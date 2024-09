HRMS convoca candidatos aprovados em concurso para exame admissional e posse

Os candidatos, aprovados no concurso público para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), estão sendo convocados para realizar os exames admissionais. A chamada, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (3), abrange candidatos para os cargos da carreira de Gestão de Serviços Hospitalares no Quadro de Pessoal da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU).

De acordo com o edital publicado, a investidura dos candidatos aprovados será composta por duas etapas obrigatórias: exame médico admissional e posse. Para o exame médico admissional, os candidatos deverão comparecer à Diretoria de Perícia Médica Previdenciária (DPMP/AGEPREV), situada na Avenida Mato Grosso, nº 5.778, em Campo Grande/MS.

É necessário que os candidatos levem um documento de identificação com foto, uma caneta esferográfica azul ou preta, e utilizem trajes de banho (maiô de duas peças para mulheres e sunga para homens). Além disso, deverão portar os originais dos resultados de exames, laudos e pareceres conforme especificado no edital.

A posse dos aprovados ocorrerá na sede da FUNSAU, localizada na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Aero Rancho, Campo Grande/MS. Os candidatos devem cumprir todas as etapas descritas no edital e comparecer nas datas e horários estabelecidos. A não observância dos prazos ou a falta de comprovação dos requisitos legais pode resultar na anulação da nomeação, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990.

Os exames e as posses estão agendados para o período de 16 a 27 de setembro. Detalhes sobre datas e horários específicos para cada candidato, assim como orientações adicionais, estão disponíveis nos editais publicados entre as páginas 121 a 144 do DOE.

A FUNSAU orienta todos os candidatos a revisarem atentamente os editais e se prepararem adequadamente para as etapas subsequentes, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos para a efetivação de suas nomeações. Confira a publicação clicando aqui.

