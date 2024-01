Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (24), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A Lua envia as melhores vibes para os relacionamentos hoje, Caprica. Você vai se divertir se puder contar com a companhia das pessoas mais próximas. Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de dar certo: mantenha isso em mente na hora de cuidar das tarefas ou de conversar sobre uma parceria de trabalho. Entre em contato com os amigos, coloque o papo em dia, exercite a empatia e estenda a mão para ajudar alguém próximo. Você tem tudo pra bombar nas redes sociais e um flerte de leve pode levar a algo mais. Há chance de conhecer alguém através dos amigos. O romance também sai ganhando com as energias maravigolds enviadas pelos astros.

Aquário

O trabalho pode ocupar a maior parte do seu dia e tudo indica que vão chover tarefas no seu colo. Aproveite a manhã para finalizar o serviço de rotina, porque o seu jeito prático fica mais evidente logo cedo. Não é nada divertido, mas nem tudo é perfeito nessa vida, e o dinheiro promete chegar à noite. O corpo também pede um cuidado a mais: procure um médico se for necessário e melhore os seus hábitos. Investir um pouco mais na sua saúde pode ajudar a desestressar também. A rotina talvez tire o brilho da paquera ou da vida a dois, mas não jogue a toalha. De vez em quando, vale fazer alguns sacrifícios para agradar o mozão.

Peixes

Nesta quarta, a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral e se junta a outros astros para enviar as melhores vibes para você, Peixes. Explore a sua criatividade e habilidade para lidar com as pessoas no trabalho, especialmente se precisa convencer alguém sobre as suas ideias. Mas até as tarefas que dependem apenas da sua iniciativa prometem correr sem grandes problemas, desde que mantenha o foco no que precisa fazer. Pode se preparar para ser o centro das atenções na conquista se está só! O astral é perfeito para dar uma sondada em alguns contatinhos e jogar seu charme. Romantismo e muito charme deixam qualquer momento a dois ainda mais especial.

Áries

Se depender das estrelas, os assuntos familiares podem concentrar a maior parte da sua atenção hoje. Pela manhã, a dica é equilibrar seus planos e as tarefas e obrigações em casa, sem deixar a família se sentindo jogada pra escanteio. Um pouco de diplomacia não faz mal, Áries. A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente podem render uma grana extra e há chance até de comprar algo que queria há tempos. A paquera pode surpreender, mas um amor antigo talvez balance seu coração. À noite, caso escondido ou proibido pode entrar no seu radar. Com o mozão, tente manter o ciúme sob controle e tudo vai correr bem.

Touro

Você segue dando um show na hora de se comunicar e trocar ideias, o que facilita na hora de cuidar de qualquer tarefa no trabalho. Deslocamentos rápidos e atividades que envolvem o contato direto com o cliente também podem render mais do que espera, Touro. Aproveite para resolver um mal–entendido, curtir as pessoas próximas, entrar nas redes sociais ou conversar com os amigos mais tarde. Um ficante recente pode virar algo mais estável: se é isso que deseja, converse sobre o assunto. A vida amorosa se torna mais agitada e vocês dois podem descobrir novos interesses e afinidades. Abra seu coração e fale sobre os seus sentimentos!

Gêmeos

Nesta quarta, você conta com habilidade de sobra para lidar com dinheiro, encontrar novas oportunidades lucrativas e até dobrar seu faturamento se trabalha por conta própria. Logo cedo, porém, vale avaliar gastos e encontrar um equilíbrio nas contas: tudo o que parece bom demais precisa de atenção extra. É um bom momento para investir no visual e dar uma renovada no guarda–roupa. A possessividade vai dar as caras no romance, mas se você for com calma, tudo se acerta. Se aproveitar as boas vibes, dá até pra planejar melhor as finanças do casal. Com tanta coisa acontecendo, talvez o crush fique meio distante. Reavalie se é isso mesmo que deseja.

Câncer

Bom dia para manter o foco concentrado na carreira e nos assuntos profissionais, assim você pode dar atenção às tarefas que ficaram acumuladas nos últimos tempos. Mas busque um equilíbrio entre as obrigações e a vida pessoal para não se sobrecarregar, bebê. Também vale reservar tempo para cuidar com carinho da sua imagem. À noite, a saúde pede um pouco mais de dedicação da sua parte, seja praticando exercícios físicos ou melhorando os seus hábitos. A dois, conversem sobre os planos para o futuro da relação, que tem tudo para ficar mais sólida. Se está só, a vontade de investir em um lance mais duradouro pode pesar na hora de escolher o crush.

Leão

Uma vibe descontraída deixa tudo mais leve, o que ajuda a fugir da rotina. Se está planejando uma viagem, ou o início de um novo curso, vá em frente! As estrelas prometem destacar seu lado curioso, mas nem por isso dá para deixar de lado as obrigações, certo? Mostre iniciativa e procure aprender mais sobre qualquer assunto que despertar seu interesse. Planos para uma viagem de férias, especialmente com os filhos, contam com as bênçãos dos astros! Na paquera, seu charme se destaca e nem a distância vai atrapalhar seus planos. Se joga, bebê! O romance também promete momentos divertidos com o par, ainda mais se vocês espantarem a mesmice.

Virgem

Tudo indica que o dia será movimentado, meu cristalzinho, cheio de reviravoltas e surpresas. Há chance de descobrir algo que não esperava, ou algo que estava procurando há um tempo, se prestar atenção ao seu sexto sentido. No trabalho, seu foco vai surpreender e fica mais fácil mergulhar nas tarefas, inclusive aquelas chatinhas que acabam ficando sempre para depois. Se anda pensando em fazer algumas mudanças em casa, essa é a hora de colocar as mãos na massa! A paixão vai pegar fogo e você e o mozão podem viver momentos pra lá de animados na cama. Há sinal de novidades na conquista, inclusive com a reaproximação de um amor do passado.

Libra

A Lua segue protegendo os relacionamentos, tanto na vida amorosa quanto na vida pessoal e profissional. É um ótimo momento para investir em parceria ou sociedade com colega que pensa de maneira parecida. Juntos, será mais fácil conseguir o que deseja, tá? Tarefas que podem ser feitas em equipe também vão deslanchar com mais facilidade, por isso, junte forças com quem tem os mesmos objetivos que você. À noite, as estrelas ajudam a reforçar os laços com o mozão e o diálogo ganha um papel importante para melhorar a convivência. Um lance recente pode virar algo sério. Se está de olho em alguém, um bom papo facilita na hora de se aproximar.

Escorpião

O seu foco no trabalho vai crescer e esse é o melhor momento para cuidar de assuntos do dia a dia, concentrar esforços nas tarefas de rotina e mostrar que tem responsabilidade para assumir novos serviços. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos, mas você pode colher bons frutos lá na frente. A saúde também pede mais dedicação e cuidados da sua parte. Se está buscando uma vaga ou pensa em melhorar as finanças, espalhe a notícia por aí e agarre as oportunidades que devem surgir. Com tanta coisa acontecendo, a paquera pode ficar em segundo plano. Manter a rotina com o mozão talvez não seja um mau negócio.

Sagitário

A Lua segue iluminando seu paraíso astral, sinal de que você vai encarar o trabalho e até os perrengues com mais otimismo. Os relacionamentos, especialmente com pessoas mais jovens, ou mesmo com os filhos, contam com um brilho especial. A sorte deve sorrir para o seu lado e é um ótimo momento para fazer uma fezinha ou entrar em uma rifa. Você costuma dar um show de simpatia nas redes sociais, Sagita, e isso fica ainda mais evidente nesta quarta. Seu jeito animado e charmoso promete animar as coisas na paquera e vai chover contatinho na sua horta! Demonstrações de carinho e declaração de amor têm tudo para esquentar o romance e derreter o par

