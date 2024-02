Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (14), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Logo cedo, seu lado caseiro se destaca e você pode se voltar para assuntos domésticos e familiares. Apesar da manhã de folga, se der pra adiantar algum serviço em casa, você tem boas chances de encher o bolso. A Lua se muda para o seu paraíso astral à tarde, mas nem tudo será perfeito, Caprica. É que o risco de prejuízo é real oficial, ainda mais se você não se controlar e sair por aí comprando tudo o que vê pela frente. Em alguns momentos, discussão ou picuinhas com o pessoal de casa pode azedar seu humor. Se quiser tentar uma aproximação com um crush novo, vá com calma. Cuidado com o excesso de apego no romance, porque será difícil driblar uma briga.

Aquário

Viagens rápidas contam com as melhores vibes nesta manhã, ainda que possa pintar um ou outro imprevisto mais tarde. As conversas com os amigos ou as atualizações nas redes sociais podem movimentar a manhã, mas talvez não seja tão fácil ouvir pontos de vista diferentes ou lidar com fofocas e boatos. Mas vai ser preciso atenção redobrada à tarde, ainda mais se tiver que voltar ao trabalho, já que será um desafio e tanto manter a concentração nas tarefas. A conquista segue movimentada e pode pintar um amor à primeira vista logo cedo, bebê. Tá bom ou quer mais? Com o mozão, evite segredos e aposte em um programa caseiro à noite.

Peixes

Apesar da manhã de folga, as finanças continuam em destaque. A boa notícia é que pode descobrir uma fonte de renda alternativa, ter uma ideia lucrativa... Anote tudo para não esquecer mais tarde, tá? Pode ser divertido ir às compras, mas não exagere. A Lua entra em Touro à tarde e favorece as comunicações, meu cristalzinho. Mas nem tudo é perfeito e há risco de perder informações importantes se voltar ao trabalho sem manter o foco nas tarefas. A conquista talvez não ande tão animada quanto você gostaria, e até aquele ficante quase fixo pode sumir sem mais nem menos. Não deixe um mal–entendido ou uma fofoca causar problemas no romance.

Áries

Aproveite a manhã para se divertir na companhia dos amigos, que também estarão ao seu lado para tudo o que precisar. Seu charme também está on e pode fazer novos amigos, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. Mas, no final da manhã, críticas e cobranças podem azedar alguns relacionamentos se não tiver jogo de cintura, Áries. À tarde, a Lua se muda para Touro e favorece as finanças. Se tiver que voltar ao trabalho, foque nas boas oportunidades de encher o bolso, mas não misture dinheiro e amizade, tá? Uma amizade com benefícios pode azedar no final do dia. O romance está protegido pela manhã, mas não baixe a guarda à tarde.

Touro

Depois de todo o agito dos últimos dias, você pode aproveitar as boas vibes dessa Quartafeira de Cinzas para descansar e ficar no seu canto. Mas nem tudo é perfeirto e vale a pena ter cuidado em uma viagem, porque há sinal de imprevistos pelo caminho, meu cristalzinho. À tarde, a Lua entra em signo e envia boas energias para cuidar de assuntos pessoais. Se precisa voltar ao trabalho à tarde, é melhor ter cautela com atritos e cobranças. Fique na sua e fuja de confusões, Touro! Já a paquera pede alguns cuidados extras, mas ainda pode se sair bem no final da noite. O romance talvez ande mais devagar do que gostaria, o que não é algo ruim, bebê.

Gêmeos

Inspiração e boas ideias devem animar a manhã, meu cristalzinho, e as viagens seguem protegidas. A companhia dos amigos será mais do que bem–vinda e tem tudo para levantar o seu astral, mas também podem surgir alguns atritos no final da manhã. Vá com calma! Se vai trabalhar à tarde, talvez falte pique para manter o foco. Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós e não fique sonhando acordado, geminiangel! Seus planos de paquera têm mais chance de engrenar pela manhã, e se está de olho em alguém de outra cidade, suas chances aumentam. A dois, valorize a sintonia com o mozão e aproveite uma noite sossegada e aconchegante no seu cantinho.

Câncer

Se depender das estrelas, sua atenção pode se voltar para assuntos mais sérios nesta manhã, Câncer. Vale usar essa vibe para planejar o resto da sua semana com antecedência, mas não trace metas impossíveis. Se o estresse falar mais alto, você pode exagerar nas cobranças com as pessoas mais próximas. A Lua entra em Touro à tarde e, apesar de alguns desafios que vão surgir pela frente, você vai dar conta das tarefas se tiver que voltar ao trabalho. Melhor não ficar enrolando se quiser mandar mensagem ou se aproximar do crush. O dia corre bem com o mozão, mas há sinal de briga se exagerar nas críticas ou ficar apontando defeitos o tempo todo.



Leão

Aproveite a manhã para fazer uma viagem ou um passeio para conhecer um lugar diferente, assim dá para aproveitar a manhã de descanso dessa Quartafeira de Cinzas, Leão! Mas vai ter que agir com cuidado para driblar os imprevistos pelo caminho mais tarde, porque não será fácil manter toda a sua atenção nas tarefas que precisa fazer. Embora a Lua desperte seu lado ambicioso à tarde, se entender com os outros será um desafio e tanto. O romance segue em alta logo cedo, mas manter a descontração e evitar as cobranças será uma tarefa quase impossível mais tarde. Tá na pista? Talvez a paquera não corra como esperava, mas nada de desanimar.

Virgem

A manhã tem tudo para ser movimentada, com direito a surpresas pelo caminho e até uma briga com o mozão. Depois dos excessos dos últimos dias, é hora de cuidar melhor da saúde e fazer algumas mudanças nos seus hábitos, bebê! À tarde, seu entusiasmo cresce com a entrada da Lua em Touro, mas manter o foco no serviço será uma tarefa praticamente impossível. Ainda assim, faça um esforço, ok? No romance, o astral azeda pela manhã, mas melhora à noite. Se tem compromisso, pegue leve e faça sua parte para driblar uma briga. Se está de olho em alguém, mostre seu lado mais descontraído e animado à noite, assim, suas chances aumentam.

Libra

O feriadão prolongado está acabando, mas os relacionamentos ainda serão as grandes estrelas nesta manhã, Libra. Aproveite o resto da sua folga para curtir a companhia das pessoas que ama e faça o possível para driblar uma torta de climão com o pessoal de casa. Se tiver que trabalhar à tarde, você vai se sair melhor cuidando de tarefas que podem ser feitas a sós. Podem surgir alguns atritos com os familiares se eles começarem a dar palpite na sua vida amorosa, o que pode gerar muitas brigas com o mozão mais tarde. Tá amarrado! A boa notícia é que a paixão cresce e ajuda a fazer as pazes à noite. Seu carisma está on, mas há obstáculos na paquera.

Escorpião

Você começa a Quartafeira de Cinzas com a sua atenção focada no trabalho e na saúde. Se exagerou nos últimos dias, o corpo pode exigir alguns cuidados extras hoje. A comunicação pode falhar em alguns momentos no serviço, mas a Lua ajuda você a se entender melhor com os colegas à tarde. Por outro lado, manter a paz com a família vai exigir muitos sacrifícios e uma dose extra de paciência da sua parte. Já a vida amorosa não anda lá aquela animação toda, e com o ciúme dando as caras, vai ser quase impossível fugir de uma discussão ou DR com o par. Não será fácil animar as coisas na conquista e um ficante pode se afastar agora.

Sagitário

A Lua segue em seu paraíso astral nesta manhã, Sagita, sinal de que você vai aproveitar a QuartaFeira de Cinzas até o último minuto. Mas as estrelas mandam um recado: não exagere nos gastos porque o prejuizo será grande, bebê. Com a Lua de mudança para Touro à tarde, assuntos do dia a dia vão entrar na sua mira. O trabalho vai exigir muito esforço da sua parte, ainda mais se tiver problemas para manter o foco ou se surgirem mal–entendidos com o pessoal. Aposte no diálogo e no romantismo para encantar o mozão, mas pegue leve com o ciúme. Tudo indica que vai arrasar na conquista logo cedo, mas o astral muda à noite. Não enrole para mandar uma mensagem.

