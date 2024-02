Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Nesta terça, falar demais pode trazer problemas, meu cristalzinho. A dica é ouvir mais e ficar na sua, assim, será mais difícil se enrolar ou causar mal–entendidos. Ainda bem que a Lua se muda para o seu signo à tarde, trazendo um sopro de renovação e possibilidades mil pela frente. Explore seus pontos fortes e cultive novos contatos tanto no trabalho quanto nas redes sociais, Caprica. Esse astral descontraído também vai animar as paqueras, inclusive se ainda não tem alguém em vista. Com o crush, tomar a iniciativa pode fazer a diferença. Você e o mozão devem se entender de boas ao longo do dia, mas à noite o astral fica ainda melhor.



Aquário

O dia começa um pouco tenso e até as amizades podem sair prejudicadas se não agir com cautela. Não é o momento de misturar amizade e dinheiro, tá? À tarde, foque no que é realmente importante e não se distraia no meio do caminho. A Lua vai infernizar seu astral a partir de agora, mas você pode aproveitar esse período mais parado para curtir a família e o seu lar, por exemplo, e recarregar as energias. Se tem compromisso, compartilhar uma fantasia com o mozão ou apimentar a intimidade ajuda a afastar a rotina e a reacender aquele fogo do começo da relação. Tá de olho em um contatinho? A paquera pode rolar, mas vale investigar melhor onde está se enfiando.

Peixes

No trabalho, aposte no jogo de cintura para evitar atritos desnecessários logo cedo, Peixes. Cobranças, suas ou dos outros, podem deixar o ambiente mais tenso no serviço. Ainda bem que a Lua logo entra em Capricórnio e destaca sua habilidade para reunir pessoas diferentes e se entender com todo mundo. Não tenha medo de se arriscar um pouco mais correndo atrás dos seus sonhos, meu cristalzinho. Algo diferente do basicão de todo dia é tudo o que você precisa para se divertir com os amigos! A vida amorosa ganha mais animação e um amor inesperado pode aquecer seu coração quando menos espera. Com o mozão, a sintonia tem tudo para crescer.

Áries

O dia começa um pouco tenso e podem surgir alguns imprevistos nos seus planos para uma viagem, ou no contato com pessoas de longe. Mas o astral melhora depois do almoço, por isso, mergulhe de cabeça em qualquer tarefa que surgir pela frente! Essa é a sua hora de brilhar e causar a melhor impressão possível na chefia. Você tende a se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito e vale a pena cuidar com capricho do visual. Sua popularidade ganha um reforço da Lua e pode descobrir novos admiradores se está buscando um amor. Já o romance fica mais sério, mas muito sólido também, e vocês podem conversar e fazer planos para o futuro juntos.



Touro

Nem tudo será perfeito nesta manhã, Touro, e esse astral tenso pode se refletir até nas suas amizades. No trabalho, vá com calma e não se distraia com planos mirabolantes, tá? A Lua entra em Capricórnio mais tarde e destaca a sua habilidade de trabalhar em equipe. Se tem planos para botar os pés na estrada, vá em frente porque o astral será excelente para deslocamentos e viagens. À noite, vale a pena dar uma circulada por aí, passear, retomar o contato com os amigos que estão longe e espalhar seu otimismo, o que promete movimentar até a paquera. O romance fica ainda mais divertido se puderem fazer um programa novo ou sair da rotina juntos.



Gêmeos

Logo cedo, vale a pena redobrar o cuidado para não se meter em tretas e se desentender com os outros por causa de bobagens, meu cristalzinho, especialmente com o mozão. Mas o astral melhora à tarde e há sinal de mudanças no ar. Apesar de você ser fã de novidades, vai precisar de jogo de cintura para acompanhar as reviravoltas desta terça! Siga a sua intuição se tiver que tomar decisões importantes, inclusive no trabalho. Se está buscando um novo amor, há chance de conhecer alguém interessante se souber tirar partido da sua sensualidade. A paixão também esquenta e a intimidade pega fogo, seja com o mozão ou com o crush.



Câncer

Você vai precisar de fé, foco e café para não se distrair com qualquer coisinha no trabalho logo cedo. Revise os textos e redobre o cuidado com os detalhes, tá? Ainda bem que o astral melhora à tarde e os colegas podem dar uma mãozinha para você agilizar as tarefas. À noite, não esconda seus sentimentos e deixe seu lado mais carinhoso e sensível vir à tona, tanto em família quanto nos momentos a dois. A química com o mozão tem tudo para aumentar e há sinal de sintonia fina até nos assuntos mais delicados. A paquera também fica mais animada se estiver sonhando com compromisso. Um lance recente pode evoluir melhor do que espera.

Leão

O céu avisa que pode pintar briga no romance logo cedinho, Leão, por isso, vá com calma e fuja de tretas! Aos poucos, as coisas melhoram e você vai contar com pique de sobra pra mergulhar no serviço e finalizar tudo o que ficou pendente. Cuidados com a saúde podem trazer resultados melhores do que imagina, seja ao praticar atividades físicas ou até pesquisar uma nova dieta mais saudável. Só não vale encanar demais: equilíbrio é a chave para o sucesso em todas as áreas da vida! No romance, um pouco mais de atenção e mimos da sua parte ajudam a fazer as pazes se andaram brigando. Tá na pista? Paquera com colega pode surpreender.



Virgem

A manhã começa tumultuada em casa, Virgem, e a dica é evitar atritos e discussões com o pessoal se quiser manter a paz no lar. Depois do almoço, a Lua brilha em seu paraíso astral e você tem tudo para fechar o dia de boas. Concentre sua disposição e criatividade para cuidar do serviço e pode se surpreender como as coisas vão correr tranquilamente. Você conta com a sorte e pode ter uma surpresa agradável em jogo ou aposta. Faça uma fezinha! Se já encontrou a sua cara–metade, controle o ciúme pela manhã, porque depois as coisas vão correr melhor do que imagina. Será fácil ganhar o coração do crush. Nada deve atrapalhar a conquista agora!



Libra

Não vai ser fácil manter sua atenção focada no trabalho logo cedo, Libra. O jeito é fazer um esforço extra para não se distrair nas tarefas, porque logo o astral melhora e seu lado mais prático promete dar as cartas na parte da tarde. Quem trabalha em home office, com produtos e serviços para a casa ou junto com os familiares conta com as melhores vibes e o serviço vai fluir sem grandes surpresas. Mais tarde, reserve tempo para curtir seu canto e recarregar as baterias. Se tem compromisso, pegue leve com o ciúme. Mas vai ser fácil driblar as brigas com o mozão e curtir momentos gostosinhos no seu lar. Um ex pode reaparecer e atiçar seu coração se estiver na pista.

Escorpião

Há risco real oficial de ter prejuízo logo cedo, meu cristalzinho! Melhor ir com calma nos gastos. O romance também passa por alguns momentos tensos e o ciúme pode causar atritos. Ainda bem que o astral muda mais tarde e a Lua envia energias maravigolds para você se aproximar dos colegas, marcar reunião, enviar relatórios e fazer novos contatos. Aproveite para colocar a conversa em dia com a galera ou dar uma volta ao ar livre para relaxar. Tá na pista? Há chance de se apaixonar de repente: olhe ao seu redor! Você e o mozão também se entendem às mil maravilhas e uma boa conversa ajuda a fazer as pazes se rolou qualquer estresse pela manhã.



Sagitário

Logo cedo, pode rolar torta de climão com o pessoal de casa se você bater o pé e exigir que tudo seja do seu jeito. Manter a paz também depende das suas atitudes, Sagita. E com tanta coisa acontecendo, talvez fique dificil manter o foco no trabalho pela manhã, mas o astral melhora à tarde e há chance de faturar alto hoje. Faça o possível para focar toda a sua atenção para reforçar a conta bancária. Se surgir uma liquidação, pode ser um ótimo momento para dar uma renovada no seu cantinho. Os assuntos amorosos ganham estabilidade agora, mas também ficam mais sossegados. Talvez falte animação e surpresas na paquera, mas ainda vale espalhar seu charme por aí.

