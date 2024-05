HRMS registra primeiro nascimento no Dia das Mães

Carla Andréa, com Governo do MS

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) registrou o primeiro nascimento de um bebê no Dia das Mães. Heitor Colman da Silva nasceu às 2h12 deste domingo (12), em um parto cesárea.

Heitor é filho de Camila Colman Alvarez e Claudinei dos Santos da Silva. Ele veio ao mundo após uma gestação de 40 semanas e um dia. A mãe expressou sua gratidão e desejou que o pequeno "realize todos os seus sonhos com muita saúde".

O parto foi realizado pela equipe de Ginecologia e Obstetrícia do HRMS, composta pela médica pediatra dra. Louise Zangari, as enfermeiras Ingrid Iara e Josilene Gomes, e as técnicas de enfermagem Selma, Marli, Márcia, Cleide, Elenice e Kezia.

