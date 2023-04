Hospital São Julião planeja ações de aprimoramento ambiental

Se reinventado desde 1930, o Hospital São Julião, referência em tratamento da hanseníase e oftalmologia, se prepara para uma nova jornada com preservação ambiental da sua área de 240 hectares, que possui nascentes de córregos, vegetação de cerrado e mata ciliar em harmonia com os elementos da natureza.

Com o aprimoramento do local, fundado como uma das 36 colônias de hansenianos que passou por períodos difíceis de preservação e acolhimento humano até a chegada da Irmã Silvia Vecellio em 64, agora novas metas são traçadas.

Com a ajuda da Irma, muitas mudanças aconteceram desde então e em 1999 surgiu a Estação de Tratamento de Esgoto nas terras do hospital, fruto de uma ação entre a prefeitura municipal e a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. No ano 2000, a coleta do lixo urbano chegou à região Norte da cidade (Nova Lima, Anache, Colúmbia). Um container foi instalado na entrada do hospital para recolher os resíduos, que eram colocados em sacos pretos, sem separação. Foram seis anos de idas e vindas de caminhões esparramando chorume pelo caminho.

Em 2014 o São Julião decidiu implantar a coleta seletiva e, para sensibilizar a comunidade interna. Em janeiro de 2015 a coleta seletiva tornou-se atividade oficial no São Julião, com o apoio da administração e todos os setores.

Em 2019, o hospital passou a gerar 12 toneladas mensais de resíduos orgânicos, números que motivaram a criação de um galpão de apoio, anexo a um Pátio de Compostagem, aplicado no plantio de árvores, que permitiu um processo de reflorestamento em uma área degradada, onde foram plantadas mudas nativas e bananeiras.

Em 2022, a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, mantenedora do Hospital São Julião, presidida pelo engenheiro Carlos Melke, criou a Gerência de Política Ambiental, fortalecendo sonhos e objetivos semeados a partir do ano 2000.

Agora a associação beneficente amplia a participação com o meio-ambiente e estipula novas metas. São Elas:

- Aprimoramento do trabalho de coleta seletiva, por meio da educação continuada das equipes, da criação de um comitê interno de Educação Ambiental e da busca de soluções inovadoras.

- Planejar e conduzir a produção hortifruti no caminho da transição agroecológica.

- Ampliar o projeto de reflorestamento, com ênfase nos Ipês.

- Consolidar-se como campo de trabalho para a qualificação profissional dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Padre Franco Delpiano, com sede no Hospital São Julião.

- Empreender estudos para a implantação de uma APP - Área de Preservação Permanente, nas terras do Hospital São Julião.

