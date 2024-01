Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você vai entrar nessa segundona com o pé direito e tem tudo para alcançar vitórias, principalmente no lado financeiro e amoroso. Os astros dão carta branca para os seus ideais e garantem que não vão faltar ideias inspiradas e criativas, seja para ampliar seus ganhos, seja para encantar alguém especial que sonha em conquistar. Só não convém subestimar a concorrência profissional, pois a oposição pode tumultuar o meio de campo, fazer intrigas e afetar seu prestígio: será preciso agir com toda confiança e firmeza. Já à tarde, o cenário melhora bastante, você saberá defender seu peixe e as tensões serão águas passadas. Na vida a dois, pode esperar altos papos e muita sintonia com o love.



Aquário

Preparada para lacrar e lucrar, minha consagrada? Ao menos é o que as estrelas estão apontando para esse início de semana e, com a Lua espalhando energias em sua Casa do Dinheiro, as oportunidades de faturar não serão poucas. Logo nas primeiras horas da segundona, você pode colher excelentes resultados dos seus esforços e quitar pendências. Também vai contar com apoio de parentes e o período será oportuno para tratar de interesses que envolvam aluguel ou contas fixas da casa. Só não deixe nenhuma bagacinha afetar seu pique, pois pode rolar decepção com amizades ou contatinhos. Ainda bem que tudo deve ser esclarecido e o astral ficará mais protegido a partir da tarde. Noite propícia para trocar confidências com o xodó.



Peixes

Semana nova começando e você tem razões de sobra para glorificar em pé, peixinha! O dia já vai raiar com ótimas notícias da Lua, que segue toda linda em seu signo e sorri para Urano, destacando seus dons e talentos. Simpatia, inteligência e muita habilidade para se comunicar serão seus trunfos para se dar bem hoje. Porém, evite misturar assuntos amorosos com profissionais, pois tudo indica que não vai dar liga. Foque no que precisa ser feito e deixe outros interesses para tratar mais tarde, mesmo porque, o astral vai melhorar e muitas alegrias estão previstas ao anoitecer. Você pode ter surpresas deliciosas nas amizades e no romance. A paquera também estará mais protegida e tem boas chances de decolar.

Áries

Semana nova chegando com vibes estimulantes de Urano, que promete uma manhã pontuada por boas oportunidades para você rechear a carteira: ligue o radar e ouça os recados do seu sexto sentido, bebê! Só não convém inventar moda nem sair muito da sua zona de conforto nesta segundona, portanto, mantenha a rotina e foque no que precisa ser feito. À tarde, o astral estará bem mais favorável para o seu progresso profissional e a chefia pode cogitar melhorias, só não comente rumores com ninguém – hoje é melhor manter o bico fechado. No amor, o dia começa aos trancos e desentendimentos podem rolar, mas depois tudo deve entrar nos eixos com o xodó. Se está na solteirice, pode sentir atração forte por alguém influente



Touro

A Lua reforça sua imaginação e incentiva a focar nos projetos que sempre quis colocar em prática, só não pode e não deve descuidar da parte financeira, que tende a enfrentar instabilidades no período da manhã. Abre o olhão e não se envolva em negociações e investimentos que não domina, pois há risco de cair em cilada e preju. Em compensação, seus planos recebem um belo impulso à tarde e boas novas devem surgir em estudos e atividades diferentes que queira começar: é hora de ampliar seus horizontes. Surpresas deliciosas estão previstas na paixão e a noite promete emoções intensas na paquera ou no romance.

Gêmeos

Boas oportunidades de progresso devem surgir neste início de semana, mas convém separar bem as estações e não deixar nenhuma bagacinha atrapalhar, principalmente no período da manhã. Perrengues na vida amorosa podem tirar seu foco e afetar a sua produtividade, ainda bem que o clima melhora cem por cento na parte da tarde e as coisas vão fluir de acordo com os seus planos. Negociações vantajosas podem ser feitas e há boas chances de conquistar benefícios ou aumento salarial. Os assuntos do coração podem trazer chateações, mas perrenguinhos serão superados e briguinhas com o momozin vão acabar na cama, entre os lençóis.



Câncer

Os astros abrem a semana com ótimas vibes para os canceriamores e prometem uma segundona perfeita para dar start em um novo projeto ou atividade. Só convém ir com mais calma e evitar decisões precipitadas na parte da manhã, já que há risco de agir por impulso e se arrepender depois. Também não será o período mais indicado para realizar mudanças na aparência, então, se quer trocar a cor dos cabelos ou fazer algo mais ousado, melhor marcar depois do almoço. O trabalho deve ganhar agilidade à tarde e contatos com pessoas e assuntos diferentes e distantes devem contribuir com o seu crescimento e sucesso. À noite, pode ter gratas surpresas com alguém de fora e tudo indica que coração vai bater acelerado.



Leão

Hoje sua percepção tá poderosa e você pode farejar boas chances de negociações e investimentos, leãozinho! Seu tino empreendedor fica tinindo e há possibilidade de conquistar melhorias na carreira, só não pode e não deve marcar bobeira e gastar tempo e energia tentando resolver probleminhas afetivos no período da manhã. Evite misturar as bolas e deixe para esclarecer picuinhas com o love ou o crush mais tarde, quando o cenário estará mais favorável. Aliás, os astros vão mandar todo incentivo para você vencer bagacinhas à noite e será o momento ideal para harmonizar suas relações pessoais e afetivas. Não vai faltar habilidade para aparar arestas e resgatar o clima de paz e entrosasmento que tanto gosta com seu amorzinho.



Virgem

Semana começando e você pode ter ótimas novidades em acordos, parcerias e mudanças que queira implementar logo nas primeiras horas do dia. No entanto, os astros alertam que o caldo pode entornar com parentes e intromissões em sua vida pessoal não serão toleradas. Ainda bem que as coisas engrenam mais tarde e você vai se entrosar melhor com todos, até com aquele tio chato do zap. O mozão será um grande aliado e pode dar uma baita força para dissolver malentendidos e tretinhas em suas relações. O romance será um dos pontos altos desta segundona, mas quem está na solteirice não fica de fora: se busca um novo amor, você vai contar com vibes maravilindas à noite e pode consagrar uma conquista gloriosa.



Libra

Além de blindar sua saúde, a Lua realça seus dons criativos e garante que o momento é propício para dar o seu melhor no serviço. Mostre do que é capaz e a chefia vai valorizar suas habilidades, só não leve probleminhas pessoais e amorosos para o ambiente de trabalho. Tretas com o momozin ou o crush podem afetar seu desempenho no período da manhã, ainda bem que depois o clima vai ficar mais positivo e bagacinhas serão superadas, inclusive com ajuda de familiares e pessoas próximas. À noite, o romance vai ganhar cumplicidade e um vai dar o apoio que o outro espera e precisa.



Escorpião

A Lua segue livre, leve e solta no seu paraíso, anunciando uma segundona propícia para fazer o que mais gosta e uma fase perfeita para consolidar conquistas, ainda mais nos assuntos do coração. Seu carisma estará irresistível e suas investidas amorosas não vão ficar sem resposta: o crush pode cair de amores no primeiro encontro. No trabalho, sua criatividade estará nas alturas e você pode ganhar muitos elogios da chefia, já em matéria de dinheiro, convém pegar leve, bem mais leve, no período da manhã. É que há tendência de gastar como se não houvesse amanhã, passar o cartão sem pensar e depois correr o risco de levar surra dos boletos.



Sagitário

Semana começando e você com mil coisas para fazer em casa e no trabalho? Ao menos é o que os astros estão indicando, só não precisa se preocupar, viu bebê? As demandas serão muitas, mas tudo indica que vai dar conta do recado. Lua e Urano mandam boas vibes para você pegar firme em suas atividades e a manhã vai render, desde que não perca tempo com briguinhas de amor. Tensões podem aflorar, tirar seu foco do serviço e desencadear cobranças. Já à tarde, tudo vai fluir melhor, bagacinhas serão resolvidas com o xodó e boas notícias sobre grana devem chegar. Noite estável e tranquila com as pessoas queridas. Se está free, pode rever alguém que conhece de outros carnavais e reacender sentimentos adormecidos.

