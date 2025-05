Hospital São Julião conquista prêmio nacional por práticas de sustentabilidade

O Hospital São Julião, de Campo Grande levou o prêmio ESG 2025 por usas ações ambientais e sociais reconhecidas pela Associação Brasileira de ESG na categoria “Gestão de Resíduos e Reciclagem”. A premiação da organização mais relevante do país no reconhecimento de iniciativas voltadas à sustentabilidade ocorreu em São Paulo.



O gerente de Política Ambiental do hospital, Bruno Maddalena reafirmou compromisso de um futuro mais consciente. “Este reconhecimento comprova que é possível oferecer saúde pública de qualidade com responsabilidade ambiental. É uma conquista que projeta Mato Grosso do Sul como referência nacional em práticas ESG na área da saúde. Reafirmamos nosso compromisso com um modelo hospitalar mais sustentável e com um futuro mais consciente para todos.”

O reconhecimento nacional foi concedido ao case “Programa Lixo Zero em Hospital Filantrópico Conveniado com o SUS”, apresentado por Bruno Maddalena.



O Hospital São Julião foi a primeira instituição hospitalar da América Latina a obter a certificação “Lixo Zero”, destinando corretamente mais de 84% de seus resíduos em 2024, por meio de práticas como reaproveitamento, reciclagem e compostagem. O projeto destacou a experiência do São Julião na gestão de resíduos sólidos dentro de um modelo filantrópico e 100% integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

