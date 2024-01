Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

A tríplice aliança formada pelo Sol, Plutão e a Lua Nova no seu signo age como uma barreira contra as bagacinhas e blinda de vez o seu astral em todos os aspectos. Com tanta energia boa à sua disposição, pode esperar um dia dos mais positivos no trabalho, na vida pessoal e nos contatos em geral. Suas qualidades e seus talentos estarão tinindo e tudo indica que você terá sucesso em qualquer coisa que fizer. Agora, é no lado amoroso que as energias mais generosas devem surgir: com sua boa lábia, simpatia e seu charme turbinados, pode contar que o seu destino é arrasar nos contatinhos e paqueras. A dois, clima de pura sintonia com o xodó.

Aquário

Hoje não vai fácil se desligar das responsabilidades, e você pode ficar mais apreensiva ao pensar no futuro, mas não esquente tanto com o que ainda virá. É hora de se organizar, focar no presente e se concentrar naquilo que é possível realizar agora, sem se cobrar perfeição. Se precisa de um dinheiro extra, aproveite ao máximo o período da tarde, quando há mais chance de faturar com coisas que sabe e gosta de fazer. Nos contatos pessoais, talvez seja o momento de avaliar algumas relações e valorizar mais quem merece a sua confiança e atenção. O dia começa animado na paquera e um colega pode despertar interesse, só que o astral vai se retrair à noite. O romance pedirá acolhimento e privacidade.

Peixes

Marte envia muitas energias para você consolidar seus objetivos, minha consagrada! Além de impulsionar seus planos, o planeta vermelho promete um período oportuno para incrementar seus ganhos e realizar alguns dos seus sonhos materiais: bora lá colocar seus projetos em prática e dar um up no dindim! As relações sociais também vão receber estímulos e seu jeito tende a ficar bem mais ativo e determinado no convívio com amigos e pessoas queridas. Você vai exercer sua liderança sem fazer muito esforço e esbanjará carisma para atrair contatinhos. Isso sem falar que a Lua vai realçar seu pode de sedução e avisa que hoje pode pintar uma paixão de tirar os pés do chão.

Áries

Se depender dos astros, podem esperar um dia de alta produtividade no trabalho. Seus talentos e habilidades estarão empoderados e você tem tudo para desbancar a concorrência, só não convém alardear seus feitos e suas vitórias por aí. Uma postura mais discreta será melhor para consolidar suas conquistas, sem falar que também mantém os olhares invejosos bem longe. Nas finanças, Urano aponta uma manhã positiva para faturar uma graninha extra com coisas diferentes e inovadoras. Se está na solteirice, pode despertar atração em alguém de destaque, mas há sinal de disputas: confie no seu carisma para levar a melhor. Na relação a dois, metas e ambições do casal podem decolar agora.

Touro

A Lua Nova traz promessas incríveis, soma forças com os astros e anuncia um dia dos mais animados pela frente! Com sua disposição para interagir e socializar, você vai se entrosar superbem com todo tipo de gente e atrairá companhia sem fazer o menor esforço. O dia é ideal para conhecer outras pessoas e ampliar as amizades, seja nas redes sociais, seja em encontros presenciais. O astral de hoje também tá beleza pura no trabalho, suas esperanças estarão protegidas e algo que você deseja muito pode virar realidade. Surpresinhas deliciosas devem rolar na paixão e há chance de começar um namoro firme com alguém que tem seu jeito e sua vibe. Na união, viagem com o love pode virar uma segunda lua de mel.

Gêmeos

Transformações estão a caminho, mas tudo indica que você vai quintar com boas perspectivas e tem plenas condições de encher o bolso, geminianjo! Os astros acentuam a sua percepção já no período da manhã e deixam os seus instintos tinindo para farejar oportunidades de lucros e ganhos. Na parte da tarde, seus talentos criativos vão sobressair no trabalho e você pode conquistar muitos elogios, impressionando até a concorrência. Na paixão, sua sensualidade fica mais evidente, a temperatura deve atingir picos elevados e os momentos íntimos com o love serão os pontos altos. Quem está na solteirice pode se entusiasmar com uma atração de pele por alguém: não pensará duas vezes para dar asas aos desejos e embarcar em um envolvimento.

Câncer

Os astros despejam ótimas energias logo nas primeiras horas do dia e quem sai no lucro é você. A Lua Nova e Urano revelam um período ideal para realizar as mudanças com as quais vem sonhando e tudo deve conspirar a favor dos seus planos. Hoje você terá muita facilidade para atrair aliados, apoios e vai contar com as pessoas queridas para o que precisar. O clima de colaboração deve se estender para o trabalho e sua vontade de cooperar vai inspirar os colegas a fazerem o mesmo – a união faz a força! Agora, as maiores surpresas devem rolar no amor o celular vai lotar de notificação dos contatinhos. Estudos, passeios e atividades diferentes podem render muita paquera e um lance promissor pode começar.

Leão

Grandes novidades marcam presença no céu desta quinta e quem traz é Marte, que começa a se movimentar no setor do trabalho em seu Horóscopo. O planeta vermelho promete impulsionar seus interesses profissionais e revela que você pode acelerar seu sucesso se explorar sua garra, dedicação e capacidade realizadora. A saúde também se fortalece com essas vibes e sua vitalidade estará tinindo, só convém controlar a pressa, principalmente no trânsito, combinado, leãozinho? No amor, as melhores energias vão chegar ao anoitecer e o cenário vai ficar perfeito para a paixão brilhar. Lua e Mercúrio formam aspecto maravigold, realçam sua seducência, boa lábia e garantem que a conquista será gloriosa. Na relação a dois, pode esperar um período repleto de prazer e atração.

Virgem

Quem tirou a sorte grande hoje? Sim, é você, virginiangel! Pode deixar de lado a humildade e se achar a última bolacha do pacote porque o dia tá trabalhado na maravilhosidade e tudo deve fluir de acordo com os seus anseios. Além de contar com excelentes promessas para faturar algo em jogos, apostas e sorteios, você também vai se destacar em suas atividades profissionais e pode dar passos decisivos em direção ao sucesso, já que seu conceito só vai subir junto aos chefes. Na paixão, sua seducência fica no modo arrasane e sua estrela vai brilhar intensamente na pista. Bora investir na aproximação porque o crush vai ser seu e nada deve atrapalhar a conquista. Astral feliz e prazeroso com o mozão.

Libra

Quintou com boas promessas para os librianjos e as librianjas que querem colocar objetivos antigos em prática. Os astros dão todo incentivo para retomar planos que foram adiados por uma razão ou outra e agora podem ser revitalizados. O melhor é que não vai faltar apoio para você realizar seus interesses e o pessoal de casa estará do seu lado para o que precisar. Os assuntos de trabalho também devem fluir numa ótima, sobretudo no período da tarde, quando sua criatividade e suas ideias engenhosas estarão tinindo. Na vida amorosa, quem tem uma relação estável vai sentir firmeza e deve curtir um período muito acolhedor com o love. Se está free, há chance de se aproximar de alguém que já conhece e se amarrar.

Escorpião

Alô, alô, meus irmãos e minhas irmãs astrais! Hoje o cenário tá redondinho para ganhar visibilidade no trabalho e se destacar em todo tipo de comunicação. Você vai mandar muito bem nos contatos com colegas, chefes, clientes e pode atrair vantagens no serviço. Os estudos também recebem ótimas vibes e o momento é propício para prestar provas, exames e concursos. Nas amizades e paqueras, você vai ocupar o centro das atenções fácil, fácil e esbanjará carisma, tanto que pode fazer alguém da turma se apaixonar. Lua e Netuno prometem um período glorioso nos assuntos do coração e revelam que um amor a primeira vista pode brotar. No romance, aguarde momentos especiais, com altos papos e muita harmonia com seu xodozinho.

Sagitário

Hoje a necessidade de segurança vai falar mais alto e tudo o que fizer será para garantir estabilidade, seja no lado profissional, financeiro, seja na vida pessoal. No que depender dos astros, você vai refletir bastante antes de agir e não trocará o certo pelo duvidoso. Ao contrário, tende a adotar uma postura mais prudente e não se arriscará em situações que possam provocar dúvidas ou incertezas. O período é indicado para lidar com recursos, organizar as contas, o orçamento e também para consolidar sua posição na empresa em que trabalha. A partir da tarde, pode receber boas notícias de parentes e contará com o apoio do mozão em tudo o que precisar. Só não espere grandes novidades nas paqueras, se está na pista.

