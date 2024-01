Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:

Capricórnio

Se depender das estrelas, o dia começa com um grande destaque para as comunicações: você pode surfar nessa onda e conhecer gente nova, fazer contatos e até embarcar em uma viagem rápida, Caprica. E com a Lua brilhando em Áries, os assuntos domésticos também podem entrar no seu radar. Só pegue leve na interação com o pessoal de casa, porque vejo aqui que a chance de se desentender com a família é grande. À noite, a vontade de ficar em casa e curtir o seu cantinho pode falar mais alto, mas o ciúme também cresce. Esqueça o passado e não arrume confusão à toa com o par! Tá na pista? Atenção pra não cair no papinho doce de um ex que é cilada!

Aquário

Seu sexto sentido está afiadíssimo e pode dar uma mãozinha pra você encher o bolso com uma oportunidade inesperada. Também há chance de receber uma grana que estavam te devendo. Eu ouvi um amém? A Lua entra em Áries nesta madrugada e o seu lado comunicativo tem tudo para brilhar a partir de agora! Só que, como nem tudo é perfeito, há chance real oficial de falar mais do que deve e arrumar confusão. Redobre a atenção no trabalho para não se distrair com facilidade logo cedo. Se quer se dar bem na conquista, capriche no papo e fuja dos fofoqueiros de plantão! A dois, mantenha o astral leve e deixe assuntos espinhosos para outro momento.

Peixes

Se depender das boas energias enviadas por Sol e Netuno, vai ser divertido sair da sua zona de conforto, explorar lugares novos e expandir seus horizontes. Deixe seu lado sonhado falar mais alto e faça grandes planos para o futuro, bebê! As finanças ganham destaque hoje e há chance de lidar melhor com o orçamento, seja organizando as contas ou batalhando para melhorar seus ganhos. Mas seja realista com os gastos, porque há risco de alguém tentar tirar vantagem do seu coração generoso. Seu lado mais possessivo vai fazer hora extra se já tem um par, então vá com calma. A paquera talvez fique empacada, mas ainda vale espalhar seu charme como quem não quer nada.

Áries

Nesta madrugada, a Lua entra em seu signo e vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo! Sua intuição também ganha excelentes energias astrais e você pode encontrar novos caminhos no trabalho se prestar atenção aos seus instintos, Áries. Mas nem tudo é perfeito e o seu jeito explosivo talvez complique um pouco a convivência com os colegas. Vale controlar a língua e pensar duas vezes antes de falar para evitar uma saia justa. Tome a iniciativa na paquera e explore toda a sua seducência se quiser fisgar o crush. Só diminua um pouco as exigências para manter a paz, tanto na conquista quanto no romance. Afinal, ninguém é perfeito!

Touro

Com a Lua infernizando o seu astral logo cedo, vale a pena diminuir um pouco o ritmo hoje e deixar a impulsividade de lado, Touro. O contato com pessoas de fora também pede cautela redobrada, já que talvez nem tudo saia da maneira que imaginou. Se tem planos para viajar, revise tudo com cuidado porque há risco de pintar imprevistos pelo caminho. A boa notícia é que a sua intuição segue firme e pode enviar avisos importantes. Os amigos também estarão ao seu lado para o que precisar! Um clima de mistério promete agitar as coisas na paquera, mas talvez a distância incomode. Com o mozão, melhor superar as desconfianças e reforçar o carinho.

Gêmeos

O dia promete novidades e reviravoltas na sua vida profissional, meu bem, mas você pode virar a balança a seu favor se tiver cautela ao tomar decisões importantes. Não é hora de agir por impulso: se surgir uma boa oportunidade, analise os prós e contras antes de se jogar de cabeça, tá? As amizades ganham destaque nesta terça e pode ter alguma diversão com os amigos se conseguir driblar as diferenças. Mas se uma amizade anda abalada, há risco de chegar ao fim agora, por isso, dê um passo de cada vez para não se arrepender mais tarde. Deixe o romance ou a paquera a salvo dos falsos amigos e não confie cegamente em qualquer um.

Câncer

Sol e Netuno enviam energias maravigolds a partir de hoje para você sair da rotina, fazer planos para uma viagem de lazer, visitar alguém querido ou retomar o contato com pessoas amadas que estão longe. Mas nem tudo é perfeito, meu cristalzinho, e as coisas podem ir por água abaixo na vida profissional se não tiver cuidado ao lidar com colegas e concorrentes. A dica é reforçar a paciência ao lidar com tarefas em equipe, porque não será fácil receber críticas e sua língua também estará afiada. Já a paquera tem mais chance de ser um sucesso com alguém de fora, mas baixe um pouco as expectativas. Não deixe as críticas e cobranças se transformarem em um problema no romance.

Leão

O trabalho tem tudo para ocupar boa parte da sua atenção hoje, Leão. As coisas devem correr numa boa logo cedo e vai ser mais fácil adiantar as tarefas que ficaram pelo caminho. Por outro lado, talvez seja complicado manter a atenção focada no que precisa fazer no resto da manhã, por isso, faça um esforço extra para não se distrair com tanta facilidade. O astral é ótimo para rever alguns hábitos, deixar de lado o que não te faz bem e testar uma rotina mais saudável. Tá na pista? A Lua promete agitação na paquera, embora nem tudo saia como planejou. Assuntos do dia a dia podem tirar o brilho do romance se você não deixar as preocupações de lado.

Virgem

Sol e Netuno protegem os relacionamentos e dão uma forcinha para você interagir melhor com as pessoas, inclusive no trabalho. Mas nem tudo é perfeito, meu cristalzinho, e será preciso reforçar a diplomacia porque o clima pode pesar em alguns momentos, especialmente com o mozão. Se as coisas andam meio tensas no romance, há chance de colocar um ponto final nessa relação. Agora, se ouvir sua intuição e tirar proveito do bom humor, o astral melhora e você pode apostar no seu lado sexy para envolver um contatinho. A paixão também tem chance de esquentar na intimidade. A chave para se entender melhor com os outros é agir com equilíbrio!

Libra

Hoje, o trabalho vai exigir foco total e você pode resolver pendências e tarefas mais chatinhas do dia a dia numa boa. Com a Lua destacando os relacionamentos a partir de agora, tarefas em equipe contam com as melhores vibes e podem deslanchar, desde que consiga manter o foco. É que podem surgir alguns atritos em casa e talvez tenha que redobrar a cautela pra não ficar com a cabeça nas nuvens durante o expediente, tá? O desejo de encontrar aquela pessoa especial deve crescer, mas será preciso esquecer o passado de vez antes de embarcar em um novo romance. Se tem compromisso, pegar mais leve com o ciúme será importante para manter a paz com o mozão.

Escorpião

Nesta madrugada, Sol e Netuno mandam vibes maravigolds para você retomar contatos e expandir sua rede social. E isso também vale para o trabalho! Criatividade e uma dose extra de charme serão seus trunfos para se destacar no serviço. Mas a terça também traz desafios, Escorpião, e é melhor você segurar a língua para não se enrolar. A distração pode atrapalhar o seu desempenho no serviço, por isso, é melhor investir em tarefas que envolvem a participação de outras pessoas. A paquera promete surpresas incríveis e você pode embarcar em um novo relacionamento antes do que imagina. A dois, tudo corre melhor do que poderia imaginar!

Sagitário

Assuntos domésticos podem ocupar boa parte da sua atenção hoje, e o desejo de fazer algumas compras para o lar tem tudo para dar as caras. Pena que também existe a chance de se empolgar demais e exagerar nos gastos, então vá com calma e faça as contas para não estourar o orçamento antes do final do mês. A boa notícia é que a Lua ilumina seu paraíso astral e, mesmo com alguns desafios, o astral tem tudo para ser positivo no final das contas. Uma briga com o mozão por causa de ciúme não está descartada, mas seu charme ajuda a fazer as pazes depois. Se está na pista, aproveite para espalhar seu charme por aí. Só não vale se apegar demais!

