IBGE abre processo seletivo com 34 vagas na capital para Censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu na quarta-feira (25) processo seletivo simplificado para 2.658 vagas de nível médio e superior. São 1.343 vagas para coordenador censitário subárea e 1.315 vagas para agente censitário operacional, ambos devem possuir ensino superior, no qual 34 dessas vagas são para campo Grande. Os salários são de R$ 3.100 para coordenador e de R$ 1.700 para agente.

Das 34 vagas para Campo Grande o edital prevê para Coordenador Cansionário Subáreas (CCS) sete vagas sendo duas para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas pretas ou pardas (PPP). Já para o cargo de Agente censitário operacional são 27 vagas sendo duas de PcD e cinco para PPP.

Os candidatos a coordenador censitário subárea devem ter ainda Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B.

O coordenador exerce atividade de natureza técnica em um conjunto de municípios, por isso, ele precisa ter carteira de habilitação para o deslocamento. Já o agente censitário operacional desempenha a função de suporte administrativo e de informática para as equipes das unidades estaduais

As 1.343 vagas para coordenador estão distribuídas por todos os estados, em diversos municípios. Já as 1.315 vagas para agente estão distribuídas entre as 27 capitais - o quadro de vagas completo está no edital.

O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

As inscrições devem ser feitas de 25 de setembro a 15 de outubro pelo site https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibgepss2019 . As taxas são de R$ 42,50 para agente e de R$ 58 para coordenador.

As provas estão previstas para 8 de dezembro e serão realizadas nos 1.031 municípios onde são oferecidas vagas para coordenador censitário.

Para ambas as funções, as provas terão 60 questões objetivas, divididas em dois módulos, de conhecimentos básicos e específicos.

O resultado final está previsto para o dia 10 de janeiro de 2020. Acesse o edital do processo seletivo neste link.

