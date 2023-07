Regional retoma visita antecipada para gestantes conhecerem maternidade

A visita antecipada de gestantes ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) para realizarem o percurso do Pronto Atendimento Médico até a maternidade antes do dia do parte voltou a ser realizada nesta semana.

“Além de apresentar toda a estrutura hospitalar, esse é um momento importante para orientar a mãe e o acompanhante sobre os cuidados para a saúde do bebê. Esse contato prévio também proporciona um ambiente mais seguro na hora do nascimento”, disse a enfermeira apoiadora a Linha Materno Infantil do HRMS, Márcia Marsilha Meireles.

Mãe de primeira viagem, Yasmin Copes de Jesus, de 19 anos, considera a iniciativa essencial para o bem-estar antes e na hora do parto. “O dia está chegando e estou tentando não ficar muito nervosa, a visita me deixa mais tranquila. É legal saber como funciona e como vai ser“, disse a gestante que está entrando no 9° mês.

Acompanhada da mãe, Yasmin percorreu todo o trajeto realizado pelas gestantes no dia do parto, desde a entrada pelo PAM (Pronto Atendimento Médico) até a maternidade, passando por unidades intermediárias como a UTI Neonatal, caso o recém-nascido necessite.

O diretor-geral do HRMS, dr Paulo Eduardo Limberger, destaca a retomada de atividades como a visita antecipada, que foram suspensas por ocasião da pandemia do coronavírus. “A pandemia suspendeu algumas atividades no hospital e a visita antecipada foi uma delas, agora estamos retomando. Além disso, também estamos seguindo diretrizes estabelecidas pela Rede Cegonha, Iniciativa Hospital Amigo da Criança e Hospital Amigo da Mulher, com foco na segurança e saúde dos nossos pacientes”, destacou.

Para conseguir uma visita é necessário passar por agendamento prévio, solicitado pelas unidades básicas de saúde. O HRMS abrange unidades das regiões Lagoa e Anhanduízinho, são elas: USF JD Batistão, USF Portal Caiobá, USF Tarumã, USF Oliveira, USF Vila Fernanda, UBS Aero Rancho, UBS Dona Neta, UBS Pioneiro, USF Aero Rancho IV, USF Iracy Coelho, USF Parque do Sol, USF Dom Antônio e USF Nova Esperança. Para mais informações entre em contato pelo telefone (67) 33787929.

