Horóscopo do dia - Veja a previsão para seu signo

Capricórnio

A manhã será perfeita para cuidar de serviços que exigem criatividade e contato com outras pessoas, especialmente se precisa trocar ideias com clientes ou convencer alguém. Mas nem tudo é perfeito e a tentação de exagerar nos gastos pode comprometer seu orçamento, Caprica. A boa notícia é que Vênus entra em sua Casa da Fortuna mais tarde, o que deve mexer com o seu bolso e ajudar a melhorar as contas em casa. Preparese para fazer o maior sucesso na conquista! Paixão à primeira vista tem mais chance de dar certo se jogar todo o seu charme logo cedo. Você e o mozão vão se entender melhor hoje, mas um astral mais sério esfria o romance à noite.

Aquário

Nesta sexta, agir com responsabilidade será importante se quiser dar conta de todas as tarefas, Aquário. Se trabalha em home office ou com serviços voltados ao lar, a manhã tem tudo para ser mais produtiva e o dinheiro deve entrar rapidinho. Ainda que possa pintar alguma treta com um familiar à tarde, peça desculpas e volte às boas assim que esfriar a cabeça. Vênus desembarca em seu signo hoje e ressalta seus pontos fortes, além de enviar uma dose extra de charme. E com a Lua em seu paraíso astral à noite, vai ser difícil encontrar alguém que resista ao seu carisma, bebê! Tudo indica que você vai brilhar tanto na vida a dois quanto na paquera.

Peixes

Aproveite a manhã para trocar ideias com os colegas, ampliar seus contatos profissionais e cuidar de tudo o que envolva deslocamento rápido pela região. Embora as coisas devam correr numa boa na maior parte do dia, os astros pedem cuidado nas comunicações à tarde, já que os fofoqueiros de plantão podem incomodar. E com Vênus infernizando o seu astral a partir de agora, o jeito é ouvir seu sexto sentido e se afastar de quem não merece confiança. Sair da rotina aumenta a chance de fazer uns contatinhos interessantes, mas isso pode mudar à noite. A Lua destaca seu lado mais caseiro e pode trazer um astral aconchegante para os momentos com o mozão.

Áries

Sextou, Áries, e trago boas e más notícias sobre as finanças hoje. Você começa o dia com boas possibilidade de encontrar negócios lucrativos e até de receber dinheiro que não estava esperando. Mas, à tarde, vai precisar redobrar a atenção para não ter prejuízo se resolver correr riscos ou investir em um novo negócio. O dinheiro pode causar problemas em uma amizade, mas ainda bem que Vênus entra em cena e ajuda a fortalecer essa relação. À noite, a Lua entra em Gêmeos e deixa o astral mais leve, o que tem tudo para favorecer os seus planos com um ficante. Esse clima descontraído também contagia o romance e a sintonia com o mozão vai crescer.

Touro

A manhã será perfeita para cuidar de alguns interesses pessoais, mergulhar no trabalho e mostrar que tem responsabilidade pra lidar com qualquer coisa que surgir no meio do caminho. E com Vênus de mudança para Aquário, a sua carreira conta com as melhores energias a partir de agora. Nem mesmo um ou outro atrito vai impedir a sua estrela de brilhar na área profissional! Mas a Lua destaca seu lado possessivo à noite e tentar controlar o mozão talvez não seja a atitude mais acertada. Ao invés disso, conversem sobre as finanças do casal e façam planos para o futuro juntos. A conquista pode ser divertida, mas tem mais chance de dar certo durante o dia.

Gêmeos

Sextou, Gêmeos, mas a Lua segue infernizando seu astral e você vai se sair melhor se ficar no seu canto hoje. Vai ser mais fácil cuidar dos assuntos de rotina e pode até se destacar se direcionar o foco para assuntos que exigem segredo. Sua intuição estará mais afiada. Planos para uma viagem pedem um pouco mais de planejamento e disciplina da sua parte, mas depois contam com as energias maravilhosas de Vênus. Tá bom ou quer mais? Com a entrada da Lua em seu signo à noite, você pode sentir suas energias revigoradas! Aproveite esse pique todo para encantar um ficante ou fisgar um novo crush. O romance ganha leveza e bom humor, o que será perfeito!

Câncer

Você vai sextar com muito pique para cuidar do trabalho, Câncer, e pode até se interessar por alguns negócios que não estão na sua zona de conforto, desde que sejam razoáveis, é claro. Há sinal de tensão em alguns relacionamentos que andam desgastados, tanto na vida profissional quanto nas amizades, na parte da tarde. Ainda bem que Vênus reforça a sua disposição para encerrar alguns ciclos e abrir espaço em sua vida para novos começos. Você e o mozão podem sonhar com uma noite mais sossegada e aconchegante. Se o seu coração está vago, capriche na seducência e espalhe seu charme por aí, porque isso vai mudar rapidinho.

Leão

Nesta sexta, sua ambição vai fazer a diferença e pode pavimentar o caminho para o seu sucesso. Dedicar um esforço extra na hora de cuidar das suas tarefas vai causar uma boa impressão no trabalho. Mas talvez não seja tão fácil lidar com a concorrência, por isso, é melhor vigiar as suas costas e não baixar a guarda. Vênus favorece os relacionamentos a partir de agora, tanto na área profissional quanto na vida pessoal. Pode até surgir um ou outro atrito com o seu amor pela manhã, mas o astral melhora muito ao longo do dia e o romance tem tudo para ficar perfeito. Se está ficando com alguém, é um bom momento para conversar sobre o futuro dessa relação.

Virgem

Sextou com as melhores vibes logo cedo, Virgem, e você pode adiantar as tarefas que exigem a colaboração de outras pessoas. É que, à tarde, pode ser mais complicado evitar distrações. Ainda bem que Vênus dá uma força e envia energias poderosas para ajudar o trabalho a fluir: as coisas vão acabar se ajeitando. Os cuidados com a saúde podem trazer ótimos resultados, ajudando a melhorar até a sua autoestima. Você pode se divertir com o mozão à noite, mas não será fácil deixar as preocupações de lado e se concentrar apenas no romance. Tá na pista? Há chance de pintar uma paixão com alguém disputado ou de se envolver com um colega próximo.

Libra

Esta sexta começa agitada, com direito a reviravoltas e surpresas no trabalho. Algumas serão positivas, especialmente pela manhã, e você tem tudo para sair no lucro. Aproveite o astral para se desapegar de tudo o que não combina mais com você, seja um relacionamento que já deu o que tinha que dar, ou objetos que estão pelos cantos só juntando poeira. Ainda que possa pintar uma ou outra briga com o mozão, a entrada de Vênus em seu paraíso astral promete uma fase de alegrias, desenvolvimento e muito romantismo para a vida amorosa. A paquera tem tudo para ficar mais animada também e nem a distância vai ser um problema se tiver um crush em vista.

Escorpião

No trabalho, juntar forças com os colegas será uma boa pedida para turbinar seu desempenho nesta manhã. Mas o astral muda à tarde e talvez não seja tão fácil assim conviver numa boa com os outros, mesmo que seja necessário. O clima pode azedar em casa em alguns momentos, mas Vênus promete vibes maravilhosas mais tarde que vão ajudar a manter a paz entre os familiares, meu cristalzinho. Com a entrada da Lua em Gêmeos à noite, a paquera ganha um novo impulso, sinal de que vai chover novos contatinhos! Você e o mozão estarão mais unidos, mas é a paixão que vai dar a liga nesse romance. Vocês dois vão pegar fogo entre os lençóis!

Sagitário

Sextou, Sagita, e você vai manter o foco no trabalho pela manhã. Pra dar conta de tudo o que vai cair no seu colo hoje, a dica é redobrar a atenção em cada tarefa, e sem deixar os detalhes passarem batidos. Se você trabalha correndo de um lado para o outro, ou com algo que envolve redes sociais, saiba que vai precisar de cuidado extra depois do almoço. Ainda bem que Vênus chega em Aquário no final da tarde e promete dar aquela força para você brilhar nas comunicações! E com a Lua mandando good vibes para o romance à noite, você e o mozão vão se entender às mil maravilhas. Se tem um ficante ou está de olho em alguém, esse lance pode se firmar agora.

