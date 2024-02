Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:

Capricórnio

Boa parte da sua atenção continua focada nas finanças, por isso, há chance de conseguir um dinheiro extra. Se está sonhando em encher o bolso, olhe ao redor para encontrar boas oportunidades dando sopa pelo caminho. Pode ser difícil resistir às distrações, mas isso vale principalmente para os gastos, Caprica. É que, com vontade de se divertir e curtir o carnaval ao máximo, você corre o risco de se empolgar e comprar mais do que pode no momento. Nos assuntos amorosos, seu desafio será controlar o ciúme, seja para não espantar o crush ou para manter a paz com o mozão. Talvez não seja tão fácil se controlar, mas você também pode exagerar na dose.

Aquário

A semana está acabando e o serviço deve correr com mais tranquilidade hoje. Confie nas suas decisões e tudo deve se resolver numa boa. Por outro lado, as diferenças pessoais e as picuinhas com os familiares podem se tornar um problema se não tiver cuidado. Ainda bem que o astral melhora no final da noite e os planos para se divertir é que podem ocupar a sua mente. A paquera reserva alguns probleminhas pelo caminho, mas se esquecer o passado e ficar longe de um ex, dá pra tirar de letra e ainda se divertir muito. Nada de brigar com o mozão por causa da família ou do ciúme, bebê! Se quiser manter a paz no romance, respire fundo e mantenha a calma.

Peixes

Sextou, Peixes, e nem tudo será tão perfeito quanto você gostaria hoje. Aliar intuição e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho, pena que isso é mais fácil de falar do que fazer, bebê. Pode ser complicado lidar com alguns perrengues e fofocas pelo caminho, mas não deixe que isso atrapalhe sua concentração nas tarefas. À noite, bate–boca com alguém próximo não está descartado, mas você ainda pode dar a volta por cima. Excesso de palpites podem atrapalhar a conquista, mas tudo se acerta se você prestar atenção à sua intuição. Com a Lua ainda infernizando seu astral, manter a paz com o mozão e driblar uma discussão não será tarefa fácil.

Áries

Sextou e você já está sonhando com o carnaval? É melhor ir com calma porque o risco de prejuízo é real oficial, bebê. Seu lado sonhador e altruísta fica mais evidente, inclusive no trabalho. Podem surgir novidades e surpresas, mas você precisa ser flexível para seguir o fluxo. Se souber improvisar e aproveitar as oportunidades sem comprometer o seu orçamento, pode se sair muito bem! Um encontro com os amigos conta com vibes maravigolds à noite. Se procura um novo amor, os amigos podem ter um papel importante nessa história. Você e o mozão podem curtir bons momentos juntos, mas é melhor ter cautela com o ciúme agora.

Touro

A semana está acabando, Touro, e você começa o dia fazendo grandes planos para o futuro. Mas como seu foco estará na carreira, pode faltar tempo para lidar com colegas ou com pessoas importantes em sua vida. Tente equilibrar as coisas, porque as cobranças vão surgir. Bom momento para melhorar a imagem que passa aos outros, mas não dê tanta importância às críticas. Vale a pena diminuir um pouco as exigências, porque será difícil encontrar alguém tão perfeito quanto você está procurando. Você e o mozão se entendem melhor à noite, e o astral fica mais leve. Sua popularidade cresce e pode dar uma animada até na paquera.

Gêmeos

Sextou, geminiangel, e seu maior desafio será manter o foco no trabalho, sem ficar sonhando acordado com o feriadão que vem aí! Também não vale se empolgar e prometer mais do que consegue entregar, porque as cobranças vão chegar. Ainda bem que vai sobrar pique para se divertir, cair na folia ou se encontrar com os amigos no final do dia. Você pode se interessar por alguém que mora longe e que conheceu por acaso ou nas redes sociais. Seu bom humor tem tudo para encantar o mozão, mas é melhor manter os olhos no par e não sassaricar por aí (e vice-versa). Se tem planos de viajar, revise tudo porque pode pintar imprevisto.

Câncer

A semana está acabando, mas seu sexto sentido promete fazer hora extra, Câncer. No trabalho, encerrar assuntos pendentes antes de se envolver em novas tarefas pode ser mais difícil do que parece, ainda mais se tiver problemas para manter o foco no serviço. Há chance de descobrir um segredo, seja na vida pessoal ou nas amizades, e uma discussão ou desentendimento não está descartado. Com tanta coisa acontecendo, evite se sobrecarregar e não deixe de lado os cuidados com a saúde. A atração física deve dar as cartas na paquera, mas atenção para não disputar o mesmo crush que alguém da turma. A dois, a diversão e o alto astral é que vão se destacar.

Leão

Com muita facilidade para interagir com as pessoas, você começa a sexta com pique para cuidar das tarefas em equipe. Mas, se quiser manter uma boa convivência com os colegas, evite exagerar nas cobranças e não fique reclamando de tudo, tá? Os relacionamentos recebem as melhores vibes e você vai se sentir melhor se estiver cercada de pessoas, só que ainda pode pintar um ou outro atrito. Se já encontrou sua cara–metade, o jeito é ter cuidado para não ficar cuidando demais do mozão, ou tentando controlar cada passo. Foque na diversão com o par! Na paquera, a pegadinha é evitar o excesso de exigências: curta a folia e esqueça os problemas, bebê!

Virgem

Você conta com seu lado prático para resolver qualquer pendência rapidinho, mas talvez não seja tão fácil quanto parece manter toda a atenção no serviço. Vale a pena se concentrar no que é mais importante e tomar alguns cuidados para não deixar nada pendente, ainda mais se vai emendar o carnaval. E falando na folia, a saúde pode se beneficiar com alguns cuidados extras. Embora as estrelas não estejam exatamente favorecendo a conquista, nada impede que você espalhe todo o seu charme por aí, valeu? O romance fica mais rotineiro do que você gostaria, mas talvez não seja a melhor hora para chutar o balde. Você pode se arrepender mais tarde.

Libra

Sextou, Libra, e o astral segue favorável para fazer contatos no trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade. É verdade que nem tudo será perfeito, mas com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, você conta com charme de sobra para driblar qualquer problema pelo caminho. Só tenha cuidado para não perder o foco no que precisa fazer caso aconteça algum problema na vida pessoal ou amorosa. A conquista promete fortes emoções, mas se está ficando com alguém, melhor ter cautela com as brigas. Com o mozão, aposte nas demonstrações de carinho e mostre todo o seu romantismo para fugir de qualquer treta na relação.

Escorpião

Logo cedo, assuntos antigos ou ligados à família se destacam, mas também pode surgir atrito com o pessoal de casa. Seu lado caseiro segue em alta e você pode melhorar a produtividade se trabalha em home office ou com algo que pode ser feito no seu lar mesmo. Por outro lado, algumas brigas podem azedar o astral e atrapalhar o foco nas tarefas. Para evitar o desgaste emocional, foque apenas no resultado e fuja de discussões. Se tem planos de ficar em casa e deixar a folia de lado, a noite tem tudo para ser perfeita! Mas, se pensa em curtir o carnaval, vai ser difícil controlar o ciúme. A paquera também pede cautela para não assustar o crush com seu jeito controlador.

Sagitário

Sextou, Sagita, e você estará mais falante do que o normal hoje! Aproveite para expandir seus contatos, inclusive no trabalho. Tente se concentrar em melhorar sua produtividade e confira várias vezes dados, fatos, documentos, e–mails, etc., porque a chance de ficar sonhando acordado e perder detalhes importantes não é pequena. Redobre o cuidado para não mandar algo incompleto ou até se tornar alvo de fofocas do pessoal mais próximo. A boa notícia é que a paquera promete novidades, por isso, bora lá se divertir e conhecer gente nova. Programa mais agitado com o mozão pode cair bem, mas não exagere porque sua saúde é que vai pagar o pato.

