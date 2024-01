Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A vontade de cair na estrada e fazer uma viagem segue em alta. Mas, se não der pra botar os pés na estrada, o jeito é concentrar a atenção no trabalho, meu cristalzinho. Seu otimismo será contagiante e vai sobrar boa vontade na hora de conversar com os outros, seja no serviço ou nos momentos de folga. Quem estuda ou tem planos de começar um novo curso também conta com vibes maravilindas das estrelas! E como o seu charme segue a todo vapor, pode pintar novidade na conquista. Alguém de longe tem tudo para balançar o seu coração. Tem compromisso? Uma dose extra de aventura, temperada com romantismo, ajuda a trazer vida nova ao relacionamento.

Aquário

Segundou, Aquário, e a sua disposição para encarar mudanças continua dando as cartas. O astral é perfeito para fazer alguns ajustes e botar as tarefas em ordem, ainda mais se puder trabalhar no seu canto, sem interagir tanto com os outros. Assuntos misteriosos ou ligados a religião podem despertar seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Mudanças em geral contam com boas energias ao longo do dia e vale jogar fora o que não usa mais! Vai ser difícil encontrar alguém que resista ao seu poder de atração, bebê! Se ainda não tem um crush em vista, isso deve mudar rapidinho. A atração física aumenta e taca fogo no parquinho com o mozão

Peixes

Você começa a semana dando um chega pra lá no isolamento! É que a sua habilidade para lidar com as pessoas fica ainda mais evidente e você pode aproveitar o momento para melhorar o relacionamento com os colegas e pessoas próximas. No trabalho, aposte na diplomacia para convencer os outros. Uma parceria com um amigo tem tudo para ser um sucesso. Os momentos de lazer também ficam mais animados se você juntar a turma. O romance conta com companheirismo, boas conversas e muita descontração. Um lance recente pode engatar e você tem tudo para espantar a solidão. Se quer algo sério, deixe isso bem claro.

Áries

Você começa a semana com muito pique para mergulhar no trabalho e dar conta das suas obrigações sem se distrair, Áries. Mas também não é pra exagerar: se não respeitar seus limites, a sua saúde é que vai pagar o pato. Se precisa terminar um projeto ou botar as mãos na massa no serviço, redobre a atenção e mostre sua competência porque a vida profissional tem tudo para melhorar a partir de agora, bebê. Eu ouvi um amém? Pode ser que a conquista enfrente desafios, mas você pode tirar proveito da sua popularidade para se destacar mesmo assim. No romance, a dica é dar um chega pra lá na rotina e oferecer uma ajuda se o mozão estiver precisando.

Touro

A Lua segue em seu paraíso astral hoje, Touro, e ainda troca energias maravilindas com outros astros. Há sinal de uma dose extra de sorte logo cedo, tanto para quem tem planos de viajar quanto para quem quer fazer uma fezinha. A boa notícia é que o astral segue perfeito sem defeito ao longo do dia! No trabalho, você conta com raciocínio rápido pra lidar com qualquer tarefa que cair no seu colo, meu cristalzinho. De quebra, vai sobrar disposição para se divertir, passear e paquerar muito por aí. Se ainda não tem alguém na mira, isso vai mudar rapidinho. Aproveite para dedicar um pouco mais de carinho a quem ama porque o mozão vai retribuir na mesma moeda.

Gêmeos

Os assuntos familiares seguem em alta hoje, inclusive os que envolvem herança ou divisão de bens entre parentes. Quem trabalha em home office ou com algo ligado a produtos e serviços para o lar tem boas chances de se destacar mais hoje. Não é o seu caso? Então, bora lá cuidar das tarefas com esforço redobrado, meu cristalzinho. Quem pensa em fazer uma mudança em casa ou iniciar uma reforma conta com as bênçãos dos astros para dar o primeiro passo agora. Um ex pode reaparecer e essa paixão talvez esquente. Seu jeito sensual e envolvente também faz sucesso, tanto na conquista quanto nos momentos a dois com o mozão.

Câncer

Esta segunda conta com energias poderosas para você ampliar seus contatos profissionais e se arriscar um pouco mais no trabalho. A sua mente estará a mil por hora, por isso, vale a pena anotar algumas ideias para consultar mais tarde. Pode ser um desafio manter o foco nas tarefas, mas seu jeito animado será a chave para dar conta de tudo o que cair no seu colo! À noite, ainda sobra disposição pra dar um rolê por aí ou se divertir nas redes sociais. Um bom papo e uma atitude mais descontraída serão a chave para turbinar a conquista. Pode preparar seu coraçãozinho para surpresas deliciosas! O romance também segue protegido e com o astral lá em cima.

Leão

A semana começa com as melhores notícias envolvendo dinheiro, Leão. Finalmente vai chover na sua horta! Mas como essa grana não vai cair do céu, o jeito é encarar o trabalho com muita garra e disciplina. Se estava buscando um novo emprego, a sua chance pode chegar agora. Negociações para um aumento ou um bônus também contam com vibes pra lá de positivas, meu cristalzinho. Bom momento para fazer algumas comprinhas que vinha sonhando. A paquera pede um pouco de cautela com o ciúme, mas anda mais devagar do que você gostaria. A dois, drible a possessividade e aproveite para conversar melhor sobre as finanças do casal.

Virgem

Com muita energia e boas vibes para cuidar de alguns assuntos particulares, você vai chegar mais longe do que esperava nesta segunda, Virgem! No trabalho, adote uma postura mais firme na hora de defender seus interesses e opiniões, mas sem deixar a diplomacia de lado. O seu signo não tem lá muito jogo de cintura, mas isso vai mudar agora. Uma viagem a lazer, com o mozão ou até a trabalho conta com a proteção das estrelas. Programa com o mozão será mais divertido do que imagina, mas se ficarem em casa, capriche no romantismo para derreter o par. A paquera tem tudo para emplacar e será difícil ficar sozinha por muito tempo.

Libra

Embora você esteja a fim de tirar um tempo para descansar e recarregar as baterias, o jeito é encarar o serviço. Sua intuição vai fazer hora extra e pode ser importante para encontrar oportunidades inesperadas. O pessoal de casa pode dar o suporte que você estava precisando para encontrar uma recolocação ou finalizar um projeto que exige horas extras. Tire um tempinho para dar aquela geral no armário e doar o que não usa mais. Um lance proibido pode ganhar seu interesse se está só, mas um ex também pode disputar o seu coração. Deixe as diferenças de lado e apoie o mozão para o que der e vier, assim vai receber o mesmo em troca.

Escorpião

Logo cedo, Vênus e Júpiter enviam energias maravilindas para você ampliar seus contatos, fazer novos amigos e melhorar a comunicação com as pessoas queridas. Se andou um pouco ausente nos últimos tempos, essa é a hora de retomar o contato e matar a saudade! Raciocínio rápido e grandes ideais vão impulsionar o seu desempenho no trabalho, sinal de que fica mais fácil cuidar das tarefas que surgirem pelo caminho. Se está buscando um amor pra chamar de seu, pode se preparar para boas notícias! Os amigos podem dar uma ajuda e apresentar alguém novo. Você e o mozão estarão em sintonia, ainda mais se mantiverem o astral descontraído.

Sagitário

Você começa a semana com a sua ambição nas alturas, sinal de que pode definir uma meta e se concentrar nisso logo cedo. As melhores notícias estão reservadas para as finanças, e tudo indica que a grana vai chegar. Até que enfim, bebê! Vale a pena dedicar uma atenção extra para planejar a sua vida financeira, seja começando um pé–de–meia ou investindo em algo que sempre sonhou em possuir. Só não vale dar o passo maior do que a perna nem envolver demais a família. A paquera também promete novidades e a sua popularidade tem tudo para crescer. Dar um passo mais sério no romance pode ser uma boa, ainda mais se vocês têm os mesmos sonhos.

Deixe seu Comentário

Leia Também