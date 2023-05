Hospital Regional terá horário de visitas ampliado a partir de 1º de junho

A partir do dia 1º de junho, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) contará com horário ampliado de visitas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Adulto, passando de somente uma visita ao dia para três.

Segundo a diretora-presidente do HRMS, drª Marielle Alves Corrêa Esgalha, as visitas são de extrema importância para o bem-estar do paciente, que já está afetado devido a internação.

“O envolvimento e a participação da família no cuidado do paciente crítico desempenha papel fundamental no bem-estar do paciente, por isso estamos ampliando o acesso dos visitantes”, pontuou.

Com isso, serão permitidas três visitas, nos horários matutino, das 11:00 às 11:30, vespertino, das 17:00 às 17:30, e noturno, das 20:30 às 21:00. Poderão entrar até dois visitantes por horário, sem a troca de acompanhantes, salvo exceções.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também