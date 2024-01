Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Os relacionamentos continuam em alta nesta terça e você pode se divertir muito com as pessoas mais próximas e queridas. O trabalho vai fluir melhor se contar com a colaboração dos outros e o seu jeito diplomático fará toda a diferença para manter a harmonia no ambiente profissional. Vênus entra em seu signo hoje e reforça sua confiança, Caprica. Confie mais no seu taco e corra atrás dos seus objetivos! Se já encontrou o amor da sua vida, tudo indica que a relação será um mar de rosas. Mesmo que pinte uma ou outra diferença de opinião, vocês têm tudo para se entenderem rapidinho. Um ficante pode evoluir para o próximo nível se você jogar todo o seu charme



Aquário

Seu foco vai se voltar para o trabalho nesta terça, Aquário, e há boas chances de conquistar um bônus ou até assumir um serviço extra. Mas vale respeitar seus limites, porque você tem boas chances de dar conta de tudo e acabar se sobrecarregando, o que pode colocar a saúde em risco. O pessoal de casa pode precisar de uma mãozinha, mas também vai retribuir na mesma moeda. Com Vênus em seu inferno astral logo cedo, os assuntos amorosos pedem mais delicadeza e sensibilidade da sua parte. Se a desconfiança der as caras, analise tudo com calma para ver se tem razão. Caso escondido pode se tornar mais tentador e interessante, mas veja onde está entrando.

Peixes

A Lua segue iluminando seu paraíso astral e você conta com uma dose extra de charme em tudo o que fizer, Peixes. Direcione o seu charme e a sua criatividade para garantir bons resultados no trabalho. A habilidade para lidar com as pessoas segue em alta e você pode trocar ideias com quem pensa de outra maneira, o que garante ideias novas! Vênus coloca as amizades em destaque a partir de agora, assim como o seu lado mais sonhador. A boa notícia é que o seu charme segue a todo vapor e vai ser difícil alguém resistir aos seus encantos. O romance segue blindado e nada será capaz de abalar esse clima mágico entre vocês dois. Se joga sem medo!

Áries

Com Vênus brilhando em Capricórnio nesta manhã, sua vida profissional conta com excelentes vibes e podem surgir boas oportunidades a partir de agora, Áries! Assuntos domésticos também ocupam sua atenção e você pode conquistar algo importante para o lar ou a família. Se sonha com a casa própria, essa é a hora de dar os primeiros passos para transformar esse sonho em realidade! Talvez seja mais seguro apostar em um programa caseiro para garantir paz e amor no romance, mas deixe outras preocupações de lado e foque no mozão se quiser evitar cobranças. Caprichar na produção pode fazer a diferença na hora de seduzir aquele contatinho disputado.



Touro

Gêmeos

As finanças contam com boas energias e você pode apostar na criatividade para encontrar novas maneiras de faturar. Confie em sua intuição e mantenha em segredo se receber uma grana extra ou que não estava esperando, Gêmeos, porque nem todo mundo tem boas intenções. E com Vênus destacando seu poder de observação e a disposição para iniciar um processo de mudança mais profunda, vale analisar sua vida com calma e ver qual setor pode se beneficiar de alguns ajustes. A boa notícia é que a sua sensualidade estará irresistível, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Se tem compromisso, a intimidade ganha mais paixão e o desejo cresce.



Câncer

Você pode começar o dia entrando em contato com pessoas que estão longe, e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para as relações de trabalho. Mantenha o foco nas tarefas e vai se surpreender com a facilidade com que as coisas devem se desenrolar ao longo do dia. Logo cedo, Vênus entra em Capricórnio e envia as melhores energias para os relacionamentos a partir de agora. O companheirismo e a sintonia se destacam no romance, mas você e o mozão talvez não concordem em tudo. Se surgir uma disputa, vale agir com diplomacia para manter a paz. Pode fazer contatinhos novos ao longo do dia, o que tem tudo para animar a conquista.

Leão

Nesta terça, seu sexto sentido segue em alta e pode dar uma força para você descobrir se vale a pena manter a programação e seguir em frente, ou se é mais proveitoso tentar algo novo. Talvez tenha que fazer mudanças importantes e tudo indica que você sairá ganhando se agir com cautela. Vênus se muda para Capricórnio pela manhã e essas vibes podem ser muito positivas para você focar no trabalho e colocar a sua vida em ordem. Talvez dê para virar o jogo e se dar bem na paquera, mas não conte cada passo com o crush para todo mundo. Seu jeito mais sossegado pode intrigar o mozão, mas deixe claro que não é nada pessoal.



Virgem

Vênus está de mudança para o seu paraíso astral nesta manhã, Virgem, o que significa uma dose extra de sorte! O dia será perfeito para fazer uma fezinha, participar de sorteio ou entrar em uma rifa. Sua habilidade para lidar com as pessoas segue em destaque e ainda ganha um toque a mais de diplomacia. Aproveite essa vibe para resolver qualquer tarefa ou assunto que depende da colaboração dos outros, porque há boas chances de sair ganhando no final. A vida amorosa não poderia estar mais perfeita! Seu sucesso na paquera tem tudo para impressionar, mas evite disputar o mesmo alvo com alguém da turma. Romantismo e altas doses de fofura marcam a vida a dois.



Libra

Você começa esta terça com as melhores vibes para mergulhar totalmente no trabalho. Boa parte do seu foco segue na carreira, mas a saúde também pode se beneficiar se você mostrar um pouco mais de disciplina na busca por suas metas, Libra. Se pensa em trocar de carreira ou de emprego, o astral também é mais do que favorável para acionar seus contatos e enviar currículos. Vênus passa a enviar excelentes energias para você curtir o lar e a família. Com o mozão, a sintonia cresce e vocês podem fazer planos mais detalhados para um futuro juntos. Lembranças do passado talvez acabem interferindo em uma paquera recente.

Escorpião

Logo pela manhã, seu otimismo pode fazer a diferença na hora de resolver qualquer pepino no serviço. Sua disposição para lidar com os outros também cresce e será fácil interagir com colegas e clientes, ainda mais se mostrar seu lado mais envolvente. Vênus também envia vibes maravilhosas para as comunicações, bem como para viagens rápidas. Chegou o seu momento de brilhar nas redes sociais e ampliar os seus contatos, Escorpião. Se depender das estrelas, pode se encantar por um crush que mora longe e esse lance tem tudo para surpreender. Você e o mozão podem se divertir em passeio ou programa fora da rotina.



Sagitário

Esta terça começa com boa notícia para quem planeja fazer algumas mudanças em casa, ou até iniciar uma reforma rápida. Fica mais fácil deixar tudo do seu jeitinho, também! Já o trabalho pode trazer algumas reviravoltas, mas você não tem com o que se preocupar, já que a chance de se dar bem no final das contas é enorme. E com Vênus enviando energias maravigolds para as finanças, você começa um período perfeito para forrar o bolso. A química de milhões pode ser sua melhor arma para se aproximar de quem deseja, Sagita. O desejo também apimenta as coisas com o mozão, mas cuidado para não exagerar na possessividade.



