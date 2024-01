Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Você começa o dia com muita disposição para correr atrás do que quer, mesmo que seja preciso mergulhar de cabeça no serviço e fazer um esforço extra. A Lua brilha em Libra e avisa que o seu foco tem tudo para ser recompensado. Pode se preparar para boas novas nas finanças também, seja comemorando um aumento, uma promoção ou uma nova vaga! Um cuidado extra na hora de se produzir tem tudo para render elogios, Caprica. Se você tem alguém em vista, mas acha que as coisas estão evoluindo devagar, é hora de avaliar se esse crush vale mesmo todo esse esforço. Se tem compromisso, bora lá construir um futuro melhor junto com o amor da sua vida.



Aquário

A Lua manda vibes maravilindas pra você planejar aquela viagem que vinha sonhando há tempos! Aproveite para organizar cada detalhe, mesmo que a data da viagem ainda esteja distante. No trabalho, seu espírito de equipe vai dar um show e você tem tudo para se entender melhor com os colegas, clientes e pessoas próximas. À noite, uma dica é praticar exercícios físicos para gastar o excesso de energia e relaxar a mente. Experimente! Uma paquera que começou nas redes sociais tem boas chances de dar certo, afinal, nem a distância vai diminuir o seu charme. Os momentos com o mozão ficam mais descontraídos e vocês podem se divertir muito juntos.

Peixes

Com a Lua destacando seu lado inquieto, o desejo de fazer algumas mudanças em casa tem tudo para crescer. Você pode aproveitar para dar aquela geral no seu cantinho, reciclar o que não usa mais e até rever a disposição dos móveis, bebê! No trabalho, sua disposição para experimentar soluções novas para as tarefas de sempre promete dar aquela animada no serviço. Como a sua intuição estará mais afiada do que nunca, preste atenção aos avisos que ela envia! O desejo e aquela química de milhões com o mozão crescem e ajudam a reacender a paixão no romance. Se tá em busca de um amor, vale pesquisar mais antes de investir naquele contatinho misterioso.

Áries

A Lua brilha em Libra logo cedo, meu cristalzinho, e avisa que você tem tudo para se entender melhor com os outros. Os relacionamentos estão protegidos tanto no trabalho quanto na vida pessoal, e a companhia dos amigos será mais do que bem–vinda! Se andava pensando em formar parceria ou sociedade com um amigo de longa data, as estrelas avisam que esse lance tem boas chances de ser um sucesso. O romance conta com as melhores vibrações e tudo deve correr às mil maravilhas com o mozão. Aproveite para fortalecer os laços e blindar a relação! Na paquera, talvez falte pique para se envolver em algo passageiro, já que vai sonhar com compromisso.



Touro

Logo cedo, a Lua se muda para Libra e envia as melhores vibes para você mergulhar no trabalho e dar conta de qualquer perrengue que ficou pelo caminho. Mas nada se resolve sozinho e o jeito é botar as mãos na massa e dar aquela arrancada final pra fechar o dia numa boa. A saúde pede algumas providências da sua parte e você pode fazer ajustes na alimentação ou se movimentar mais. Mesmo com pequenas mudanças, o seu corpo tem tudo para agradecer lá na frente. O romance talvez deixe a desejar, mas é que pode faltar energia para se dedicar mais ao mozão. Paquera com alguém que encontra sempre pode emplacar. Que tal dar uma chance a um colega?



Gêmeos

Com a Lua de mudança para o seu paraíso astral logo cedo, você começa o dia com energia e disposição para se entender com colegas e pessoas mais novas. A vontade de se divertir talvez seja grande, mas tente canalizar esse pique todo para o trabalho primeiro. Depois, vale curtir cada minuto de descanso, especialmente se envolver viagens ou uma voltinha que seja fora de casa. Se você se encontrar com alguém de fora da cidade, fizer uma viagem rápida ou desfilar todo o seu charme nas redes sociais, pode ter uma ótima surpresa na paquera. O romance está protegido pelas estrelas e ainda conta com altas doses de bom humor. Tá bom ou quer mais?



Câncer

Curtir seu cantinho pode parecer a melhor ideia que teve nos últimos tempos, mas não deixe as obrigações de lado. A Lua está de mudança para Libra nesta manhã e envia good vibes para o início de uma reforma ou para iniciar os preparativos para mudar de casa. Trabalho com produtos ou serviços para o lar vai correr às mil maravilhas, mas se puder ficar em home office, sua produtividade será melhor ainda! Reserve um tempo para curtir a família também. Os momentos com o mozão ficam mais calientes se puder curtir a intimidade na sua casa. A paquera anda se arrastando, mas pode ter uma virada surpreendente com um ex.

Leão

Se depender da Lua, que entra em Libra logo cedo, você vai dar um show de comunicação e boas ideias no trabalho, Leão! O astral é favorável para você movimentar seus contatos e correr atrás dos objetivos com mais leveza. Pode ser um bom momento para conversar sobre uma parceria ou sociedade, se tem uma ideia que quer colocar em prática. À noite, a dica é afastar a mesmice e fazer algo divertido, nem que seja uma troca de mensagens com os amigos. Com um estilo descolado e um ótimo papo, você vai reinar na paquera. Se já tem um contatinho, bora lá dar o próximo passo. É um bom momento para ter uma conversa franca sobre o futuro de vocês dois.



Virgem

A Lua entra em Libra nesta manhã e envia as vibes mais positivas para a sua vida financeira, Virgem. Mas como dinheiro não cai do céu, bora lá colocar as mãos na massa e até assumir um trabalho extra se precisa dar uma reforçada na conta bancária. Ligue suas antenas e agarre qualquer oportunidade de aumentar suas reservas financeiras. Pode surgir uma boa proposta para você trocar de emprego, e aí vale valorizar o seu passe porque você merece! Já a vida amorosa anda meio parada e você pode perder a paciência com um crush muito lerdo. No romance, as finanças do casal estão protegidas e vocês podem colocar as contas em ordem



Libra

Nesta manhã, a Lua entra em seu signo e traz um sopro de boas energias para a sua vida, Libra. Se não dá para escapar das suas obrigações, então o jeito é cuidar de tudo rapidinho para sobrar tempo para você se divertir mais tarde. Passeio, programa com os amigos, atividade animada com os filhos ou com pessoas mais jovens, vale tudo para dar um chega pra lá na rotina. A vida a dois conta com uma dose extra de romantismo, sinal de que a relação tem tudo para ficar ainda mais gostosa. Use a criatividade para surpreender e mimar o mozão! Charme e um ótimo papo serão as suas armas para se dar bem na paquera. Pode cair de amores por alguém que conheceu agora.

Escorpião

Com a Lua infernizando o seu astral a partir de hoje, você pode se sentir mais à vontade se puder ficar longe de multidões e de lugares muito movimentados. No trabalho, tudo o que puder ser feito de maneira mais isolada tende a render melhor. A boa notícia é que sua intuição, que já é grande, fica ainda mais afiada e você pode vislumbrar respostas inesperadas, seja no trabalho ou na área pessoal. Mais tarde, ficar no seu canto pode ser tudo o que precisa para restaurar as baterias. Se está vivendo um lance proibido, é melhor manter o caso em segredo por enquanto. Manter a confiança entre você e a sua alma gêmea pede um pouco mais de esforço de cada um.



Sagitário

Você começa a semana com a sua ambição nas alturas, sinal de que pode definir uma meta e se concentrar nisso logo cedo. As melhores notícias estão reservadas para as finanças, e tudo indica que a grana vai chegar. Até que enfim, bebê! Vale a pena dedicar uma atenção extra para planejar a sua vida financeira, seja começando um pé–de–meia ou investindo em algo que sempre sonhou em possuir. Só não vale dar o passo maior do que a perna nem envolver demais a família. A paquera também promete novidades e a sua popularidade tem tudo para crescer. Dar um passo mais sério no romance pode ser uma boa, ainda mais se vocês têm os mesmos sonhos.

