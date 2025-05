Hotel brasileiro entra na lista dos 25 melhores do mundo; confira

Com base em avaliações de viajantes na plataforma TripAdvisor, o Brasil ganhou destaque ao ficar em 14º lugar no ranking dos 25 Melhores Hotéis do Mundo, com um único estabelecimento na lista.

O Hotel Ritta Höppner, em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi o estabelecimento citado na lista. Fundado em 1958, o local tem uma atmosfera de vilarejo, decoração de inspiração europeia e capela para casamentos.

Em primeiro lugar ficou o Hotel Secrets Akumal Riviera Maya, em Akumal, no México.

O prêmio é concedido aos hotéis que recebem um grande volume de avaliações e opiniões positivas em um período de 12 meses.

Confira a lista completa:

1 - Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal, México

2 - Grandvrio Ocean Resort Danang, Dien Ban, Vietnã

3 - Gokulam Grand Turtle on the Beach, Kovalam, Índia

4 - Romance Istambul Hotel, Istambul, Turquia

5 - Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Eagle Beach, Aruba

6 - St - Ermin's Hotel, Autograph Collection, Londres, Reino Unido

7 - Hyatt Zilara Cap Cana, Cap Cana, República Dominicana

8 - French Quarter Inn, Charleston, Estados Unidos

9 - Chandys Windy Woods, Chithirapuram, Índia

10 - Siyam World Maldives, Dhigurah, Maldivas

11 - Secrets Maroma Beach Riviera Cancun, Playa Maroma, México

12 - La Siesta Classic Ma May Hotel, Hanói, Vietnã

13 - Hotel Moments Budapest, Budapeste, Hungria

14 - Hotel Ritta Höppner - Gramado (RS), Brasil

15 - The Kayon Jungle Resort, Jacarta, Indonésia

16 - Hotel Vision Budapest, Budapeste, Hungria

17 - Ashley Tanah Abang, Jacarta, Indonésia

18 - Sani Beach, Sani, Grécia

19 - Steigenberger Coraya Beach, Marsa Alam, Egito

20 - Emerald Faarufushi Resort & Spa, Faarufushi, Maldivas

21 - Jaya House River Park, Siem Reap, Camboja

22 - Dinarobin Beachcomber, Case Noyale, Ilhas Maurício

23 - Iberotel Makadi Beach, Makadi Bay, Egito

24 - Le Méridien Ile Maurice, Ilhas Maurício

25 - Hotel The Cliff Bay, Madeira, Portugal

