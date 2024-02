Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Assuntos pessoais podem se desenrolar melhor pela manhã. À tarde, vai sobrar pique para correr atrás de bons negócios e, com seu faro para dinheiro, há boas chances de encher o bolso. Pode conquistar novos clientes, descobrir maneiras de ganhar dinheiro por conta própria ou até receber uma grana que não estava esperando. Com tantos astros favorecendo seu bolso, aproveite pra negociar um aumento. Só não vale gastar demais, porque há risco de prejuízo. Se tem compromisso, controle a insegurança e não deixe que as finanças se transformem em um problema no romance. Na conquista, suas chances de se dar bem são melhores logo cedo, Caprica.



Aquário

Preste atenção ao seu sexto sentido pela manhã, especialmente na hora de lidar com dinheiro. Com a entrada da Lua em seu signo à tarde, você fica mais confiante para resolver assuntos pendentes e qualquer tarefa que cair no seu colo. Mas pode rolar torta de climão em casa, por isso, tente agir com mais tato para evitar atritos à toa. Pode ser divertido dar um rolê por aí para espairecer, especialmente se puder contar com a companhia dos amigos. Se o seu coração anda solitário, não pense duas vezes para iniciar uma paquera, mesmo que seja apenas virtual. A dois, vai sobrar criatividade para surpreender e mimar o mozão. Só tenha cautela com o ciúme, ok?



Peixes

As amizades contam com excelentes energias logo cedo, bebê. No trabalho, compartilhe ideias e priorize as tarefas em grupo. Mais tarde, com a Lua infernizando seu astral, você tem mais chance de se dar bem se agir de maneira discreta, costurando acordos e conquistando bons resultados na surdina. Pena que nem tudo é perfeito e você precisa ter cuidado com o que fala por aí, já que a comunicação fica mais tensa. Clima de mistério e sedução marca a conquista, mas é melhor ir com calma e não alimentar tantas expectativas. Se tem compromisso, vale a pena reforçar a confiança entre você e o mozão para não dar mole para mal–entendidos.

Áries

Aproveite a manhã para mergulhar no trabalho e finalizar as tarefas que ficaram pelo caminho. Ainda que possa pintar um ou outro perrengue com grana, se agir com cautela, vai dar a volta por cima rapidinho. A Lua entra em Aquário à tarde, sinal de que você vai aproveitar qualquer oportunidade de viver novas experiências. É um ótimo momento para expandir seus conhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora da sua zona de segurança. A diversão será garantida na companhia dos amigos e, de quebra, ainda vão pintar boas oportunidades de paquera. Demonstrações de carinho e companheirismo aquecem seu coração se já tem compromisso.

Touro

O dia começa animado e você vai encarar tudo com mais otimismo, Touro, o que já é meio caminho andado para ter sucesso. No final da manhã, há risco de se desentender com pessoas mais conservadoras ou chatas, mas aposte na diplomacia para contornar o problema. E com a entrada da Lua em Aquário, o serviço recebe ótimas vibes e você pode se dar bem se mostrar seu lado mais profissional e responsável. Só evite exigir demais do seu próprio desempenho: trace metas realistas, ok? No romance, podem conversar sobre o futuro e os sonhos em comum se a relação for sólida. Tá buscando um novo amor? Talvez tenha que diminuir um pouco as expectativas.

Gêmeos

Logo cedo, aproveite para fazer as mudanças que deseja, inclusive no trabalho, porque será mais fácil lidar com novos começos, Gêmeos. Depois, a Lua se muda para Aquário e o astral fica mais descontraído, já que vai sobrar habilidade para trabalhar em equipe e interagir com os colegas. Aprender mais pode ser uma boa, seja entrando em um curso novo ou buscando assuntos interessantes na internet mesmo. Mas os planos para uma viagem talvez precisem de ajustes ou de cuidado extra por causa de imprevistos. Explore seu bom humor para brilhar na conquista e não deixe a distância virar um problema. Alto astral e descontração agitam as coisas com o mozão.

Câncer

Se precisa terminar algumas tarefas que envolvem colegas ou outras pessoas, cuide disso logo cedo. Sua habilidade para lidar com as pessoas se destaca nesta manhã, mas, à tarde, a dica é redobrar a atenção com uma oportunidade no trabalho que parece boa demais para ser verdade. Pode ter sucesso se seguir sua intuição, que estará mais afiada a partir de agora. As mudanças estão favorecidas e é uma boa fase para encerrar um ciclo antes de começar algo novo. Esbanjando sensualidade, você vai fazer o maior sucesso e pode ganhar admiradores. O desejo também cresce e anima as coisas com o mozão. Mas cuidado para não se desentender com os amigos.



Leão

Você começa o dia com muita disposição para mergulhar nas tarefas e encerrar qualquer coisa que ficou pendente. A saúde também se benefia de algumas mudanças nos seus hábitos diários. Mais tarde, parceria será a palavra de ordem para se destacar no trabalho. Tudo o que puder ser feito com a colaboração de outras pessoas tem mais chance de sucesso. O desejo de espantar a solidão vai crescer: entre em contato com as pessoas que ama e mate a saudade. Se tem compromisso, pode comemorar, pois há sinal de muito carinho na relação. Só pegue leve nas cobranças, porque ninguém é perfeito. Um ficante pode surpreender e virar namorado rapidinho.

Virgem

A sorte vai sorrir para você logo cedo, Virgem, e vale a pena fazer uma fezinha! Diplomacia e habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos para se destacar no serviço pela manhã. Mas o astral muda mais tarde e as tarefas de rotina podem ocupar boa parte do seu tempo, por isso, foque no trabalho e evite se distrair pelo caminho! A saúde pede um pouco mais de cuidado e será preciso redobrar a atenção com os excessos para evitar problemas. A paquera promete fluir melhor pela manhã, por isso, não enrole muito e jogue seu charme! Você e o mozão começam o dia com a corda toda, mas talvez seja preciso ceder um pouco mais tarde.

Libra

Assuntos domésticos ou familiares podem exigir seu tempo logo cedo, Libra, mas tudo indica que as coisas vão se resolver rapidinho. Com a entrada da Lua em seu paraíso astral à tarde, você pode usar sua habilidade para fazer contatos e lidar melhor com as pessoas no trabalho. Bom dia para participar de uma reunião, apresentar projetos e convencer os outros a embarcarem no que você quiser. Pode se preparar para fazer sucesso na conquista. Há chance de se apaixonar à primeira vista e viver um romance delicioso! Romantismo e diversão não faltam nos momentos com o par. Mas uma briga não está descartada, por isso, se o astral ficar tenso, use o seu charme.

Escorpião

Sua habilidade de comunicação segue em destaque nesta manhã, meu cristalzinho, e pode aproveitar essas good vibes no trabalho e na vida pessoal. À tarde, o astral muda e se você trabalha com produtos e serviços para o lar, ou em home office, saiba que suas chances de sucesso serão maiores. Não é o seu caso? Então, coloque o seu foco nas tarefas rotineiras e tudo vai correr bem. Aposte em algo tranquilo e caseiro pra curtir a companhia do mozão sem precisar sair do seu cantinho, assim fica mais fácil driblar o ciúme e manter a paz no romance! Paixão antiga pode reaparecer. Desapega! Se busca um novo amor, pode ter uma surpresa pela manhã.

Sagitário

Logo cedo, tire proveito da sua habilidade com as finanças para fechar um bom negócio ou encontrar novas fontes de renda, Sagita. Depois, você vai dar um show de comunicação em todas as áreas, especialmente no trabalho. Aproveite o bom momento para fazer contatos, conquistar novos clientes, lidar com o público em geral ou resolver pendências que exigem deslocamento rápido. Só tenha cuidado para não se distrair. Essa vibe pra lá de animada vai se refletir na paquera, por isso, não se surpreenda se um amor à primeira vista cair no seu colo. À noite, conversas descontraídas e um passeio de última hora animam as coisas no romance.

