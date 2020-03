Hospital Regional de Ponta PorÃ£ instala estrutura para pacientes com dengue

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, acaba de instalar tenda para auxiliar no atendimento a pacientes com dengue. A medida foi implantada com objetivo de otimizar o fluxo de atendimento e diminuir o tempo de espera durante o período de pandemia do Covid-19.

“A tenda tem 30 metros quadrados e está equipada com poltronas, ar condicionado e TV para os pacientes receberem a soroterapia. Também contamos com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde que nos auxiliou com médicos e enfermeiros”, explicou o médico e diretor-técnico do hospital, Antonio Martinussi.

O médico ressalta que os pacientes com sintomas de dengue serão triados na carreta da saúde, instalada em área próxima, e encaminhados para a tenda. “Assim que esse paciente com suspeita de dengue for triado, ele passa pelo médico e recebe a medicação na tenda. Neste ambiente também é coletado o exame. Nosso intuito é reduzir o tempo de espera e desafogar o fluxo para os pacientes do Covid-19. Também contamos com o apoio da prefeitura que está atendendo os casos de dengue em outra estrutura”, afirmou.

Carretas da Saúde

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), também conta com duas carretas da saúde para auxiliar nos casos suspeitos de coronavírus. As unidades móveis foram disponibilizadas pela Prefeitura de Ponta Porã e Secretaria Municipal de Saúde e vão dar suporte ao novo fluxo de atendimentos aos pacientes. Uma carreta será destinada para triar pacientes com sintomas de Covid-19, tais como: tosse, febre, dor de garganta, espirro, coriza e falta de ar. A outra carreta será para triar pacientes com outras urgências e emergências, incluindo outras síndromes respiratórias.

Após a triagem, o paciente com sintomas de coronavírus seguirá por uma área específica de isolamento, paramentado com máscara e devidas precauções. Dentro dessa área, há uma equipe específica com roupas e materiais de proteção individual, sala de estabilização respiratória com monitores, respiradores e uma Unidade de Terapia Intensiva com capacidade para 10 leitos.

