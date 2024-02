Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

ue tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (7), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Se depender das estrelas, você terá energia de sobra para defender seus interesses e curtir seus passatempos preferidos. Mas, primeiro, o jeito é encarar o trabalho, bebê! Aposte na simpatia para convencer os outros a ficarem do seu lado, ou para mostrar suas ideias e pontos de vista. Sua dedicação tem tudo para render frutos, mas mantenha o foco nas suas metas. Esbanjando charme, vai ser mais fácil deixar a timidez de lado e tomar a iniciativa na conquista. Seu charme não vai passar batido e pode pintar chuva de notificações nas redes sociais! Com o mozão, tome a iniciativa para curtir momentos românticos e agitar as coisas na vida a dois.

Aquário

Você começa esta quarta sonhando com paz e sossego, Aquário, mas nem sempre dá pra fazer só o que a gente tem vontade, né? O jeito é encarar o serviço e explorar seu sexto sentido para lidar com qualquer surpresa ou imprevisto que surgir pela frente. Quem trabalha em casa, com a família ou com algo ligado ao lar tem boas chances de se destacar agora. Escolher quem merece sua confiança pode ser meio complicado, mas você vai tirar de letra! Reforce os laços no romance e troque confidências com o mozão, já que o astral será mais intimista e aconchegante no romance. Caso escondido ou lance proibido tem tudo para mexer com o seu coração se está só.

Peixes

Seu otimismo segue em alta e o céu será o limite para os seus sonhos, Peixes! No trabalho, vai ser divertido compartilhar suas ideias e abrir a mente pra escutar quem tem um ponto de vista diferente do seu. Aproveite para contagiar os outros com o seu bom humor, assim vai manter o ambiente de trabalho mais descontraído. As amizades ganham destaque e vale a pena reservar tempo para colocar o papo em dia com o pessoal, mesmo que seja apenas nas redes sociais. A paquera pode surpreender, ainda mais se os amigos estiverem envolvidos nos seus planos para se aproximar do crush. As estrelas avisam que tem tudo para se divertir muito com o mozão.

Áries

Nesta quarta, o céu manda energias maravilindas para a sua carreira e você precisa se organizar para aproveitar essa fase ao máximo, Áries. Você vai se importar mais com o que as pessoas pensam a seu respeito, por isso, vale fazer um esforço extra para causar uma boa impressão e passar a imagem profissional que deseja. As finanças também estão protegidas e o dinheiro vai chegar. Promoção ou aumento podem sair agora, resultado direto do seu esforço nos últimos tempos. Um contatinho popular e disputado pode surgir de repente e ganhar sua atenção. Se tem compromisso, o romance fica mais forte e tudo se ajeita aos poucos, inclusive nas finanças do casal.

Touro

Seu espírito aventureiro segue em alta, Touro, e você pode surpreender os outros com atitudes e decisões mais ousadas. Você vai contar com energia e disposição de sobra para dar conta de qualquer coisa e suas chances de sucesso aumentam se investir em conhecimento na sua área de atuação. Se sonha com um emprego longe de casa ou uma mudança de cidade, essa é a hora de fazer os ajustes finais e colocar seus planos em prática. Há chance de pintar uma viagem ou passeio de última hora à noite. Os astros prometem agitar as coisas na paquera e pode se envolver com um contatinho recente. A dois, vai sobrar pique para sair da rotina e fazer um programa diferente.

Gêmeos

Se depender das estrelas, seu sexto sentido estará pra lá de afiado hoje, meu cristalzinho! É um bom momento para aprofundar seu conhecimento em assuntos místicos, investigar a fundo qualquer coisa que chamar sua atenção e fazer algumas mudanças. No trabalho, tanta concentração e foco também ajudam a finalizar alguns ciclos e abrir novos caminhos, o que pode ser mais produtivo do que imagina. Assuntos religiosos também podem despertar seu interesse. Você vai dar um show de sensualidade e pode se envolver com o crush rapidinho. Se tem compromisso, a paixão tem tudo para crescer e tacar fogo nos lençóis! Se joga sem medo!

Câncer

Hoje, você não vai pensar duas vezes para estender a mão a alguém querido, e pode receber o mesmo apoio em troca. Se precisar de ajuda no trabalho, procure os colegas para trocar informações, peça conselhos aos amigos, enfim, não tente resolver todas as coisas de maneira isolada. A união faz a força! Os relacionamentos pessoais também ganham destaque e você deve se entender melhor com todo mundo, tanto nas amizades quanto no romance. Se está se encontrando com alguém, o lance pode se firmar. A vida amorosa conta com uma dose extra de romantismo, por isso, não esconda seus sentimentos se o mozão estiver na mesma vibe.

Leão

Logo cedo, todo o seu foco deve se voltar para as tarefas e obrigações que vão cair no seu colo, especialmente o serviço de rotina. É verdade que as coisas não vão se resolver num passe de mágica, mas o seu esforço tem tudo para ser reconhecido, Leãozinho. Talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios, mas saiba que tudo vai compensar lá na frente. Se anda pensando em fazer ajustes na rotina e quer adotar um estilo de vida mais saudável, bora lá transformar essas ideias em realidade. Pode ser que a vida amorosa não ande lá muito animada, já que sua atenção vai se voltar para outras prioridades. A paquera também segue o mesmo caminho.

Virgem

A Lua segue bailando em seu paraíso astral e tudo indica que a sorte vai sorrir pro seu lado, Virgem! Aproveite para fazer uma fezinha e até se arriscar um pouco. Você conta com a proteção dos astros na hora de se divertir, mas primeiro vai ser preciso concentrar a atenção no serviço. Com criatividade e habilidade para lidar com as pessoas, você pode brilhar em atividades ligadas a marketing, vendas, educação e em qualquer coisa que tenha contato com o público. Prepare o coração, porque pode pintar paixão à primeira vista se não tem compromisso. Há sinal de sintonia e altas doses de chamego ao lado do mozão. Que tal planejar uma viagem romântica?

Libra

Nesta quarta, assuntos ligados à família ou à sua casa podem ocupar boa parte do seu tempo. Mas não precisa se preocupar, já que os astros enviam energias maravilindas para este setor da sua vida, Libra. No trabalho, colocar as tarefas de rotina em ordem pode ser mais produtivo. Também vai sobrar disciplina para focar em assuntos do dia a dia, traçar planos realistas e cuidar da saúde com produtos naturais e receitinhas caseiras. Se ainda não esqueceu um amor antigo, essa paixão pode reacender e há chance até de reatarem. Mas veja lá se vale a pena, tá? A paixão cresce entre quatro paredes e você pode se divertir com o mozão mesmo sem sair de casa.

Escorpião

O seu jeito mais comunicativo e aberto pode surpreender os colegas, mas também vai agilizar na hora de cuidar das tarefas. O astral é perfeito para marcar reunião, entrar em contato com o público, trocar informação com os colegas e cuidar de assuntos que exigem deslocamento pela cidade. Mais tarde, aproveite para fazer contatos interessantes, ganhar novos seguidores nas redes sociais e curtir a vida. Viagem rápida ou passeio pode cair como uma luva. Você e o mozão poderão conversar sobre qualquer assunto e falar sobre o futuro que esperam para o romance. Tá na pista? Não por muito tempo! Paixão à primeira vista, ou à primeira mensagem, pode surpreender.

Sagitário

Logo cedo, pode rolar torta de climão com o pessoal de casa se você bater o pé e exigir que tudo seja do seu jeito. Manter a paz também depende das suas atitudes, Sagita. E com tanta coisa acontecendo, talvez fique dificil manter o foco no trabalho pela manhã, mas o astral melhora à tarde e há chance de faturar alto hoje. Faça o possível para focar toda a sua atenção para reforçar a conta bancária. Se surgir uma liquidação, pode ser um ótimo momento para dar uma renovada no seu cantinho. Os assuntos amorosos ganham estabilidade agora, mas também ficam mais sossegados. Talvez falte animação e surpresas na paquera, mas ainda vale espalhar seu charme por aí.

Deixe seu Comentário

Leia Também