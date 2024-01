Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Com a Lua brilhando em Leão nesta manhã, pode se preparar para algumas mudanças e reviravoltas nesta quinta, Caprica. O astral é favorável para fazer alguns ajustes no trabalho, buscar novas fontes de renda e até fazer algumas cobranças, se ficaram te devendo. Mas é preciso equilíbrio para não chutar o pau da barraca quando a paciência acabar, nem exagerar nos gastos. Assuntos místicos ou um segredo podem ocupar a sua atenção. Mas o astral azeda à noite e a vida amorosa pode atravessar turbulências. Cuidado para não brigar com o mozão por causa de bobagens. Uma paquera que estava indo bem pode acabar de repente, então, vá com calma.



Aquário

Graças às boas energias enviadas pela Lua, você começa o dia com disposição para afastar a solidão. Vale testar sua capacidade de lidar com opiniões diferentes e buscar o equilíbrio na convivência com as pessoas mais próximas, já que nem todo mundo vai concordar com as suas ideias hoje. Se quiser evitar problemas, escolha as palavras com cuidado e invista na diplomacia para manter um ambiente mais agradável no trabalho. O astral será perfeito para conhecer gente nova e paquerar bastante, mas alguém do passado pode atrapalhar seus planos. Se já tem um mozão pra chamar de seu, saiba que o ciúme pode causar problemas no romance.



Peixes

A Lua ajuda a manter o seu foco no trabalho e você vai mergulhar nas tarefas, que devem se multiplicar na velocidade da luz. Nada vai cair de bandeja no seu colo, mas seu esforço será recompensado. Só tenha cuidado para não assumir mais serviço do que consegue dar conta, porque há risco de se sobrecarregar com tanto esforço. Embora pareçam fáceis, até mudanças pequenas serão importantes para você conquistar um estilo de vida mais saudável. Fofocas e malentendidos podem atrapalhar os seus planos na paquera, mas não desista sem ao menos tentar. Os assuntos amorosos andam meio parados, mas faça um esforço para manter a paz.

Áries

Logo cedo, a Lua se muda para o seu paraíso astral e você começa o dia esbanjando otimismo, Áries! Embora possa surgir um ou outro imprevisto pelo caminho, você vai tirar de letra qualquer desafio. No trabalho, tarefas que exigem criatividade e diplomacia prometem fluir com mais facilidade, especialmente se você usar um pouco de diplomacia para convencer os outros. Mas, à noite, o astral muda e há risco real oficial de ter prejuízo. Melhor pensar duas vezes antes de comprar alguma coisa. Há sinal de romantismo e carinho junto com o mozão, mas o ciúme também pode incomodar. Você pode se destacar na conquista, mas evite disputar o mesmo crush com alguém da turma.

Touro

A vontade de ficar em casa tem tudo para crescer nesta quinta, mas se não for possível, vale buscar o apoio ou conselho da família se pintar pepino pelo caminho. No trabalho, pode ficar complicado dividir a atenção entre o pessoal de casa e as tarefas, mas foque em uma coisa de cada vez e tudo vai entrar nos eixos mais cedo ou mais tarde. Se sobrar um tempinho, aproveite para fazer consertos ou comprar algo para o lar. Se está buscando um novo amor, é hora de superar o ex e esquecer o passado. Se não fizer isso, fica complicado seguir em frente. Curtir o seu cantinho com o mozão pode ser uma boa, mas controle o ciúme.

Gêmeos

Se depender da Lua, você começa esta quinta com muito pique e pode ter milhões de ideias interessantes logo cedo. Vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar, mas tente focar em uma coisa de cada vez para não deixar as tarefas pela metade, ou começar várias coisas ao mesmo tempo e não concluir nada. Botar o papo em dia com a galera, seja pessoalmente ou nas redes sociais, pode ser divertido se deixar alguns assuntos mais sensíveis de lado. A paquera pode ferver hoje, mas mantenha tudo em segredo para não dar munição para os invejosos. Conversar sobre mal–entendidos com o mozão pode trazer mais dor de cabeça do que solução. Vá com calma.

Câncer

A Lua coloca as finanças em destaque, embora nem tudo seja perfeito na hora de lidar com grana. É que as coisas não vão cair de presente no seu colo, por isso, é hora de ralar dobrado e até assumir um trabalho extra se estiver precisando. A boa notícia é que pode surgir uma oportunidade de dar uma engordada na sua conta bancária fazendo um ótimo negócio. A má notícia é que pode pintar gente no seu caminho tentando te passar a conversa e ficar com a sua grana. Melhor adiar uma decisão se ficar em dúvida. Tudo indica que tanto o romance quanto a conquista podem ficar em segundo plano, já que outros assuntos vão ocupar seu tempo.



Leão

Com a Lua brilhando em seu signo, o dia já começa com um astral mais descontraído e você pode fazer contatos interessantes. Mas, se precisa influenciar os outros com suas ideias, vá com calma e aposte na diplomacia: bater de frente nem sempre é a melhor estratégia para conseguir o que deseja. Com criatividade e muita simpatia, fica mais fácil dar um chega pra lá na rotina e encontrar maneiras diferentes de lidar com a tarefas de rotina. À noite, pegue leve nas críticas, inclusive com o mozão, pra não caçar encrenca à toa. Dar o primeiro passo faz a diferença na paquera, mas vai ser difícil encontrar alguém que consiga satisfazer todas as suas exigências

Virgem

Nesta manhã, a Lua passa a infernizar seu astral e talvez o dia comece um pouco parado para o seu gosto. Talvez as coisas não se desenrolem com a facilidade que você gostaria, mas cada um se vira com o que tem. No trabalho, a dica é ouvir seu sexto sentido antes de tomar uma decisão importante, manter o foco nas tarefas e não deixar as suas obrigações de lado, por mais chatas que sejam. Aproveite para descobrir quem merece confiança. A saúde precisa de um cuidado extra. Pode ser divertido reavivar a chama da paixão se já tem compromisso! Tá na pista? A distância pode virar um problema e tanto para você conquistar aquele crush especial.

Libra

Com a Lua de mudança para Leão logo cedo, o dia promete um astral mais descontraído, embora nem tudo seja perfeito. É verdade que a vida não é feita só de trabalho e obrigações, mas tente focar nas tarefas durante o expediente e deixe para relaxar mais tarde. Embora as amizades contem com boas energias durante o dia, há risco de briga mais tarde. Não diga nada que pode se arrepender depois. Se o seu coração está vago, tudo indica que pode viver uma paixão animada, mas é melhor trocar mensagens durante o dia, quando o astral será mais positivo. Há sinal de altas doses de carinho e momentos românticos com o mozão, mas você pode se chatear mais tarde.

Escorpião

Seu lado ambicioso ganha um reforço e tanto da Lua a partir de agora, Escorpião! Vai sobrar pique para mergulhar no serviço e você pode causar uma ótima impressão agindo de maneira profissional e centrada. Alguém próximo, inclusive da família, pode ajudar você a fazer alguns contatos importantes para a carreira, mas há sinal de tensão com o pessoal de casa também. Exagerar nas críticas pode desgastar um relacionamento, inclusive na vida amorosa. É melhor pegar leve na hora de fazer cobranças, porque você pode receber alguns comentários desagradáveis. A paquera anda um pouco mais arrastada, mas nada te impede de jogar charme se já tem um alvo.

Sagitário

Se depender da Lua, vai sobrar energia para correr atrás dos seus interesses nesta quinta. Aproveite para aprender mais, explore sua criatividade e evite se isolar, pois as tarefas feitas em grupo devem se desenvolver com mais tranquilidade. Se surgir a chance de fazer uma viagem, ou se precisa se deslocar durante o dia, reforce a atenção e não se distraia com facilidade. Há sinal de momentos divertidos com as pessoas que ama, mas a saúde precisa de cuidado extra à noite. Pode se surpreender se está buscando um novo amor, mas evite se precipitar em um compromisso. A dois, o astral fica mais leve se deixarem as preocupações com o trabalho de lado.

Deixe seu Comentário

Leia Também