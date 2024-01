Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Sextou, Caprica, e você vai contar com criatividade e ótimas ideias para se destacar em tudo o que fizer hoje. A Lua segue firme em seu paraíso astral e ajuda a fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou dar aquela movimentada nas vendas. Pena que também há sinal de problemas à tarde e as comunicações ficam estremecidas, com direito a mal–entendido e fofocas. Não é hora de confiar tanto nos outros, especialmente compartilhando segredos íntimos. Mas nem isso vai ofuscar o seu sucesso na paquera. Se joga! O romance conta com doses extras de carinho e até declaração de amor, garantindo momentos deliciosos com o mozão.

Aquário

No trabalho, tire proveito do seu bomsenso para lidar com as tarefas do dia a dia. Seu lado prático está em destaque e até a sua intuição pode enviar avisos importantes, por isso, faça sua parte e não deixe ninguém atrapalhar a sua concentração. Trabalho em home office ou com produtos e serviços para o lar devem render melhor. Misturar dinheiro e amizade nem sempre é uma boa ideia e tudo indica que você pode sair no prejuízo. Se tem compromisso, um programa caseiro e aconchegante com o mozão tem mais chance de ser um sucesso. Talvez as coisas não saiam como espera na conquista, mas alguém do passado pode mexer com seus sentimentos.

Peixes

A Lua garante raciocínio rápido e boas ideias para o seu signo nesta sexta, meu cristalzinho, e você pode explorar esses pontos fortes no trabalho. Aposte na comunicação para se destacar no serviço e ainda dar uma animada nos colegas logo cedo. Vai ser mais fácil ampliar seus círculos sociais e cuidar de serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade. Mas seu lado crítico pode arrumar confusão à tarde, por isso, vá com calma se tiver que criticar ou cobrar alguém. Se está na pista, há chance de conhecer alguém novo e embarcar num lance animado. O romance ganha altoastral e animação, por isso, foque nas partes boas do relacionamento.

Áries

Sextou, Áries, e você vai fechar a semana com muita habilidade para lidar com dinheiro! Tome a iniciativa para dar aquele up na carreira e, pelo caminho, pode encontrar novas maneiras de encher o bolso, fechar uma parceria comercial e até receber uma grana que não esperava. Mas é melhor adiantar as coisas porque o astral muda à tarde e os desafios podem se acumular, inclusive para quem tem uma viagem planejada. Faça sua parte para espantar essa energia tensa, já que até a paquera pode sofrer com essa vibe complicada. A boa notícia é que as finanças do casal devem melhorar e, se deixar o ciúme de lado, o romance tem tudo para ficar mais sólido.

Touro

No trabalho, você pode sentir suas energias renovadas e vai sobrar entusiasmo para correr atrás de suas metas mais ambiciosas, Touro! A manhã promete ser muito produtiva e o contato com pessoas que estão longe pode resultar em ótimos negócios. À tarde, porém, foque no que é importante, confie na própria capacidade e cuide das tarefas que podem ser feitas a sós, já que a interação com os colegas tende a ficar meio tensa. Há risco de briga com alguém próximo, especialmente nas amizades. Ainda bem que o astral melhora à noite e o seu carisma promete agitar a paquera. Com o mozão, mantenha a leveza e mostre seus sentimentos sem fazer rodeios.

Gêmeos

Sextou, Gêmeos, e você vai chegar mais longe agora se der ouvidos à sua intuição. O recado dos astros é focar nas tarefas que podem ser feitas de maneira reservada e apostar no seu jogo de cintura para driblar qualquer imprevisto que cruzar seu caminho. À tarde, seu lado crítico tende a crescer e você não vai pensar duas vezes para reclamar do que estiver incomodando, inclusive na vida pessoal. Vá com calma para não arrumar treta por causa de bobagens, tá? Na conquista, clima de mistério e muita sensualidade pode fazer seu coração bater mais rápido. Mas o romance pode ficar tenso se não souber lidar com as críticas ou se pegar demais no pé do mozão.

Câncer

Nesta sexta, sua disposição para conhecer novos horizontes, viver experiências diferentes e deixar a rotina de lado tem tudo para crescer. Que tal experimentar novas maneiras de realizar as tarefas do dia a dia, por exemplo? Você pode se divertir colocando a sua criatividade em prática e, de quebra, ainda melhorar sua produtividade. Arrisque–se mais, bebê! Mas talvez não seja tão fácil manter o foco no serviço à tarde, por isso, adiante o que for possível pela manhã. A paquera pode surpreender e os amigos podem ter papel importante na hora de se aproximar do crush. Você e o mozão estarão em sintonia e podem curtir um programa de última hora.

Leão

Tudo indica que você vai fechar a semana contando com uma mãozinha da Lua para manter sua atenção totalmente focada no serviço. As vibes pela manhã serão perfeitas para fazer planos ambiciosos na carreira, colocar em prática alguns ajustes e até encontrar maneiras alternativas de batalhar pelo sucesso. Mas pode pintar briga com alguém próximo à tarde, inclusive no romance. Tá na pista? Caprichar na produção ajuda a ganhar a atenção do crush, mas será preciso manter seu temperamento sob controle se quiser ter sucesso na conquista. Há sinal de discussão ou estresse no romance, por isso, faça o que puder para fugir de uma briga com o par.

Virgem

A Lua envia vibes maravilhosas e você vai esbanjar criatividade no trabalho! Invista no espírito de equipe pra encarar as tarefas com garra e disposição logo cedo, meu cristalzinho. Há chance de ter boas novas envolvendo viagem ou receberr notícias maravilhosas de quem está longe. Mas o astral fica pesado em casa à tarde e pode ser um desafio manter o foco no serviço, ainda mais se a família ficar pedindo a sua ajuda o tempo todo. Fazer algo diferente ajuda a animar os momentos com o par, mas o ciúme pode trazer discussão séria. Se está só, não deixe a família palpitar demais e mantenha o astral leve se quiser fisgar aquele alguém especial.

Libra

Sextou, mas o dia será de altos e baixos e você vai precisar de sensibilidade para lidar com algumas reviravoltas inesperadas. Vale a pena redobrar o empenho no trabalho e seguir sua intuição para descobrir boas oportunidades. Quem trabalha em casa tem mais chance de se destacar hoje. É melhor revisar com cuidado o que escreveu em um e–mail e escolher as palavras na hora de lidar com os outros, porque a comunicação fica tensa na parte da tarde. Você vai dar um show de charme e seducência nesta noite, Libra, seja na hora de paquerar ou de seduzir quem ama. Mostre suas armas e aproveite para massagear seu ego com algumas conquistas.

Escorpião

A Lua coloca os relacionamentos em destaque nesta quinta e você vai fazer o possível para curtir a companhia das pessoas que ama. Pode ser divertido reunir todo mundo em casa, mas, se não for possível, vale usar as redes sociais para matar a saudade e colocar o papo em dia. No trabalho, você vai interagir melhor com os outros e pode se surpreender com o rendimento das tarefas que forem feitas em parceria, por exemplo. Tem compromisso? A boa notícia é que o romantismo será sua arma secreta para deixar o mozão ainda mais apaixonado. Aproveite para conversar e resolver qualquer malentedido. Seu carisma está on e vão surgir novos contatinhos agora!

Sagitário

Com a Lua brilhando em Touro nesta manhã, seu lado prático se destaca e fica mais fácil manter a atenção focada no serviço, Sagita. Mas pode se preparar para mergulhar no trabalho porque tudo indica que as coisas ficam movimentadas na vida profissional. A boa notícia é que todo esse esforço tem boas chances de virar dindim no seu bolso! Aí eu vi vantagem! A saúde pode exigir alguns cuidados, mas agir com mais disciplina e seguir uma rotina saudável tem tudo para dar bons frutos. Já a vida amorosa não anda lá aquela animação toda, por isso, tente reservar tempo para o mozão. Na conquista, pode ter uma surpresa interessante ao cuidar das atividades de rotina.

