Ibama revalida multa de Bolsonaro por pesca ilegal

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) reverteu a anulação do processo que multou o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$ 10 mil por pesca ilegal em uma estação ecológica em 2012.

Em suas redes sociais, Bolsonaro alegou que não estava na Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis (RJ), no dia em que foi autuado, e afirmou, em letras maiúsculas, que “a perseguição continua”

Apesar das afirmações do ex-presidente, o auto de infração do Ibama traz uma foto do próprio Bolsonaro a bordo de um barco no local, segurando uma vara de pesca.

A defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também