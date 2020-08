Hospital do Pênfigo faz a entrega de 20 leitos de UTI

A possibilidade de ampliação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento da covid-19 em Campo Grande foi o foco da última reunião realizada na sexta-feira (14/8), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal e os representantes dos hospitais das redes pública e privada de saúde.

Na pauta, os próximos desafios no combate à pandemia da covid-19 na Capital. Na oportunidade, a Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depólito Fluminhan apontou o elevado número de casos confirmados, a necessidade de internação em leitos de UTI e a sua alta taxa de ocupação. Cada representante informou a disponibilidade de estrutura física, equipamentos, insumos, medicamentos e, principalmente, de recursos humanos.

Na Capital, após a instauração do Inquérito Civil nº 06.2020.00000514-7 pela 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública, com a finalidade de apurar a efetiva implementação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva e leitos clínicos de isolamento no Município de Campo Grande para o enfrentamento da pandemia da covid-19, foram providenciados novos leitos de UTI. Para fazer uma comparação, em relação ao mês de março, em que estavam disponíveis 116 leitos de UTI SUS na Capital, atualmente, são 312. Houve, assim, um incremento de 169% de leitos de UTI SUS em relação ao início da pandemia.

Nessa segunda-feira (24/8), o Hospital do Pênfigo fez a entrega de 20 leitos de UTI para atender a necessidade de Campo Grande, conforme combinado em reunião. Estiveram presentes para receber esses leitos a Promotora de Justiça e Coordenadora do GAEDS, Filomena Aparecida Depólito Fluminhan; o Prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad; o Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho; e representantes da Defensoria Pública e do Hospital do Pênfigo.

Segundo Filomena Aparecida Depólito Fluminhan: “Os novos leitos representam uma nova conquista aos usuários do SUS, que terão mais 20 leitos SUS de UTI para atender os casos de agravamento da Covid-19 na Capital, além de figurarem mais um resultado obtido pelo Ministério Público na via extrajudicial, que tem se firmado como a via da solução efetiva”.

