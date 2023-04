Ibama e FAB destroem avião de garimpeiros em terra Yanomami

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em operação conjunta com a Força Aérea Brasileira (FAB), destruiu, na última sexta-feira (14), mais um avião irregular utilizado por garimpeiros na terra indígena Yanomami.

A ação ocorre após a desativação dos corredores aéreos ilegais por meio de operações da Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR).

Segundo informações do Instituto, o avião E-99 da FAB identificou voo irregular na região, informação confirmada por um caça A-29 Super Tucano, que também flagrou a aeronave pousando em uma área de garimpo ilegal e se dirigindo a outra região de atividades clandestinas.

Segundo as autoridades, os tripulantes do avião fugiram do local ao notarem a chegada dos agentes.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também