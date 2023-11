Hotel de Bonito ganha certificação internacional em turismo sustentável

Considerada como melhor destino ecológico nacional por 17 vezes, a cidade de Bonito/MS é sempre destaque nacional por sua beleza exuberante e conservação natural. Desta vez, o hotel Paraíso das Águas, localizado em Bonito, conquistou o reconhecimento internacional da Green Tourism, uma organização sediada na Escócia, que atua para identificar e reconhecer empresas que realizam efetivamente o “turismo verde”.

Com selo Bronze, a empresa foi destaque internacional pelas práticas de turismo sustentável. Na avaliação da diretora-executiva, Silvia Schimidt, o selo foi mais uma comprovação de que o negócio está trilhando o caminho certo, ao decidir adotar as pegadas ecológicas, propostas por organizações empresariais de diferentes partes do mundo.

“Quando me questionam sobre a mudança no modelo de negócio da empresa construída pelos meus país, eu sempre reforço que temos de pensar no futuro de nossas famílias e do planeta. Qual será nosso legado, já que vivemos em uma região considerada um dos melhores destinos ecológicos do país e do mundo?”, argumenta a empresária.

A trajetória do turismo sustentável no Paraíso das Águas começou há pouco mais de três anos, no período de restrições sociais da pandemia. Silvia e sua equipe de colaboradores começaram a idealizar mudanças de comportamento que atendessem os pilares da sustentabilidade empresarial.

Reconhecimentos conquistados em 2023

O primeiro passo para entender como iniciar as práticas de turismo sustentável foi a contratação de uma consultoria especializada. Silvia lembra que, por meio do diagnóstico entregue, foi identificado que o ponto de vulnerabilidade era o volume de lixo úmido orgânico produzido diariamente.

“Contratamos os serviços da empresa Ciclo Azul que atua com consultoria ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e projetos técnicos. Com o resultado recebido, conseguimos adotar um plano de ação, que reduziu expressivamente o volume do lixo que era enviado para o aterro municipal”, acrescenta.

A auditoria nos processos de: redução no volume de lixo, compostagem, reciclagem, logística reversa, políticas de lixo zero, inovação, controle e monitoramento, garantiram ao hotel a certificação Lixo Zero. Em Mato Grosso do Sul, o hotel foi o 1º negócio do ramo e no Brasil, o 8º a receber o selo.

O segundo certificado foi conquistado no início de agosto, pelo uso de fonte de energia renovável (fotovoltaica). O Selo Solar é concedido pelo Instituto Ideal, entidade nacional que atua com duas organizações europeias, defensoras do uso de eficiência energética no setor empresarial.

Além das certificações recebidas, por meio de auditorias, o Paraiso das Águas também obteve os seguintes reconhecimentos e premiações:

- Selo Viagem Sustentável da plataforma Booking

- Best of the Best – Traveler choices do Tripadvisor

- Selo de Turismo Sustentável

- Selo Eco Friendly – plataforma Travel Mith

A empresa també cumpriu 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), firmados na Agenda 2030, pela Organização das Nações Unidas (ONU):

ODS 5 - Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres

ODS 6 - Água Limpa e Saneamento

ODS 7 - Energia Acessível e Limpa

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

ODS 12 - Gestão de resíduos

A diretora executiva do hotel Paraíso das Águas explica que os prêmios Bronze/Prata/Ouro da Green Tourism são uma excelente forma de progredir numa jornada ecológica, bem como, atuar como uma marca de qualidade verde, atraindo um número crescente de empresas, visitantes com mentalidade ecológica.

“Entendemos que a melhor maneira de fortalecer nosso compromisso com a sustentabilidade é com uma certificação. Esta não apenas demonstra nossa dedicação à causa, mas também funciona como um atestado de excelência no qual nossos hóspedes podem confiar”, conclui.

