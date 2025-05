IBGE lança mapa-múndi invertido com Brasil no centro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quarta-feira (7) uma nova versão do mapa-múndi com o Brasil no centro. A imagem é chamada de "mapa invertido".

Segundo o órgão, o mapa destaca os países que integram os Brics, o Mercosul, as nações de língua portuguesa e o bioma amazônico.

Também estão sinalizadas cidades brasileiras ligadas a fóruns internacionais: o Rio de Janeiro, como capital dos Brics; Belém, como sede da COP 30; e o Ceará, onde ocorrerá o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global.

"A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como o Brics e o Mercosul e na realização da COP 30 no ano de 2025", afirmou o presidente do instituto, Marcio Pochmann, em uma rede social.

Ele também declarou que o mapa-múndi invertido "estimula a reflexão sobre como nos vemos nesse novo mundo em que as transformações ocorrem mais rapidamente e exigem um protagonismo brasileiro ainda maior".

Pochmann está no centro de uma crise dentro do IBGE, órgão responsável por indicadores econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação oficial.

Em janeiro, mais de 600 servidores assinaram uma carta aberta acusando o presidente do instituto de autoritarismo. Técnicos temem a perda de credibilidade do órgão.

Na época, Pochmann afirmou que os servidores que o criticam estariam mentindo. A fala agravou ainda mais a tensão interna.

