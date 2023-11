Humorista Carlos Alberto de Nóbrega é internado após acidente doméstico

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico no último sábado (11) em sua casa de campo.

Segundo a assessoria de imprensa de imprensa do humorista, ele sofreu uma queda após tropeçar ao sair da piscina do local.

Inicialmente, o SBT, emissora cujo Carlos Alberto é contratado, afirmou que ele havia sofrido apenas com uma costela trincada, porém, sua mulher, a médica Renata Domingues de Nóbrega, explicou em entrevista ao portal “Quem”, que ele sofreu um traumatismo craniano.

"Ocorreu um traumatismo craniano no último sábado e ele está em observação na semi-intensiva com a equipe da neurologia do Sírio-Libanês. Mas sem previsão de alta ainda", explicou.

