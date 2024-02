Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (31), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Se depender da Lua, seu lado ambicioso tem tudo para dar as cartas hoje, Caprica. No trabalho, coloque as mãos na massa se quiser causar uma ótima impressão por onde passar. O dinheiro deve entrar e aquela promoção tão sonhada pode finalmente chegar. Algumas compras vão cair bem, ainda mais se está a fim de se cuidar melhor e dar um up no guarda–roupa. Pintou uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra? Só tenha cuidado com as críticas logo cedo: segure a língua! Com tanta coisa acontecendo, a paquera pode ficar um pouco esquecida. A relação a dois ganha mais solidez e vocês podem falar abertamente sobre o futuro e as finanças do casal.

Aquário

Nesta quarta, o seu lado animado se destaca e você vai sonhar com passeio, viagem e mil aventuras! Mas se as suas férias já acabaram, o jeito é redobrar o esforço para manter o foco no que realmente importa e, de quebra, investir mais em conhecimento. Talvez seja difícil manter o foco no trabalho, mas deixe as distrações de lado e tudo vai entrar nos eixos rapidinho. Seu otimismo será contagiante e já é meio caminho andado para as coisas darem certo no final. Há sinal de boas novas na conquista e pode se encantar com alguém nas redes sociais. Um astral mais leve e bem–humorado aquece seu coração e ajuda a espantar a rotina na vida a dois.

Peixes

Há sinal de mudanças inesperadas hoje, Peixes, e vai ser preciso jogo de cintura para se reorganizar em alguns momentos. Embora as coisas possam ficar meio tumultuadas logo cedo, inclusive no trabalho, a boa notícia é que tudo vai terminar bem, de um jeito ou de outro. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar briga séria com um amigo se não tiver cautela. Exercite seu lado compreensivo, releve algumas coisas, mas não deixe ninguém te fazer de besta, tá? Se alguém abusar, corte logo da sua vida. Seu lado sensual vem à tona e o crush não será capaz de resistir aos seus encantos. O mozão vai ter que rebolar pra dar conta do seu pique entre os lençóis!

Áries

Você vai fechar o mês com muita facilidade para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou na vida pessoal. Vale pegar mais leve nas críticas logo cedo, mas o astral melhora rapidinho e será preciso agir em equipe ou parceria para conquistar o espaço que merece. Na área pessoal, valorize com gestos e palavras quem é importante em sua vida. As amizades também contam com ótimas energias! Tem compromisso? Se conseguir deixar as indiretas de lado logo cedo, a sintonia cresce e vocês dois podem sair da rotina enquanto se divertem. Clima de romantismo ajuda a conquista, mas pode faltar pique para investir em uma ficada sem futuro.

Touro

No trabalho, você precisa de um pouco mais de foco logo cedo, já que pode se distrair com qualquer coisinha. Ainda bem que vai sobrar disciplina para resolver isso e cuidar das suas obrigações, assim dá pra fechar o mês sem deixar nada pela metade. Você também vai mostrar um lado mais prático e pode dar conta de alguns serviços complexos ou chatinhos que vinha adiando, o que ajuda a melhorar sua imagem profissional. Não deixe a saúde em segundo plano nem se esforce em excesso, tá? Se tem compromisso, o jeito é rebolar pra não deixar a rotina atrapalhar o romance. Paciência e atenção ajudam. Se anda de olho em um colega, há sinal de novidades.

Gêmeos

O mês está acabando, Gêmeos, e você tem tudo para fechar janeiro com chave de ouro! A Lua segue em seu paraíso astral, destacando seu lado comunicativo e animado. É um bom momento para firmar parcerias ou trabalhar em equipe, porque essa é a sua hora de brilhar, meu cristalzinho! Por outro lado, logo cedinho pode pintar discussão com o mozão, filhos ou parente mais novo. Inspire, respire e não pire porque logo as coisas melhoram. À noite, aguarde altas doses de romantismo com o mozão, além de muito carinho e apoio. Se está na pista, vai brilhar na conquista também, inclusive com alguém das suas redes sociais. Não se surpreenda se as notificações bombarem!

Câncer

A vontade de botar ordem na casa, dar um jeito na bagunça e se livrar de tudo o que está atulhando o seu canto tem tudo para crescer logo cedo, mas se exagerar na dose pode arrumar encrenca com a família. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e ainda sobra energia pras tarefas, especialmente se trabalha com produtos e serviços para o lar ou em home office. Aliás, a família terá papel importante na sua vida profissional e, se está buscando um emprego, o pessoal pode dar uma mãozinha. A vida a dois pede mais cautela com o ciúme e, se exagerar, o jeito é fazer as pazes com o mozão mais tarde. Pode ser difícil superar um amor antigo, mas há chance de reatar com um ex.

Leão

Esta quarta começa animada tanto no trabalho quanto na vida pessoal, bebê! Você pode tirar proveito da sua habilidade de comunicação e expandir contatos, conquistar novos clientes, ou só colocar o papo em dia com amigos e pessoas próximas mesmo. Mas nem tudo é perfeito: logo cedo, há risco de perder informação importante e vale a pena redobrar a atenção. Com tanta coisa acontecendo, ainda vai sobrar pique para se divertir com os amigos mais próximos à noite! Na paquera, abuse do seu charme e olhe mais ao seu redor. Paixão à primeira vista pode virar compromisso num instante. O romance conta com alto–astral e muita sintonia com o par.

Virgem

Hoje, talvez seja preciso redobrar o esforço no trabalho, mas tudo indica que vai compensar! É que a Lua favorece as finanças e você pode conseguir um dinheiro a mais se estiver precisando, ou até negociar aumento. O astral é perfeito para organizar as contas de casa, botar o orçamento na ponta do lápis e planejar os gastos do próximo mês. Logo cedo, porém, seu desafio será controlar o desejo de fazer compras e de gastar com o que não precisa no momento. Tá na pista? Talvez a paquera fique meio empacada agora. Logo cedo, pode pintar torta de climão com o par se você deixar a possessividade falar mais alto. E viceversa!

Libra

Pela manhã, pegue mais leve com a família e não perca a calma se alguém estiver de mau humor em casa. Mas o céu logo envia vibes maravilindas para você focar nos resultados, tanto no trabalho quanto nas obrigações do dia a dia. Tire proveito da sua diplomacia e do seu charme para fazer contatos novos, um passeio rápido, na hora de lidar com colegas e clientes, e tudo vai se ajeitar da melhor maneira possível. Vale fazer uma fezinha, porque a sorte vai sorrir para o seu lado! A paquera promete ficar mais animada, especialmente pela manhã. Jogue seu charme, mande uma mensagem e deixe rolar. Altas doses de fofura e muito romantismo vão deixar o mozão aos seus pés.

Escorpião

Com a Lua infernizando seu astral logo cedo, mal–entendidos podem surgir e vale a pena ter cuidado com gente fofoqueira. O astral melhora rapidinho, mas ainda aumenta o desejo de ficar no seu canto e descansar. No trabalho, a dica é tirar proveito da sua intuição, que vai fazer hora extra, para identificar as boas oportunidades de encher o bolso. À noite, reserve um tempo para relaxar e recuperar as energias. Se anda sonhando com um novo amor, pode ser que as coisas andem mais arrastadas do que você gostaria na paquera. Reforce a confiança no mozão e tenha cuidado para não falar mais do que deve, porque há risco de bate–boca logo cedo.

Sagitário

Nesta manhã, você pode alimentar novos sonhos e expectativas, o que também ajuda a aumentar o seu otimismo na hora de encarar a vida. Aproveite pra estreitar os laços com as pessoas queridas, ajudar alguém que está em uma situação mais vulnerável ou correr atrás de um projeto novo. As amizades contam com as melhores vibes e a diversão será garantida na companhia da turma. Só não vale misturar dinheiro e amizade, porque essa combinação raramente dá certo. Há sinal de novidades e fortes emoções na paquera! Uma amizade com benefícios pode ser tentadora. O romance segue animado, ainda mais se deixarem a rotina bem longe, Sagita.

