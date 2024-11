Hospital Universitário da UFGD alerta sobre golpe da cobrança

Depois de seguidas denúncias de golpistas utilizando o nome do Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD/Ebserh) para fazer cobranças de serviços, a entidade emitiu uma nota reiterando que os atendimentos e todos os procedimentos de saúde são 100% gratuitos, em conformidade com as diretrizes do SUS.

Conforme o Hospital, os criminosos têm se passado por médicos para solicitar pagamentos de exames ou tratamentos, prática que não condiz com os procedimentos adotados pelo hospital.

"A instituição alerta que essa prática é fraudulenta e reforça a orientação para que, caso alguém receba qualquer solicitação de pagamento em nome do HU-UFGD, entre em contato imediatamente com o Serviço de Ouvidoria.

O HU-UFGD reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a segurança das informações de seus pacientes e colaboradores. Em casos de irregularidades, medidas administrativas e legais são prontamente tomadas para garantir a integridade das operações e a confiança da comunidade.

A instituição conta com o apoio da imprensa e da sociedade para combater práticas fraudulentas que possam comprometer o acesso seguro e gratuito aos serviços de saúde".

Os canais de contato são:

E-mail: [email protected]

Telefone: (67) 3410-3001

Caixa de coleta: Formulário disponível nas recepções do hospital

Carta: Rua Ivo Alves da Rocha, 558 - Altos do Indaiá - Dourados/MS - CEP 79823-501

Portal: Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação





