua carteira e tem tudo para ver a cor do dinheiro! Marte troca vibes espetaculares com Júpiter e garante um dia perfeito para ir atrás dos seus interesses financeiros, tomar iniciativas e negociar, pois tudo indica que terá resultados excelentes. O trabalho também estará favorecido e seus esforços serão recompensados: pode conquistar novos benefícios ou melhorias salariais. Nos contatos, sua comunicação e seu jeito sociável ficam tinindo hoje, sinal de que você vai atrair companhias, amizades e paqueras como abelha no mel. Só convém maneirar na sinceridade durante o período da manhã para não ter nenhuma ziquinha com pessoas do seu convívio e o mozão tá na lista.

