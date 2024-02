Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:



Capricórnio

Você tem tudo para dar um show de criatividade e compartilhar ótimas ideias com os colegas logo cedo. Aposte no seu charme para fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou dar aquela movimentada nas vendas. A comunicação pode se tornar um grande trunfo se você souber como usar as palavras na hora de lutar pelos seus objetivos, Caprica. Mas o tempo fecha à noite e há risco de brigar com alguém próximo por causa de grana. A boa notícia é que você vai fazer o maior sucesso na paquera. Se joga! Altas doses de carinho e romantismo garantem momentos deliciosos com o mozão. Só não dê espaço para a possessividade se instalar à noite.

Aquário

No trabalho, concentrese no que exige mais atenção e faça um esforço extra para lidar com o serviço de rotina, assim dá para adiantar as suas obrigações e acabar mais cedo. Trabalho em home office ou com produtos e serviços para o lar devem render melhor. Assuntos familiares podem ocupar boa parte do seu tempo, mas nem tudo será perfeito em casa e pode ter torta de climão à noite se não medir as palavras. Se tem compromisso, um programa caseiro e aconchegante com o mozão ajuda a relaxar e recuperar a energia depois dos últimos dias de folia. A paquera anda devagar, ainda mais se a família ficar se intrometendo nos seus assuntos.

Peixes

Hoje, você conta com raciocínio rápido e boas ideias para resolver qualquer pepino e se destacar no trabalho. Explore a comunicação para adiantar o serviço e ainda dar uma animada nos colegas logo cedo. Vai ser mais fácil deixar uma boa impressão ao lidar com clientes ou pessoas novas, ampliar seus círculos sociais, e até fazer deslocamentos rápidos pela cidade. Mas as coisas mudam à noite e uma discussão ou mal–entendido pode azedar seu humor. Se está na pista, pode conhecer alguém novo, mas precisa tomar cuidado com os fofoqueiros de plantão. Há sinal de alto–astral e animação com o par, mas de DR também. Vá devagar.

Áries

Você começa o dia com muita habilidade para lidar com dinheiro, Áries. Há chance de descobrir novas maneiras de encher o bolso, fechar uma parceria comercial e até receber uma grana que não esperava. Mas o astral azeda à noite e os astros avisam que pode pintar problema nas amizades. Se andou se desentendendo com alguém próximo, uma briga não está descartada e há chance até de botar fim a uma amizade antiga. Não deixe isso respingar na vida amorosa, ainda mais se a treta for com alguém próximo de vocês dois. Talvez seja preciso conversar com o mozão sobre os gastos do casal. Melhor disfarçar a possessividade se está a fim de um contatinho novo.

Touro

Logo cedo, você pode se surpreender com o que conseguirá conquistar se focar os esforços nas tarefas que vão surgir pela frente. Você pode sentir suas energias renovadas, mas é preciso direcionar isso para o que realmente importa, Touro! Confie na própria capacidade e não espere demais dos outros, principalmente na área profissional. À noite, há risco de perder a paciência e exagerar nas críticas com alguém mais velho ou muito conservador. Conte até dez e não se abale! Ainda bem que o astral fica mais descontraído na paquera e você vai dar um show! Mostre seu charme sem medo. A dois, mantenha a leveza e deixe as críticas e cobranças de lado.

Gêmeos

A semana está acabando, Gêmeos, mas você vai precisar de uma dose extra de foco para lidar com as suas obrigações. No trabalho, ouça sua intuição e priorize tarefas que podem ser feitas de maneira reservada. Com a Lua infernizando seu astral, agir discretamente será o segredo para manter os invejosos bem longe e dar aquele gás na carreira. Pena que o tempo fecha à noite e as estrelas pedem cautela extra com viagem ou no contato com pessoas de fora. Na conquista, clima de mistério e muita sensualidade animam as coisas, mas a distância será um problema. Vale concentrar sua atenção no par se quiser proteger e blindar o seu romance.

Câncer

As estrelas aumentam sua disposição para conhecer novos horizontes, viver experiências diferentes e deixar a rotina de lado nesta quinta. Que tal experimentar novas maneiras de realizar as tarefas do dia a dia, por exemplo? Além de ser divertido, você ainda pode encontrar um jeito de melhorar sua produtividade. As amizades contam com vibes positivas logo cedo, mas o astral muda e há risco de briga feia à noite. A paquera pode surpreender, mas talvez tenha que lidar com uma sabotagem de alguém que considerava como um amigo. No romance, a sintonia com o par tem tudo para crescer. Mas é melhor não deixar os amigos interferirem demais na sua relação.

Leão

Com o foco totalmente concentrado no serviço logo cedo, você pode render muito mais do que esperava nesta quinta. O astral é perfeito para repensar a carreira, fazer ajustes e até encontrar maneiras alternativas de batalhar pelo sucesso. Também vale a pena rever a imagem que você passa aos outros, seja fazendo ajustes no visual ou contatos importantes. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar briga com alguém querido à noite. Caprichar na produção ajuda a ganhar a atenção do crush, mas talvez não seja tão fácil se aproximar. As estrelas pedem cautela com discussão ou estresse no romance, porque lidar com críticas e cobranças não será fácil, Leão.

Virgem

No trabalho, você vai esbanjar criatividade, Virgem. As tarefas devem render mais se você apostar no espírito de equipe e encarar o serviço com garra e disposição. Investir em conhecimento é sempre uma boa ideia, meu cristalzinho. Mas vai ser um desafio manter o foco no serviço mais tarde, inclusive se precisa cuidar de algumas tarefas em casa. A saúde pede atenção extra e os excessos dos últimos dias podem cobrar o preço agora, inclusive na alimentação. Um programa fora da rotina pode ser a melhor pedida para animar os momentos com o par e driblar a monotonia. Se o seu coração está vago, uma aventura ou paquera com alguém de longe pode ser interessante.

Libra

Você começa esta quinta com a intuição tinindo, Libra, e isso será importante para lidar com algumas reviravoltas inesperadas. Mas as vibes são as melhores possíveis ao longo do dia, por isso, o jeito é redobrar o empenho no trabalho e seguir sua intuição para encontrar boas oportunidades. Se vinha pensando em trocar de emprego, ou se está tentando uma vaga nova, as estrelas avisam que pode surgir uma ótima notícia hoje. Pena que o astral muda à noite e vai sobrar para a vida amorosa, meu cristalzinho. Você segue esbanjando charme e seducência, mas há sinal de imprevistos na paquera. A dois, será complicado contornar uma briga ou discussão.

Escorpião

Os astros prometem melhorar a interação com os colegas e parceiros nesta quinta, Escorpião. Seu signo tem fama de ser mais fechado, mas o dia será perfeito para cuidar de projetos e tarefas que dependem da colaboração de outras pessoas. Os relacionamentos também contam com vibes maravilindas na vida pessoal e você tem tudo para se divertir na companhia das pessoas que mais ama. Pena que nem tudo é festa e, tanto em casa quanto no romance, podem surgir atritos à noite. A paquera também pode surpreender, mas adiante os contatos se quiser se dar bem. Com o mozão, o ciúme pode se tornar o grande vilão do relacionamento.

Sagitário

Logo cedo, vai sobrar pique para mergulhar no trabalho e finalizar as tarefas que estavam pendentes desde a semana passada, meu cristalzinho. Foco, fé e café serão o segredo para o seu sucesso, já que não vai faltar serviço despencando no seu colo! Dedicação e até alguns sacrifícios serão importantes para cuidar da saúde. Mas o céu não está lá essa festa toda à noite e você pode ter problema com os fofoqueiros de plantão. Não compartilhe seus segredos e redobre a atenção com o que posta nas redes sociais. Talvez a paquera se desenrole mais devagar do que você gostaria. A rotina pode incomodar no romance e é melhor evitar assuntos sensíveis à noite.

