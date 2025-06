Hospital São Julião recebe pela segunda vez o Prêmio Zilda Arns

O Hospital São Julião, localizado em Campo Grande, foi novamente reconhecido nacionalmente pela sua atuação em prol da dignidade da pessoa idosa.

A instituição filantrópica foi escolhida pela segunda vez consecutiva para receber o Prêmio Zilda Arns, concedido pela Câmara dos Deputados a entidades que se destacam na promoção e defesa dos direitos da população idosa no Brasil.

A indicação partiu do deputado federal Geraldo Rezende (PSDB-MS), que ressaltou o papel histórico do São Julião na saúde pública de Mato Grosso do Sul.

O hospital é reconhecido como referência nacional e internacional no atendimento humanizado, especialmente voltado a idosos em situação de vulnerabilidade social.

“Receber esse prêmio pelo segundo ano consecutivo é uma honra que reforça nosso compromisso com a dignidade e o cuidado humanizado. Agradecemos profundamente ao deputado Geraldo Rezende, um homem da saúde, cuja sensibilidade e trajetória ética muito engrandecem essa conquista”, declarou Carlos Augusto Melke, presidente executivo do São Julião.

A entrega oficial do prêmio ocorrerá no dia 1º de outubro de 2025, em uma cerimônia na Câmara dos Deputados, em Brasília, como parte das comemorações pelo Dia Internacional do Idoso.

A premiação leva o nome da médica e sanitarista Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança, cuja trajetória é símbolo do cuidado e da promoção da vida.

