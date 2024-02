Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:

Capricórnio

Se depender das estrelas, você vai fechar a semana com muito otimismo, que será contagiante até no ambiente de trabalho. Aproveite para trocar ideias com os colegas, unir forças com quem tem os mesmos objetivos e melhorar a convivência com as pessoas mais próximas. A galera pode dar uma mãozinha se está procurando um novo emprego ou se precisa desabafar e receber conselhos. Mas vale ter cautela à noite, porque os gastos podem sair do controle se não colocar os pés no chão. A paquera tem mais chance de emplacar se os amigos derem uma força. Aposte na confiança para fortalecer o romance e valorize os pontos em comum com quem ama.

Aquário

A Lua avisa que você continua alimentando grandes ambições nesta sexta, Aquário! A boa notícia é que fica mais fácil planejar o futuro e investir na carreira, um passinho de cada vez. Há chance de receber uma grana que não esperava hoje, mas também pode fechar ótimos acordos no trabalho. Só evite comentar sobre a sua boa sorte com qualquer um, porque nem todo mundo torce pelo seu sucesso, bebê. Pode pintar tensão em casa no final da manhã, mas nada que você não consiga contornar rapidinho. Se está na pista, sua popularidade pode trazer algumas surpresas e animar a paquera. Já o romance anda mais sossegado do que você gostaria.

Peixes

Sextou, bebê, e você começa o dia dando um show de simpatia! No trabalho, sua disposição para aprender coisas novas, sair da rotina e até se arriscar em alguns projetos diferentes tem tudo para causar uma ótima impressão na chefia. É hora de sonhar alto e concentrar sua energia na busca dos seus ideais mais elevados. As amizades contam com vibes maravilindas e você tem tudo para se divertir muito com o pessoal. Planos para uma viagem podem animar a noite e esquentar uma paquera com alguém de fora. Só não deixe a distância se tornar um problema, caso tenha que ficar em casa. Um astral animado ajuda a chacoalhar o romance e promete momentos delicinhas!

Áries

Sextou, bebê, e o seu sexto sentido vai fazer hora extra hoje. Jogo de cintura para lidar com imprevistos pode ser a chave para conseguir o que deseja, já que você terá habilidade para se adaptar às mudanças que devem marcar o dia. As estrelas enviam ótimas vibes para dar um up na carreira, mas não revele suas intenções e procure agir de maneira discreta, assim, suas chances de sucesso aumentam. Pode fechar um bom negócio agora, mas não se arrisque demais ao lidar com dinheiro. Na paquera, você vai dar um show de sensualidade e não será difícil atrair quem deseja. Se tem compromisso, a relação pode ficar mais sólida a partir de agora.

Touro

Nesta sexta, você pode se entender melhor com as pessoas e juntar forças será importante, seja no trabalho, em casa ou nas amizades. Logo cedo, será mais fácil terminar tarefas que exigem a colaboração de terceiros. Mas mostre jogo de cintura se quiser trabalhar em um clima de harmonia, porque a concorrência tem tudo para crescer. Uma nova parceria ou sociedade com alguém que conhece bem promete ser um sucesso. Se está sonhando com um novo amor, os amigos podem dar uma mãozinha e até apresentar um novo contatinho quando menos espera. O romance segue firme e traz novidades interessantes, mas pegue leve com as críticas no final da noite.

Gêmeos

Sextou, Gêmeos, e sua atenção estará focada no trabalho como um raio laser! Ligue suas antenas porque novas oportunidades podem surgir quando menos espera, ainda mais se anda pensando em subir na carreira. Com tanta coisa acontecendo, vale ter cuidado para não assumir mais compromissos do que consegue dar conta, porque há risco de se sobrecarregar. Se as coisas não estão evoluindo como esperava na vida profissional, é hora de reavaliar suas escolhas e considerar algumas mudanças importantes. A sensualidade cresce e apimenta os momentos a dois, mas tente driblar a rotina. Paquera com um colega pode surpreender e aquecer seu coração.

Câncer

A sorte vai sorrir para o seu lado, meu cristalzinho, e vale a pena fazer uma fezinha ou entrar em um sorteio nesta sexta! As estrelas destacam sua criatividade e seu bom humor, que serão seus maiores trunfos para lidar com as tarefas de rotina no trabalho. Agir em equipe aumenta as suas chances de sucesso, por isso, aproveite o momento para estabelecer novos contatos e fechar parcerias. Mas é nos assuntos amorosos que a sua estrela vai brilhar, Câncer! Há sinal de romantismo tanto na vida a dois quanto na conquista, mas cuidado com brigas e discussões no final da noite. Os amigos podem dar uma mãozinha se está só e até uma amizade com benefícios pode surpreender.

Leão

Logo cedo, boa parte da sua atenção vai se concentrar em assuntos domésticos ou que envolvem a família, meu cristalzinho. Aproveite o astral favorável para resolver tarefas que exigem bom–senso e trabalho duro, já que será mais fácil focar em assuntos de rotina. Só tenha cautela para não perder o foco no serviço, ainda mais se trabalha em casa ou em parceria com um parente. Se está procurando emprego, ou se pensa em mudar de serviço, o céu promete novidades maravilindas a partir de agora! O romance, por outro lado, pode azedar se você não conseguir controlar o ciúme. Vá com calma! A paquera talvez ande mais devagar do que estava esperando.

Virgem

Sextou, Virgem, e você conta com ótimas ideias para se destacar no serviço, ainda mais se mostrar seu lado comunicativo e sociável. Trabalhos que envolvem contato com o público, ligados a vendas ou educação contam com a proteção das estrelas. Planos para uma viagem ou um passeio de última hora talvez precisem de alguns ajustes, mas não é nada que possa atrapalhar a sua diversão. O romance segue leve e apaixonado, com altas doses de diversão e muitas demonstrações de carinho. Paixão à primeira vista pode surpreender e você vai dar um chega pra lá na solidão rapidinho! Só tenha cuidado para não exagerar na diversão e esquecer de cuidar da saúde, tá?

Libra

A semana está acabando, bebê, mas os assuntos financeiros seguem em alta e a melhor notícia é que a Lua anuncia boas vibes para o seu bolso. Essa é a hora de ralar dobrado e focar nos seus objetivos, porque tudo indica que o seu esforço será recompensado. Se está buscando um novo trabalho, alguém da família pode dar uma mãozinha e ajudar na hora de distribuir seu currículo por aí. Planos para uma reforma ou até para a compra da casa própria contam com vibes maravilindas. Já o romance pede um pouco mais de atenção da sua parte, porque a possessividade pode virar um problema tanto na conquista quanto na convivência com o mozão.

Escorpião

Sextou, bebê, e você vai dar um show de iniciativa e de boas ideias hoje! O trabalho continua exigindo a maior parte da sua atenção, mas a sorte também tem tudo para sorrir para o seu lado. Aproveite a manhã pra fazer uma fezinha ou entrar em um sorteio, por exemplo. Se a concorrência apertar, confie no seu taco e invista no diálogo para superar qualquer desafio, já que terá habilidade para se expressar e convencer os outros. Talvez não seja tão fácil se entender com a família à noite, então pegue mais leve. A paquera pode surpreender e há chance até de pintar um amor à primeira vista! O romance segue protegido, mas nada de exagerar no ciúme, tá?

Sagitário

A Lua pede mais paciência e destaca a sua intuição nesta sexta, Sagita. Talvez o seu pique não seja dos maiores no trabalho, mas você pode compensar isso com muita disciplina e foco nas tarefas que são prioridade. Se puder trabalhar a sós e resolver os perrengues no seu ritmo, tudo acaba se ajeitando, meu cristalzinho. Vale redobrar a atenção com a saúde e não assumir mais tarefas do que consegue dar conta. Lance com contatinho misterioso pode balançar seu coração. No final da noite, fuja de assuntos delicados para que um mal–entendido não atrapalhe a sintonia com o mozão. Programa caseiro e sossegado pode ser uma boa pedida para controlar o ciúme.

