Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Foco no serviço logo cedo, Caprica, porque vão pintar tarefas e mais tarefas no seu caminho hoje. Com a vida profissional ocupando a maior parte da sua atenção pela manhã, vale fazer um esforço extra pra deixar tudo em dia rapidinho. É que a tarde traz alguns desafios e uma boa oportunidade pode passar batido se não estiver prestando atenção. A comunicação precisa de um cuidado maior depois do almoço, já que algumas coisas podem ser interpretadas de maneira errada, ou uma informação importante pode se perder. Tá na pista? Alguém buscando compromisso tem mais chance de chamar sua atenção. O romance ganha a proteção das estrelas nesta noite!

Aquário

Segundou com as estrelas enviando as melhores vibes pra vida profissional e o dia começa com a corda toda, meu bem! Você conta com a sorte para terminar suas tarefas rapidinho, mas vale investir na criatividade para apresentar boas ideias e impressionar todo mundo. Mas vejo aqui que há risco de prejuízo à tarde, por isso, pense muito bem antes de sair comprando tudo o que vê pela frente. Cuide do seu dinheiro e não esbanje, ok? Seu charme segue a mil por hora e vai ser fácil se destacar na conquista, mas não enrole porque nem tudo será perfeito à noite. Declaração de amor e altas doses de fofura animam o romance, mas afaste a rotina mais tarde.

Peixes

Seu jeito prático pode ser um grande aliado na hora de lidar com as tarefas e assuntos de casa logo cedo, Peixes. No trabalho, coloque as mãos na massa e não pense duas vezes se tiver que assumir novas responsabilidades. Pena que as coisas mudam um pouco depois do almoço e as diferenças pessoais podem causar briga com alguém da família. Não deixe isso interferir no serviço, porque as cobranças vão chegar mais cedo ou mais tarde. A paquera fica mais animada à noite com a entrada da Lua em seu paraíso astral. Com seu charme turbinado, invista no romantismo para deixar o mozão aos seus pés, ou dar um chega pra lá na solidão, se está só.

Áries

No trabalho, a conversa tem tudo para trazer excelentes resultados na parte da manhã e trocar ideias pode abrir novas portas no seu caminho. Mas nem tudo é perfeito e podem surgir problemas depois do almoço, por isso, controle seu gênio esquentadinho. Você pode trocar os pés pelas mãos e acabar falando mais do que deve. Melhor redobrar a cautela com gente fofoqueira também, bebê. À noite, seu lado caseiro cresce e você pode se divertir curtindo o seu canto. Mantenha o astral leve se quiser se dar bem na conquista, mas saiba que as suas chances serão melhores pela manhã. Você e o seu amor podem curtir mais a noite com um programa caseiro e sossegado.

Touro

Segundou, Touro, e a boa notícia é que há chance real oficial de encher o bolso, por isso, pode ser interessante se concentrar no serviço. Aproveite as good vibes pra fazer algumas compras e até traçar novas estratégias para a carreira. Mas vale agir com cautela à tarde, já que o risco de prejú é real oficial. Se alguém pedir dinheiro emprestado, pense duas vezes para não entrar em confusão mais tarde. A Lua entra em Câncer à noite e promete grandes novidades com seus contatinhos. Há uma chance de você se surpreender com alguém que cruzou seu caminho por acaso. O romance conta com ótimas energias e o diálogo pode melhorar ainda mais a convivência com o mozão.

Gêmeos

Você começa a semana com muito pique para encarar o serviço, inclusive com mais disciplina. Sair da rotina, tentar algo diferente ou priorizar as tarefas que podem ser feitas apenas com a sua iniciativa, por exemplo, pode turbinar o serviço e ainda render elogios. Como nem tudo é perfeito, o astral pode pesar à tarde e vai ser complicado manter a paz com pessoas mais conservadoras ou que têm a mente muito fechada. Ainda assim, faça um esforço. Se está de olho em alguém, confie no seu taco e não fique enrolando pra chegar junto no crush porque suas chances são maiores logo cedo. A dois, a possessividade cresce e você vai buscar segurança no romance.

Câncer

Talvez o seu pique não seja dos mais animados nesta segundona, Câncer, mas você pode se sair bem em tarefas que não exigem interação com outras pessoas. Sua intuição segue em alta e pode descobrir um segredo, ainda mais se a sua intuição já estava apitando há um tempo. Talvez tenha que encarar um ou outro contratempo à tarde, mas nada que você não possa dar conta. A Lua entra em seu signo à noite e vai destacar seu charme. Se tem alguém na mira, essa é a hora de tomar a iniciativa e usar todo o seu encanto pessoal. Tem compromisso? Mostre seu lado romântico e aproveite para cobrir o mozão de mimos, assim, ele vai ficar aos seus pés.

Leão

Você vai começar a semana com mais empatia e disposição para se colocar no lugar do outro, Leão. Assim, fica mais fácil se entender com colegas de trabalho e até melhorar o contato com os amigos. As redes sociais podem ter papel importante pra trocar uma ideia com a galera, dar risada, matar a saudade... Mas a tarde talvez fique um pouco tumultuada, por isso, guarde algumas opiniões pra você e deixe assuntos delicados de lado. A Lua entra em seu inferno astral à noite e talvez nem tudo seja tão perfeito quanto gostaria na paquera. Diminuir o ritmo e aumentar a confiança ajuda a blindar o romance de uma ou outra turbulência, meu cristalzinho.

Virgem

Com facilidade para mergulhar no serviço logo cedo, os assuntos profissionais podem ser resolvidos rapidinho. Concentrese no que precisa ser feito e adiante tudo o que for possível, porque a concorrência não vai dar folga à tarde e você pode até se desentender com os colegas por causa de bobagens. É melhor escolher as palavras com cuidado porque pode pintar torta de climão no serviço. Mas a Lua entra em Câncer à noite e o astral fica bem mais descontraído. Você e o mozão têm tudo para se entenderem às mil maravilhas agora, ainda mais se valorizarem os gostos em comum. Uma amizade com benefícios pode emplacar se está na pista.

Libra

Logo cedo, seu otimismo será contagiante e vai sobrar habilidade para lidar com as pessoas, Libra. Aproveite para resolver tarefas e assuntos que dependem da colaboração dos outros. Mas as coisas mudam à tarde e talvez não seja tão fácil manter o foco. A vontade de se distrair e curtir a vida sem limite pode falar mais alto, mas não se esqueça de que todo exagero tem consequências, inclusive na saúde. A Lua entra em Câncer à noite e um astral mais sério talvez não seja tão favorável para a conquista. Por isso, se está de olho em alguém, jogue todo o seu charme ao longo do dia! O romance fica mais sólido e vocês podem conversar sobre o futuro a dois.

Escorpião

A manhã será perfeita para refletir sobre algumas coisa e encerrar um ciclo que já não tem mais espaço em sua vida atualmente. É hora de se desapegar, inclusive de pessoas ou objetos, Escorpião. Confie em seus instintos e não tenha medo de se arriscar. Mas nem tudo será perfeito à tarde e pode pintar briga com o mozão, filhos ou com pessoas mais novas. Melhor não deixar isso atrapalhar o seu desempenho no serviço, tá? Ainda bem que o astral muda à noite e fica mais descontraído, o que pode dar uma animada nos seus planos de conquista. Se brigou com o mozão, essa é a hora de se desculpar e usar todo o seu charme para voltarem às boas.

Sagitário

Segundou e os relacionamentos seguem em alta, Sagita, inclusive no trabalho. Tire proveito da sua habilidade para lidar com os outros e priorize as tarefas que podem ser feitas em parcerias ou em equipe, assim, tudo vai correr com mais tranquilidade pela manhã. À tarde, porém, o clima fica mais tenso e talvez não se entenda tão bem assim com as pessoas. Há risco de pintar torta de climão com o pessoal em casa, por isso, guarde algumas opiniões para você. Com o mozão, há sinal de muita paixão e intensidade nos momentos mais íntimos. O astral melhora à noite e a paquera tem tudo para surpreender se encontrar alguém com quem tem uma boa química.

Deixe seu Comentário

Leia Também